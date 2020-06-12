Центовые сигналы, что будет с ними? - страница 12

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Andrey F. Zelinsky:

Трейдеры быстрей разбегутся от сигналов типа CALM -- да от Сервиса, который построен по принципу "торговля для сигнала это одно, а торговля для себя это другое".

Пусть в Сервисе будет всего десяток сигналов -- но каждый из них действительно будет сигналом.

Статистика "выживших" всем известна -- не больше 5% -- зачем тогда дурить себя и людей и быть посмешищем.

До вывода центовых сигналов из платной зоны -- на форуме только и разговоры, мол, "как этот сигнал попал в ТОП", "как может быть такой прирост" и т.п.

Если почитать отзывы к CALM, то там по поводу его центовости масса недоумеваний со стороны тех же подписчиков на него.

Это ж какой IQ нужно иметь, чтобы намеренно подписаться на центовый сигнал, а потом недоумевать что он центовый ))

 
Sergey Basov:

Это ж какой IQ нужно иметь, чтобы намеренно подписаться на центовый сигнал, а потом недоумевать что он центовый ))


При чём тут IQ? Создайте истерику и ажиотаж подписчиков -- и будет "счастье".

Я, например, по минимум 90% статических показателей не знаю что с ними делать на практике. Так это я, который по каждому показателю знает и понимает как он рассчитывается, какая его суть и как он используется. А подписчики? Минимум 90% подписчиков вообще не понимает что к чему.

Сервис должен нести хоть какую-то ответственность, а не быть магнитом для сбора лохов и наивных. Сервис будет ответственным -- появятся в ТОПе сигналы, действительно заслуживающее внимание -- подписчикам отбоя не будет.

В противном случае -- будут раз в пятилетку случайно раскрученные CALM и случайные пара тысяч подписчиков на пол-года -- и туча наблюдателей в стиле "слился, поржали".

 

Кстати, ещё такой момент, вроде никто не упоминал.

Например, если у меня есть 2 идентичных счёта, но один на $10 000, а другой на 10 000 центов, при этом торгует советник и работа со счетами полностью одинакова, то центовый счёт я бы засигналил публично, пусть даже по минимальной цене. А вот теми же $10 000 светить на весь мир я бы уже не стал, хоть это и небольшая сумма, в общем-то.

 
Andrey F. Zelinsky:

Трейдеры быстрей разбегутся от сигналов типа CALM -- да от Сервиса, который построен по принципу "торговля для сигнала это одно, а торговля для себя это другое".

Пусть в Сервисе будет всего десяток сигналов -- но каждый из них действительно будет сигналом.

Статистика "выживших" всем известна -- не больше 5% -- зачем тогда дурить себя и людей и быть посмешищем.

До вывода центовых сигналов из платной зоны -- на форуме только и разговоры, мол, "как этот сигнал попал в ТОП", "как может быть такой прирост" и т.п.

Если почитать отзывы к CALM, то там по поводу его центовости масса недоумеваний со стороны тех же подписчиков на него.


Вы думаете меня пустят в сигналы с такой статой? 


 
Uladzimir Izerski:

Вы думаете меня пустят в сигналы с такой статой? 



Почему не пустят?

Только я бы однозначно прошел мимо вашего сигнала.

 
Andrey F. Zelinsky:

Почему не пустят?

Только я бы однозначно прошел мимо вашего сигнала.


Потому что баланс ниже средств?)))

Вот тут более понятная ситуация.


 

обстановка быстро меняется.


 

Средства это всё, а баланс ничто. Точка.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Средства это всё, а баланс ничто. Точка.


Еще раз говорю, начните торговать без первоначального баланса.

 
Vladimir Zubov:

Еще раз говорю, начните торговать без первоначального баланса.


Если есть средства будет и баланс. Это же банально Ватсон.

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