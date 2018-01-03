А вы умеете готовить каналы? - страница 2
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а ну норм, ботом надо проверить стратегию такую за полчаса да и все
А что там проверять ? канал динамический и перерисовывается, только усреднитель до полного слива. на первой картинке просто участок красивый выбран.
А что там проверять ? канал динамический и перерисовывается, только усреднитель до полного слива. на первой картинке просто участок красивый выбран.
ну вот это и проверить, для уверенности :)
И собственно простейший алгоритм торговли
Хорошая вещь. Я, на том же MATLABe, когда-то давно, алгоритмом ARIMA прогнозировал вперед цену закрытия на N точек, строил скользящую среднюю, по 2*N +1 точек, потом смещал ее вперед на N точек и получал как бы модель несмещенного среднего (ну, короче, такой способ фильтрации). Затем, откладывал по бокам несмещенного среднего умноженные на какой-то коэффициент скользящие STD и получал канал, на коем симулятором, написанным, на том же MATLABe, торговал, по нарисованной Вами схеме, и получал как бы бешенную прибыль. Но, спешу Вас разочаровать, когда я углядел, что в алгоритме - в конечной точке фигурирует цена закрытия бара, которой мы, пока бар открыт, конечно, не знаем и исправил этот дефект, то получил уже скромную прибыль.
Короче, если знать такой канал, то все проблемы решены, но его мы не знаем.
Хорошая вещь. Я, на том же MATLABe, когда-то давно, алгоритмом ARIMA прогнозировал вперед цену закрытия на N точек, строил скользящую среднюю, по 2*N +1 точек, потом смещал ее вперед на N точек и получал как бы модель несмещенного среднего (ну, короче, такой способ фильтрации). Затем, откладывал по бокам несмещенного среднего умноженные на какой-то коэффициент скользящие STD и получал канал, на коем симулятором, написанным, на том же MATLABe, торговал, по нарисованной Вами схеме, и получал как бы бешенную прибыль. Но, спешу Вас разочаровать, когда я углядел, что в алгоритме - в конечной точке фигурирует цена закрытия бара, которой мы, пока бар открыт, конечно, не знаем и исправил этот дефект, то получил уже скромную прибыль.
Короче, если знать такой канал, то все проблемы решены, но его мы не знаем.
Я на матлабе его забацал, котировки от брокера слил через МТ5, не праздники подумаю
Ха! Это, Алексей - одно из самых верных решений. Только границы для каждой валютной пары разные и построены должны быть не абы как.
Существуют ещё такие понятия, как ложный пробой канала, пробой канала со сменой тренда и без смены тренда. Без смены тренда часто формируется новый канал такой же ширины с одной общей границей со старым. Также по моим наблюдениям каналы стали чаще, чем раньше, не линейными, а дугообразными. Кстати, для рисования дугообразного канала рекомендую воспользоваться моим инструментом из КБ: https://www.mql5.com/ru/code/19580. Также может кому пригодиться мой древний индикатор нахождения линейных каналов тоже из КБ: https://www.mql5.com/ru/code/10882
Существуют ещё такие понятия, как ложный пробой канала, пробой канала со сменой тренда и без смены тренда. Без смены тренда часто формируется новый канал такой же ширины с одной общей границей со старым. Также по моим наблюдениям каналы стали чаще, чем раньше, не линейными, а дугообразными. Кстати, для рисования дугообразного канала рекомендую воспользоваться моим инструментом из КБ: https://www.mql5.com/ru/code/19580. Также может кому пригодиться мой древний индикатор нахождения линейных каналов тоже из КБ: https://www.mql5.com/ru/code/10882
да, с пробоями это вообще тема для диссера на уровне докторской )) а кто сумеет четко распознавать - и на нобелевку
но мы, мелкие спекули, это угадать не можем, значит, надо уметь выживать при таких катаклизмах
ведь выживают микробы в вакууме)
В канале присутствует динамическая составляющая , если границы канала имеют среднестатистическое отклонение , тогда, их можно рассматривать в качестве буферной зоны (по сути это будет Боленджер с его системой сигналов) , фильтр ( быстрое МА) показывает "области замедления" актива ( это места , где движение = 0 ), неоднократность движений (=0) можно интерпретировать как " значимый уровень" , и само пересечение ценой МА - изменение тенденции, из этих "подсказок" можно и нужно генерировать определение " торговый уровень".
да, с пробоями это вообще тема для диссера на уровне докторской )) а кто сумеет четко распознавать - и на нобелевку
но мы, мелкие спекули, это угадать не можем, значит, надо уметь выживать при таких катаклизмах
ведь выживают микробы в вакууме)
а вообще ктото нобеля получал по торговле на форекс кухнях?))
Существуют ещё такие понятия, как ложный пробой канала, пробой канала со сменой тренда и без смены тренда. Без смены тренда часто формируется новый канал такой же ширины с одной общей границей со старым. Также по моим наблюдениям каналы стали чаще, чем раньше, не линейными, а дугообразными. Кстати, для рисования дугообразного канала рекомендую воспользоваться моим инструментом из КБ: https://www.mql5.com/ru/code/19580. Также может кому пригодиться мой древний индикатор нахождения линейных каналов тоже из КБ: https://www.mql5.com/ru/code/10882
подскажи пожалуйста как это сделатьсам рисунок