А вы умеете готовить каналы? - страница 2

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Maxim Dmitrievsky:

а ну норм, ботом надо проверить стратегию такую за полчаса да и все


А что там проверять ? канал динамический и перерисовывается, только усреднитель до полного слива. на первой картинке просто участок красивый выбран.

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Vladimir Zubov:

А что там проверять ? канал динамический и перерисовывается, только усреднитель до полного слива. на первой картинке просто участок красивый выбран.


ну вот это и проверить, для уверенности :)

 
Alexey Volchanskiy:

И собственно простейший алгоритм торговли


Хорошая вещь. Я, на том же  MATLABe, когда-то давно, алгоритмом  ARIMA прогнозировал  вперед  цену  закрытия на N точек,  строил  скользящую  среднюю, по  2*N +1 точек, потом смещал ее вперед на  N точек  и получал как бы модель несмещенного  среднего (ну, короче, такой способ фильтрации). Затем,  откладывал по бокам несмещенного среднего  умноженные на какой-то коэффициент скользящие STD и получал канал,  на коем симулятором, написанным, на том же MATLABe, торговал, по нарисованной Вами схеме, и получал как бы бешенную прибыль. Но, спешу Вас  разочаровать, когда я углядел, что в алгоритме - в конечной точке фигурирует цена закрытия бара, которой мы, пока бар открыт, конечно, не знаем  и  исправил этот дефект, то получил уже скромную прибыль.

Короче, если знать такой канал, то все проблемы решены, но его мы не знаем.

 
Aleksey Ivanov:

Хорошая вещь. Я, на том же  MATLABe, когда-то давно, алгоритмом  ARIMA прогнозировал  вперед  цену  закрытия на N точек,  строил  скользящую  среднюю, по  2*N +1 точек, потом смещал ее вперед на  N точек  и получал как бы модель несмещенного  среднего (ну, короче, такой способ фильтрации). Затем,  откладывал по бокам несмещенного среднего  умноженные на какой-то коэффициент скользящие STD и получал канал,  на коем симулятором, написанным, на том же MATLABe, торговал, по нарисованной Вами схеме, и получал как бы бешенную прибыль. Но, спешу Вас  разочаровать, когда я углядел, что в алгоритме - в конечной точке фигурирует цена закрытия бара, которой мы, пока бар открыт, конечно, не знаем  и  исправил этот дефект, то получил уже скромную прибыль.

Короче, если знать такой канал, то все проблемы решены, но его мы не знаем.


 Я на матлабе его забацал, котировки от брокера слил через МТ5, не праздники подумаю

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Alexander_K2:

Ха! Это, Алексей - одно из самых верных решений. Только границы для каждой валютной пары разные и построены должны быть не абы как.

это коридоры кати савушкиной опять начинаются? )
 

Существуют ещё такие понятия, как ложный пробой канала, пробой канала со сменой тренда и без смены тренда. Без смены тренда часто формируется новый канал такой же ширины с одной общей границей со старым. Также по моим наблюдениям каналы стали чаще, чем раньше, не линейными, а дугообразными. Кстати, для рисования дугообразного канала рекомендую воспользоваться моим инструментом из КБ: https://www.mql5.com/ru/code/19580. Также может кому пригодиться мой древний индикатор нахождения линейных каналов тоже из КБ: https://www.mql5.com/ru/code/10882


 
Nikolai Semko:

Существуют ещё такие понятия, как ложный пробой канала, пробой канала со сменой тренда и без смены тренда. Без смены тренда часто формируется новый канал такой же ширины с одной общей границей со старым. Также по моим наблюдениям каналы стали чаще, чем раньше, не линейными, а дугообразными. Кстати, для рисования дугообразного канала рекомендую воспользоваться моим инструментом из КБ: https://www.mql5.com/ru/code/19580. Также может кому пригодиться мой древний индикатор нахождения линейных каналов тоже из КБ: https://www.mql5.com/ru/code/10882



да, с пробоями это вообще тема для диссера на уровне докторской )) а кто сумеет четко распознавать - и на нобелевку

но мы, мелкие спекули, это угадать не можем, значит, надо уметь выживать при таких катаклизмах

ведь выживают микробы в вакууме)

 

  В канале присутствует динамическая составляющая , если границы канала имеют среднестатистическое отклонение , тогда, их можно рассматривать в качестве  буферной зоны (по сути это будет Боленджер с его системой сигналов) , фильтр ( быстрое МА) показывает "области замедления" актива ( это места , где движение = 0 ), неоднократность движений  (=0)  можно интерпретировать как " значимый уровень" , и само пересечение ценой МА - изменение тенденции,  из этих "подсказок" можно и нужно генерировать определение " торговый уровень".  

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Alexey Volchanskiy:

да, с пробоями это вообще тема для диссера на уровне докторской )) а кто сумеет четко распознавать - и на нобелевку

но мы, мелкие спекули, это угадать не можем, значит, надо уметь выживать при таких катаклизмах

ведь выживают микробы в вакууме)


а вообще ктото нобеля получал по торговле на форекс кухнях?))

 
Nikolai Semko:

Существуют ещё такие понятия, как ложный пробой канала, пробой канала со сменой тренда и без смены тренда. Без смены тренда часто формируется новый канал такой же ширины с одной общей границей со старым. Также по моим наблюдениям каналы стали чаще, чем раньше, не линейными, а дугообразными. Кстати, для рисования дугообразного канала рекомендую воспользоваться моим инструментом из КБ: https://www.mql5.com/ru/code/19580. Также может кому пригодиться мой древний индикатор нахождения линейных каналов тоже из КБ: https://www.mql5.com/ru/code/10882



подскажи пожалуйста как это сделать

сам рисунок
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