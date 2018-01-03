А вы умеете готовить каналы? - страница 4

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Alexander_K2:

Приветствую, Максим! Именно так и получается. А нейросети брось - вспомни несчастного Решетова, который сейчас лежит где-то, запутавшись в них... :))))))))))))) А ведь он - весьма и весьма неглупый человек!


вроде как кто-то писал здесь что он ушел от нас в мир иной. И то что он писал это, можно сказать, азы машинного обучения всего лишь

а если по теме - то я больше склоняюсь работать с участками которые имеют ярко выраженную память, то есть тренды со своими определенными зависимостями.. и торговать соответственно по тренду а не в ожидании того что процесс случаен

 
Maxim Dmitrievsky:

вроде как кто-то писал здесь что он ушел от нас в мир иной. И то что он писал это, можно сказать, азы машинного обучения всего лишь

а если по теме - то я больше склоняюсь работать с участками которые имеют ярко выраженную память, то есть тренды со своими определенными зависимостями.. и торговать соответственно по тренду


Печально, если так.... Не верю! Скорее всего это была фигура речи у кого-то.

Нет, ладно, буду помалкивать - уж кому-кому, а тебе советы давать не буду. Читаю иногда - вот это да, думаю! Есть же еще молодежь, которая "шарит" по чьему-то меткому выражению :)))))))))))))))

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Alexander_K2:

Печально, если так.... Не верю! Скорее всего это была фигура речи у кого-то.

Нет, ладно, буду помалкивать - уж кому-кому, а тебе советы давать не буду. Читаю иногда - вот это да, думаю! Есть же еще молодежь, которая "шарит" по чьему-то меткому выражению :)))))))))))))))


да я просто люблю "угарать" по разным темам, то философию и религию изучал, сейчас нейросетки.. пока есть интерес :) ну и как бы все же за ИИ будущее, хочется немного быть в тренде

 

По моим наблюдения за последние 10 лет рынок стал намного более прогнозируем. Думаю это результат действия роботов, на плечи которых положили рутинную работу по открытию позиций, выставлению ордеров.

НС с переобучение мне не понравились. Может и есть смысл, если переобучение идет на каждом баре. Но для этого нужен супер компьютер.

 
Uladzimir Izerski:

По моим наблюдения за последние 10 лет рынок стал намного более прогнозируем. Думаю это результат действия роботов, на плечи которых положили рутинную работу по открытию позиций, выставлению ордеров.

НС с переобучение мне не понравились. Может и есть смысл, если переобучение идет на каждом баре. Но для этого нужен супер компьютер.


Интересная мысль насчет роботов, я как-то не учитывал это в анализе

 
Alexey Volchanskiy:

Интересная мысль насчет роботов, я как-то не учитывал это в анализе


Забыл добавить, что на мелких ТФ это более ярко выражено. На старших ТФ ведется более консервативная торговля.

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Uladzimir Izerski:

По моим наблюдения за последние 10 лет рынок стал намного более прогнозируем. Думаю это результат действия роботов, на плечи которых положили рутинную работу по открытию позиций, выставлению ордеров.

НС с переобучение мне не понравились. Может и есть смысл, если переобучение идет на каждом баре. Но для этого нужен супер компьютер.

в тему с МО скидывал результаты одной такой системы. Она тупая но переобучается очень быстро на каждом баре, хотя это и не нужно если обучающая выборка не 3 бара, потмоу что каждый дополнительный бар это очень мало новой информации и почти не влияет на результат обучения

в результате происходит такая неприятная вещь - как только исторических закономерностемй становится достаточно для эффективного предсказания - они вдруг меняются и система не работает до тех пор, пока не получит достаточное кол-во примеров с новыми закономерностями, и так по кругу.

т.е. НС с переобучением работает так же как запаздывающий мувинг и никаких новых "знаний" не извлекает

А что бы сделать реально крутую вещь на НС нужно применить нетрадиционное мышление и гиковатость, ну или обучать ее уже рабочей стратегии
 
Mickey Moose:

подскажи пожалуйста как это сделать

сам рисунок

Не уверен, что правильно понял вопроса, но если ты о анимированных gif, то снять видео с экрана и сделать gif из него можно в Camtasia 9. Лично я использую именно Камтазию.

 
Nikolai Semko:

Не уверен, что правильно понял вопроса, но если ты о анимированных gif, то снять экран и сделать gif из них можно в Camtasia 9

Для gif есть вот такой ещё удобный вариант: https://getsharex.com/


ShareX - Screen capture, file sharing and productivity tool
ShareX - Screen capture, file sharing and productivity tool
  • ShareX Team
  • getsharex.com
ShareX is an open source program that lets you take screenshots or screencasts of any selected area with a single key, save them in your clipboard, hard disk or instantly upload them to over 80 different file hosting services.
 
Nikolai Semko:

Не уверен, что правильно понял вопроса, но если ты о анимированных gif, то снять экран и сделать gif из них можно в Camtasia 9

gif-файлы можно делать с помощью очень старой пгм GifCon32, которая даже не требует инсталляции. Правда, в Win10 она не работает. И получить, например, такое:


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