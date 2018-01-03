А вы умеете готовить каналы? - страница 4
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Приветствую, Максим! Именно так и получается. А нейросети брось - вспомни несчастного Решетова, который сейчас лежит где-то, запутавшись в них... :))))))))))))) А ведь он - весьма и весьма неглупый человек!
вроде как кто-то писал здесь что он ушел от нас в мир иной. И то что он писал это, можно сказать, азы машинного обучения всего лишь
а если по теме - то я больше склоняюсь работать с участками которые имеют ярко выраженную память, то есть тренды со своими определенными зависимостями.. и торговать соответственно по тренду а не в ожидании того что процесс случаен
вроде как кто-то писал здесь что он ушел от нас в мир иной. И то что он писал это, можно сказать, азы машинного обучения всего лишь
а если по теме - то я больше склоняюсь работать с участками которые имеют ярко выраженную память, то есть тренды со своими определенными зависимостями.. и торговать соответственно по тренду
Печально, если так.... Не верю! Скорее всего это была фигура речи у кого-то.
Нет, ладно, буду помалкивать - уж кому-кому, а тебе советы давать не буду. Читаю иногда - вот это да, думаю! Есть же еще молодежь, которая "шарит" по чьему-то меткому выражению :)))))))))))))))
Печально, если так.... Не верю! Скорее всего это была фигура речи у кого-то.
Нет, ладно, буду помалкивать - уж кому-кому, а тебе советы давать не буду. Читаю иногда - вот это да, думаю! Есть же еще молодежь, которая "шарит" по чьему-то меткому выражению :)))))))))))))))
да я просто люблю "угарать" по разным темам, то философию и религию изучал, сейчас нейросетки.. пока есть интерес :) ну и как бы все же за ИИ будущее, хочется немного быть в тренде
По моим наблюдения за последние 10 лет рынок стал намного более прогнозируем. Думаю это результат действия роботов, на плечи которых положили рутинную работу по открытию позиций, выставлению ордеров.
НС с переобучение мне не понравились. Может и есть смысл, если переобучение идет на каждом баре. Но для этого нужен супер компьютер.
По моим наблюдения за последние 10 лет рынок стал намного более прогнозируем. Думаю это результат действия роботов, на плечи которых положили рутинную работу по открытию позиций, выставлению ордеров.
НС с переобучение мне не понравились. Может и есть смысл, если переобучение идет на каждом баре. Но для этого нужен супер компьютер.
Интересная мысль насчет роботов, я как-то не учитывал это в анализе
Интересная мысль насчет роботов, я как-то не учитывал это в анализе
Забыл добавить, что на мелких ТФ это более ярко выражено. На старших ТФ ведется более консервативная торговля.
По моим наблюдения за последние 10 лет рынок стал намного более прогнозируем. Думаю это результат действия роботов, на плечи которых положили рутинную работу по открытию позиций, выставлению ордеров.
НС с переобучение мне не понравились. Может и есть смысл, если переобучение идет на каждом баре. Но для этого нужен супер компьютер.
в тему с МО скидывал результаты одной такой системы. Она тупая но переобучается очень быстро на каждом баре, хотя это и не нужно если обучающая выборка не 3 бара, потмоу что каждый дополнительный бар это очень мало новой информации и почти не влияет на результат обучения
в результате происходит такая неприятная вещь - как только исторических закономерностемй становится достаточно для эффективного предсказания - они вдруг меняются и система не работает до тех пор, пока не получит достаточное кол-во примеров с новыми закономерностями, и так по кругу.
т.е. НС с переобучением работает так же как запаздывающий мувинг и никаких новых "знаний" не извлекаетА что бы сделать реально крутую вещь на НС нужно применить нетрадиционное мышление и гиковатость, ну или обучать ее уже рабочей стратегии
подскажи пожалуйста как это сделатьсам рисунок
Не уверен, что правильно понял вопроса, но если ты о анимированных gif, то снять видео с экрана и сделать gif из него можно в Camtasia 9. Лично я использую именно Камтазию.
Не уверен, что правильно понял вопроса, но если ты о анимированных gif, то снять экран и сделать gif из них можно в Camtasia 9
Для gif есть вот такой ещё удобный вариант: https://getsharex.com/
Не уверен, что правильно понял вопроса, но если ты о анимированных gif, то снять экран и сделать gif из них можно в Camtasia 9
gif-файлы можно делать с помощью очень старой пгм GifCon32, которая даже не требует инсталляции. Правда, в Win10 она не работает. И получить, например, такое: