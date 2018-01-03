А вы умеете готовить каналы? - страница 6

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Maxim Dmitrievsky:

почти любые

это равносильно тому что система все время попадает в разные среды доселе неизвестные

Нетути такого в процессах на форексе. Беру, к примеру выборку 20000 тиков. Некоторые думают, что это и есть история. Ничего подобного! История - это когда вот эту выборку рассматриваешь в исторической ретроспективе. Т.е. берешь 1.000.000 таких выборок и видишь, что средние параметры этого миллиона 20-тысячных выборок не меняются со временем. Мы же единый процесс рассматриваем. Почему же у тебя что-то меняется ? 

[Удален]  
Alexander_K2:

Нетути такого в процессах на форексе. Беру, к примеру выборку 20000 тиков. Некоторые думают, что это и есть история. Ничего подобного! История - это когда вот эту выборку рассматриваешь в исторической ретроспективе. Т.е. берешь 1.000.000 таких выборок и видишь, что средние параметры этого миллиона 20-тысячных выборок не меняются со временем. Мы же единый процесс рассматриваем. Почему же у тебя что-то меняется ? 


ну потому что меняется относительно выбранной системы торговли, хочется же максимум прибыли выжать еще а не просто получить там 50 сделок в год

ну например зачем я буду ждать год если можно сварганить систему которая за месяц даст 10 годовых прибылей, а потом год придумывать другую систему :)

практика показывает что скальпинговые системы (относительно приюыльные) не живут дольше полугода, а консервативные не живут более 3-х лет

 
Maxim Dmitrievsky:

ну потому что меняется относительно выбранной системы торговли, хочется же максимум прибыли выжать еще а не просто получить там 50 сделок в год

ну например зачем я буду ждать год если можно сварганить систему которая за месяц даст 10 годовых прибылей, а потом год придумывать другую систему :)

:))))))) Теперь я, кажется, понимаю нейросетевиков, которые как раз-таки хотят иметь у себя абсолютно все тики со всего форекса. Понятно:))
[Удален]  
Alexander_K2:
:))))))) Теперь я, кажется, понимаю наисильнейшего нейросетевика Решетова, который как раз-таки жаждал иметь у себя абсолютно все тики со всего форекса. Понятно:))

ну лично мое понимание - боты должны торговать часто и много, потому что основное преимущество их - скорость и неутомляемость

а раз в несколько дней сделку можно и руками открыть

 
Maxim Dmitrievsky:

ну лично мое понимание - боты должны торговать часто и много, потому что основное преимущество их - скорость и неутомляемость

а раз в несколько дней сделку можно и руками открыть

Согласен. Я тоже не люблю ждать. Да большинство таких, наверное. Понятно теперь, что нейросети - это долгосрок, однозначно.
 
Alexander_K2:
Согласен. Я тоже не люблю ждать. Да большинство таких, наверное. И Решетов так же думал..., а теперь вырваться из сетей не может... Понятно теперь, что нейросети - это долгосрок, однозначно.

Это все фигня. Вчера ехал в маршрутке, рядом сидит левая подруга, ваще не шарит по теме )))))) Все время падает мне на плечо, пытается заспать. 

Еле  выяснил состояние - подруга после корпоратива )))

----------------------

Отнес домой

Сейчас очнулась, такие реплики ))), а я где? а я кто????

 
Alexey Volchanskiy:

Это все фигня. Вчера ехал в маршрутке, рядом сидит левая подруга, ваще не шарит по теме )))))) Все время падает мне на плечо, пытается заспать. 

Еле  выяснил состояние - подруга после корпоратива )))

----------------------

Отнес домой

Сейчас очнулась, такие реплики ))), а я где? а я кто????

Бывает)

Еду в маршрутке.
Молодой человек говорит в телефон ГУГЛ. ГУГЛ, где я нахожусь?
К нему оборачивается бабка: Вот наркоманье проклятое! В маршрутке ты находисси, а Гулю свою на остановке забыл
 
Vitaly Muzichenko:

Бывает)


))))))))))))) Виталий, корпоративы они такие))

Девушку помыл, сходили в местный ресторанчик, чуть-чуть похмелил, поужинали

Решили, что для НГ нам друг друга хватит )))

-------------------------------

ща набегут товарищи с запретом на любовь ) 

 
Aleksey Panfilov:

Этого недостатка лишены разностные уравнения полиномов N ного порядка. Рано или поздно проверю еще и  канал на этих уравнениях.


Весьма странное утверждение. 

Полином любой степени перерисовываемый. Неперерисовываемый только его трассирующий след.


 
Nikolai Semko:

Весьма странное утверждение. 

Полином любой степени перерисовываемый. Неперерисовываемый только его трассирующий след.


Речь идет о разных способах (была ссылка на пример кода). Вы строите полином на базе регрессии любой длины (линию). В разностном варианте строится одна точка связанная полиномом c N соседними точками и точкой новой цены. Что в качестве  "трассирующего следа" позволяет оставить N+1 связанные полиномом соседние точки. Схема построения.

Сколько точек от полинома Вы оставляете в качестве "трассирующего следа"?

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