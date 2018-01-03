А вы умеете готовить каналы? - страница 6
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почти любыеэто равносильно тому что система все время попадает в разные среды доселе неизвестные
Нетути такого в процессах на форексе. Беру, к примеру выборку 20000 тиков. Некоторые думают, что это и есть история. Ничего подобного! История - это когда вот эту выборку рассматриваешь в исторической ретроспективе. Т.е. берешь 1.000.000 таких выборок и видишь, что средние параметры этого миллиона 20-тысячных выборок не меняются со временем. Мы же единый процесс рассматриваем. Почему же у тебя что-то меняется ?
Нетути такого в процессах на форексе. Беру, к примеру выборку 20000 тиков. Некоторые думают, что это и есть история. Ничего подобного! История - это когда вот эту выборку рассматриваешь в исторической ретроспективе. Т.е. берешь 1.000.000 таких выборок и видишь, что средние параметры этого миллиона 20-тысячных выборок не меняются со временем. Мы же единый процесс рассматриваем. Почему же у тебя что-то меняется ?
ну потому что меняется относительно выбранной системы торговли, хочется же максимум прибыли выжать еще а не просто получить там 50 сделок в год
ну например зачем я буду ждать год если можно сварганить систему которая за месяц даст 10 годовых прибылей, а потом год придумывать другую систему :)
практика показывает что скальпинговые системы (относительно приюыльные) не живут дольше полугода, а консервативные не живут более 3-х лет
ну потому что меняется относительно выбранной системы торговли, хочется же максимум прибыли выжать еще а не просто получить там 50 сделок в год
ну например зачем я буду ждать год если можно сварганить систему которая за месяц даст 10 годовых прибылей, а потом год придумывать другую систему :)
:))))))) Теперь я, кажется, понимаю наисильнейшего нейросетевика Решетова, который как раз-таки жаждал иметь у себя абсолютно все тики со всего форекса. Понятно:))
ну лично мое понимание - боты должны торговать часто и много, потому что основное преимущество их - скорость и неутомляемость
а раз в несколько дней сделку можно и руками открыть
ну лично мое понимание - боты должны торговать часто и много, потому что основное преимущество их - скорость и неутомляемость
а раз в несколько дней сделку можно и руками открыть
Согласен. Я тоже не люблю ждать. Да большинство таких, наверное. И Решетов так же думал..., а теперь вырваться из сетей не может... Понятно теперь, что нейросети - это долгосрок, однозначно.
Это все фигня. Вчера ехал в маршрутке, рядом сидит левая подруга, ваще не шарит по теме )))))) Все время падает мне на плечо, пытается заспать.
Еле выяснил состояние - подруга после корпоратива )))
----------------------
Отнес домой
Сейчас очнулась, такие реплики ))), а я где? а я кто????
Это все фигня. Вчера ехал в маршрутке, рядом сидит левая подруга, ваще не шарит по теме )))))) Все время падает мне на плечо, пытается заспать.
Еле выяснил состояние - подруга после корпоратива )))
----------------------
Отнес домой
Сейчас очнулась, такие реплики ))), а я где? а я кто????
Бывает)
Бывает)
))))))))))))) Виталий, корпоративы они такие))
Девушку помыл, сходили в местный ресторанчик, чуть-чуть похмелил, поужинали
Решили, что для НГ нам друг друга хватит )))
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ща набегут товарищи с запретом на любовь )
Этого недостатка лишены разностные уравнения полиномов N ного порядка. Рано или поздно проверю еще и канал на этих уравнениях.
Весьма странное утверждение.
Полином любой степени перерисовываемый. Неперерисовываемый только его трассирующий след.
Весьма странное утверждение.
Полином любой степени перерисовываемый. Неперерисовываемый только его трассирующий след.
Речь идет о разных способах (была ссылка на пример кода). Вы строите полином на базе регрессии любой длины (линию). В разностном варианте строится одна точка связанная полиномом c N соседними точками и точкой новой цены. Что в качестве "трассирующего следа" позволяет оставить N+1 связанные полиномом соседние точки. Схема построения.
Сколько точек от полинома Вы оставляете в качестве "трассирующего следа"?