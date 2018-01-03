А вы умеете готовить каналы? - страница 9

Новый комментарий
[Удален]  

Тренд - это устойчивое направленное движение.  

Примеры -- графики движения индексов  DJIA,  NASDAQ,  SP500 :

.

неужели у кого-то язык повернётся сказать, что на этих картинках отсутствуют тренды?   ;))

.

Тренды существуют объективно.  В общей картине движения, тренды -- это участки устойчивого направленного движения. Однако, нет чётких границ, на которых (в режиме реального времени) однозначно можно было бы сказать, что тренд включился или выключился. В этом состоит основная сложность идентификации трендов.

.

неумение идентифицировать тренды вовсе не равнозначно отсутствию трендов как явления.  Некоторые же предпочитают прятаться за такой формулировкой, как страусы головой в песок.

 
Олег avtomat:

Тренд - это устойчивое направленное движение.  

Примеры -- графики движения индексов  DJIA,  NASDAQ,  SP500 :

.

неужели у кого-то язык повернётся сказать, что на этих картинках отсутствуют тренды?   ;))

.

Тренды существуют объективно.  В общей картине движения -- это участки устойчивого направленного движения. Однако, нет чётких границ, на которых однозначно можно было бы сказать, что тренд включился или выключился. В этом состоит основная сложность идентификации трендов.

.

неумение идентифицировать тренды вовсе не равнозначно отсутствию трендов как явления.  Некоторые же предпочитают прятаться за такой формулировкой, как страусы головой в песок.


Тренд и канал неразлучные спутники. Тренд без канала не существует.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Тренд и канал неразлучные спутники. Тренд без канала не существует.


не возражаю.

Но надо понимать, что тренд -- это направленное движение. А канал вокруг линии тренда очерчивает границы шумовой составляющей.
 
Олег avtomat:

не возражаю.

Но надо понимать, что тренд -- это направленное движение. А канал вокруг линии тренда очерчивает границы шумовой составляющей.

В общем так.

Но разнообразие по построению каналов впечатляет. Выбор зависит от поставленной задачи.

 
Uladzimir Izerski:

Если разговор о каналах, то в моём понятии канал это не что иное как форма тренда. И в этом ракурсе его надо рассматривать.

Хотелось бы услышать ваше мнение, что такое канал на графике, а не на торфяном болоте.

Я рассчитываю  скользящую плотность вероятности и задаю уровень вероятности - допустим 0.9 и строю полосу, в которую цена попадает с этой вероятностью, что и есть канал.

Далее, за алгоритм GARCH, что, ориентирован на предсказания будущих изменений именно экономических показателей, его создатель - Роберт Энгл в 2003 г. получил Нобелевскую премию по экономике. Ну, наверное, это критерий, что это не самый плохой алгоритм. Может быть, конечно, кто-то лучше знает алгоритмы.  

 
Aleksey Ivanov:

Я рассчитываю  скользящую плотность вероятности и задаю уровень вероятности - допустим 0.9 и строю полосу, в которую цена попадает с этой вероятностью, что и есть канал.

Далее, за алгоритм GARCH, что, ориентирован на предсказания будущих изменений именно экономических показателей, его создатель - Роберт Энгл в 2003 г. получил Нобелевскую премию по экономике. Ну, наверное, это критерий, что это не самый плохой алгоритм. Может быть, конечно, кто-то лучше знает алгоритмы.  


Вот интересно посмотреть бы, как выглядит это на графиках?

[Удален]  
Aleksey Ivanov:

Я рассчитываю  скользящую плотность вероятности и задаю уровень вероятности - допустим 0.9 и строю полосу, в которую цена попадает с этой вероятностью, что и есть канал.

Далее, за алгоритм GARCH, что, ориентирован на предсказания будущих изменений именно экономических показателей, его создатель - Роберт Энгл в 2003 г. получил Нобелевскую премию по экономике. Ну, наверное, это критерий, что это не самый плохой алгоритм. Может быть, конечно, кто-то лучше знает алгоритмы.  


а дальше то что? :) результаты, выводы...

а то: я сегодня ходил в магазин.. ну, наверное, это не худший магазин в который я ходил

 
Maxim Dmitrievsky:

а дальше то что? :) результаты, выводы...

а то: я сегодня ходил в магазин.. ну, наверное, это не худший магазин в который я ходил


Просто спросили - как каналы готовить. Я ответил, как, на мой взгляд, это  лучше сделать.  

Результаты тоже, кстати,  есть.  И очень интересные. Но, двумя словами тут не отделаешься. Заплатит mql5 за цикл статей - все подробно изложу. И то после представления соответствующих индюков на маркете. А, что-то как-то долго оформляются - то в описании - в ненужном месте русские слова попадаются, то еще чего. Ждешь потом 10 дней и опять чего-нибудь не так. Индюк появится и сами увидите, что и как.  

[Удален]  
Aleksey Ivanov:

Просто спросили - как каналы готовить. Я ответил, как, на мой взгляд, это  лучше сделать.  

Результаты тоже, кстати,  есть.  И очень интересные. Но, двумя словами тут не отделаешься. Заплатит mql5 за цикл статей - все подробно изложу. И то после представления соответствующих индюков на маркете. А, что-то как-то долго оформляются - то в описании - в ненужном месте русские слова попадаются, то еще чего. Ждешь потом 10 дней и опять чего-нибудь не так. Индюк появится и сами увидите, что и как.  


оо, отлично, предметно, тем более если со статьями, ждемс :)

 
Maxim Dmitrievsky:

а дальше то что? :) результаты, выводы...

а то: я сегодня ходил в магазин.. ну, наверное, это не худший магазин в который я ходил


Канал хорош тем, что можно видеть направление рынка, а вот границы канала могут не соответствовать ожиданиям.

Но всё упирается на принципе, по которому построен канал

Может Алексей покажет, что-то интересное?

123456789101112
Новый комментарий