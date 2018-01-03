А вы умеете готовить каналы? - страница 9
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Тренд - это устойчивое направленное движение.
Примеры -- графики движения индексов DJIA, NASDAQ, SP500 :
.
неужели у кого-то язык повернётся сказать, что на этих картинках отсутствуют тренды? ;))
.
Тренды существуют объективно. В общей картине движения, тренды -- это участки устойчивого направленного движения. Однако, нет чётких границ, на которых (в режиме реального времени) однозначно можно было бы сказать, что тренд включился или выключился. В этом состоит основная сложность идентификации трендов.
.
неумение идентифицировать тренды вовсе не равнозначно отсутствию трендов как явления. Некоторые же предпочитают прятаться за такой формулировкой, как страусы головой в песок.
Тренд - это устойчивое направленное движение.
Примеры -- графики движения индексов DJIA, NASDAQ, SP500 :
.
неужели у кого-то язык повернётся сказать, что на этих картинках отсутствуют тренды? ;))
.
Тренды существуют объективно. В общей картине движения -- это участки устойчивого направленного движения. Однако, нет чётких границ, на которых однозначно можно было бы сказать, что тренд включился или выключился. В этом состоит основная сложность идентификации трендов.
.
неумение идентифицировать тренды вовсе не равнозначно отсутствию трендов как явления. Некоторые же предпочитают прятаться за такой формулировкой, как страусы головой в песок.
Тренд и канал неразлучные спутники. Тренд без канала не существует.
Тренд и канал неразлучные спутники. Тренд без канала не существует.
не возражаю.Но надо понимать, что тренд -- это направленное движение. А канал вокруг линии тренда очерчивает границы шумовой составляющей.
не возражаю.Но надо понимать, что тренд -- это направленное движение. А канал вокруг линии тренда очерчивает границы шумовой составляющей.
В общем так.
Но разнообразие по построению каналов впечатляет. Выбор зависит от поставленной задачи.
Если разговор о каналах, то в моём понятии канал это не что иное как форма тренда. И в этом ракурсе его надо рассматривать.
Хотелось бы услышать ваше мнение, что такое канал на графике, а не на торфяном болоте.
Я рассчитываю скользящую плотность вероятности и задаю уровень вероятности - допустим 0.9 и строю полосу, в которую цена попадает с этой вероятностью, что и есть канал.
Далее, за алгоритм GARCH, что, ориентирован на предсказания будущих изменений именно экономических показателей, его создатель - Роберт Энгл в 2003 г. получил Нобелевскую премию по экономике. Ну, наверное, это критерий, что это не самый плохой алгоритм. Может быть, конечно, кто-то лучше знает алгоритмы.
Я рассчитываю скользящую плотность вероятности и задаю уровень вероятности - допустим 0.9 и строю полосу, в которую цена попадает с этой вероятностью, что и есть канал.
Далее, за алгоритм GARCH, что, ориентирован на предсказания будущих изменений именно экономических показателей, его создатель - Роберт Энгл в 2003 г. получил Нобелевскую премию по экономике. Ну, наверное, это критерий, что это не самый плохой алгоритм. Может быть, конечно, кто-то лучше знает алгоритмы.
Вот интересно посмотреть бы, как выглядит это на графиках?
Я рассчитываю скользящую плотность вероятности и задаю уровень вероятности - допустим 0.9 и строю полосу, в которую цена попадает с этой вероятностью, что и есть канал.
Далее, за алгоритм GARCH, что, ориентирован на предсказания будущих изменений именно экономических показателей, его создатель - Роберт Энгл в 2003 г. получил Нобелевскую премию по экономике. Ну, наверное, это критерий, что это не самый плохой алгоритм. Может быть, конечно, кто-то лучше знает алгоритмы.
а дальше то что? :) результаты, выводы...
а то: я сегодня ходил в магазин.. ну, наверное, это не худший магазин в который я ходил
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А вы умеете готовить каналы?
Uladzimir Izerski, 2017.12.30 16:07
Вот интересно посмотреть бы, как выглядит это на графиках?
а дальше то что? :) результаты, выводы...
а то: я сегодня ходил в магазин.. ну, наверное, это не худший магазин в который я ходил
Просто спросили - как каналы готовить. Я ответил, как, на мой взгляд, это лучше сделать.
Результаты тоже, кстати, есть. И очень интересные. Но, двумя словами тут не отделаешься. Заплатит mql5 за цикл статей - все подробно изложу. И то после представления соответствующих индюков на маркете. А, что-то как-то долго оформляются - то в описании - в ненужном месте русские слова попадаются, то еще чего. Ждешь потом 10 дней и опять чего-нибудь не так. Индюк появится и сами увидите, что и как.
Просто спросили - как каналы готовить. Я ответил, как, на мой взгляд, это лучше сделать.
Результаты тоже, кстати, есть. И очень интересные. Но, двумя словами тут не отделаешься. Заплатит mql5 за цикл статей - все подробно изложу. И то после представления соответствующих индюков на маркете. А, что-то как-то долго оформляются - то в описании - в ненужном месте русские слова попадаются, то еще чего. Ждешь потом 10 дней и опять чего-нибудь не так. Индюк появится и сами увидите, что и как.
оо, отлично, предметно, тем более если со статьями, ждемс :)
а дальше то что? :) результаты, выводы...
а то: я сегодня ходил в магазин.. ну, наверное, это не худший магазин в который я ходил
Канал хорош тем, что можно видеть направление рынка, а вот границы канала могут не соответствовать ожиданиям.
Но всё упирается на принципе, по которому построен канал.
Может Алексей покажет, что-то интересное?