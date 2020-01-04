Оплата фриланса. - страница 6
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Я думал не участвовать в дальнейшем разборе полётов, но когда из уст руководства льётся откровенный бред, это уже слишком и эта фраза выше подтверждает вечную позицию MQ - вы все немощи, только я знаю как правильно.
Если заказчик, не важно по какой причине, прокликал все галочки, т.е. согласился с работой, демонстрацией и тд, а потом вдруг подаёт на арбитраж - то почему исполнитель запросто проиграет? Незнание законов не освобождает от ответственности.
Читайте внимательно историю:
То вывод абсолютно верный. Злонамеренный исполнитель вводит заказчика в заблуждение, уводит работу на сторону, просит быстро прокликать все согласия, а потом, когда заказчик прозревает и заявляет арбитраж в последний момент, исполнитель проигрывает по совокупности сделанного.
Таких случаев было очень много. И как на подбор "исполнитель говорит заказчику(который заведомо меньше прокачан) - плюем на все, главное деньги", а потом обиженная сторона подает в арбитраж.
Я еще раз повторю - сервису больше 7 лет и больше 42 000 исполненных работ. Поэтому его правила отработаны реальной практикой.
Кого и чем подставляю - не понял..
Вот после понимания этого и можно продолжать тему.
Зачем ругаться в святой вечер и Рождество ? Нужно выработать в себе финансовую грамотность и ответственность, тогда на заморозку заработка на семь дней не нужно будет обращать внимания. А так на всякий случай: есть кредитные карты без процентов на определенный период ;)
С чего вы решили что исполнитель по вердикту арбитража проиграет ? Выносится взвешенное решение, как в пользу исполнителя так и в пользу заказчика, всё зависит от конкретной ситуации.
Вот статистика арбитражей за весь срок:
По сути каждый 10 заказ попадает в арбитраж. Какой процент был бы, если бы не было проработанной схемы этапов и подтверждений, даже представить страшно.
Так как мы устали разбирать базовую претензию "а я ничего не знал", то раз за разом мы усиливали требования к участникам, расписывая в деталях:
А в дополнение [x] Я, хххххх, подтверждаю принятие вышеуказанных требований.
Но что-то не очень помогает.
Вот после понимания этого и можно продолжать тему.
Понимания нету, это да. В тч не понятно, если только уворачиваетесь от ответов, зачем вообще вступать в диалог на эту тему
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Главная проблема - разработчик хватает заказ толком с ним не ознакомившись, подписывается под "сырыми" и "не проработанными" пунктами ТЗ. Бывает, что заказчику нужно именно "размытое" описание, которое он сам не знает как уточнить, но при этом оно строго принципиально)) Такую работу просто невозможно выполнить, чтобы полюбовно, поэтому это нужно определить до начала и не брать ее.. Все из-за спешки..
Вот статистика арбитражей за весь срок:
По сути каждый 10 заказ попадает в арбитраж. Какой процент был бы, если бы не было проработанной схемы этапов и подтверждений, даже представить страшно.
Так как мы устали разбирать базовую претензию "а я ничего не знал", то раз за разом мы усиливали требования к участникам, расписывая в деталях:
А в дополнение [x] Я, хххххх, подтверждаю принятие вышеуказанных требований.
Но что-то не очень помогает.
Отличная статистика, подтверждающая не предвзятый подход и честное "разруливание" ситуации.
Понимания нету, это да. В тч не понятно, если только уворачиваетесь от ответов, зачем вообще вступать в диалог на эту тему
Я же объяснил - вы смотрите на мир только со своей точки зрения. Поэтому я указал четко - "вы хотите своими правилами подставить остальных".
Вы хотите взять деньги и максимально быстро смыться, оставив остальных разбираться с рисками. Как заказчика, так и сервис.
Остальные наведенные вопросы не интересны, так как в базе все понятно.
Я же объяснил - вы смотрите на мир только со своей точки зрения. Поэтому я указал четко - "вы хотите своими правилами подставить остальных".
Вы хотите взять деньги и максимально быстро смыться, оставив остальных разбираться с рисками. Как заказчика, так и сервис.
Остальные наведенные вопросы не интересны, так как в базе все понятно.
так ведь если человек работает не первый год, то куда он "смоется"?
первые 7 дней заморозки - не вопрос - банковский контроль.
вторые 7 дней - это контроль чего?
так ведь если человек работает не первый год, то куда он "смоется"?
первые 7 дней заморозки - не вопрос - банковский контроль.
вторые 7 дней - это контроль чего?
какие вторые ?? Всего на 7 дней замораживают.. просто счетчик тикает и все.. счетчик отсчитывается с момента принятия работы.