Оплата фриланса. - страница 6

Новый комментарий
 
Alexey Oreshkin:

Я думал не участвовать в дальнейшем разборе полётов, но когда из уст руководства льётся откровенный бред, это уже слишком и эта фраза выше подтверждает вечную позицию MQ - вы все немощи, только я знаю как правильно.
Если заказчик, не важно по какой причине, прокликал все галочки, т.е. согласился с работой, демонстрацией и тд, а потом вдруг подаёт на арбитраж - то почему исполнитель запросто проиграет? Незнание законов не освобождает от ответственности.

Читайте внимательно историю:

  1. Исполнитель в этой ветке заявляет "мне не нужны ваши галочки, ими никто не пользуется, их прокликивают"
  2. Если при этом заказчик говорит "меня исполнитель просил быстро их кликать, а работу мы в другом месте вели" в арбитраже

То вывод абсолютно верный. Злонамеренный исполнитель вводит заказчика в заблуждение, уводит работу на сторону, просит быстро прокликать все согласия, а потом, когда заказчик прозревает и заявляет арбитраж в последний момент, исполнитель проигрывает по совокупности сделанного.

Таких случаев было очень много. И как на подбор "исполнитель говорит заказчику(который заведомо меньше прокачан) - плюем на все, главное деньги", а потом обиженная сторона подает в арбитраж.


Я еще раз повторю - сервису больше 7 лет и больше 42 000 исполненных работ. Поэтому его правила отработаны реальной практикой.

 
Alexander Puzanov:

Кого и чем подставляю - не понял..

Вот после понимания этого и можно продолжать тему.

[Удален]  

Зачем ругаться в святой вечер и Рождество ? Нужно выработать в себе финансовую грамотность и ответственность, тогда на заморозку заработка на семь дней не нужно будет обращать внимания. А так на всякий случай: есть кредитные карты без процентов на определенный период ;)

 
Vladimir Zubov:

С чего вы решили что исполнитель по вердикту арбитража проиграет ? Выносится взвешенное решение, как в пользу исполнителя так и в пользу заказчика, всё зависит от конкретной ситуации.

Вот статистика арбитражей за весь срок:



По сути каждый 10 заказ попадает в арбитраж. Какой процент был бы, если бы не было проработанной схемы этапов и подтверждений, даже представить страшно.

Так как мы устали разбирать базовую претензию "а я ничего не знал", то раз за разом мы усиливали требования к участникам, расписывая в деталях:

Я хочу найти Исполнителя для выполнения работы и всех расчетов в данной Заявке. Обязуюсь до заключения Соглашения не вступать в контакт с кандидатами вне рамок этой заявки - ни в сторонних мессенджерах, ни в личной переписке, ни по почте. Я понимаю и принимаю условие, что нарушитель Правил будет лишен права на выставление заказов во Фрилансе.

Я прочитал Правила пользования сервисом Фриланс и принимаю их. Я согласен с тем, что Администрация сервиса имеет право приостановить, принудительно завершить или аннулировать мою работу по решению Арбитража.

Я также подтверждаю, что мною прочитаны статьи:


А в дополнение [x] Я, хххххх, подтверждаю принятие вышеуказанных требований.

Но что-то не очень помогает.

 
Renat Fatkhullin:

Вот после понимания этого и можно продолжать тему.

Понимания нету, это да. В тч не понятно, если только уворачиваетесь от ответов, зачем вообще вступать в диалог на эту тему

---

 

Главная проблема - разработчик хватает заказ толком с ним не ознакомившись, подписывается под "сырыми" и "не проработанными" пунктами ТЗ. Бывает, что заказчику нужно именно "размытое" описание, которое он сам не знает как уточнить, но при этом оно строго принципиально)) Такую работу просто невозможно выполнить, чтобы полюбовно, поэтому это нужно определить до начала и не брать ее.. Все из-за спешки.. 

[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Вот статистика арбитражей за весь срок:



По сути каждый 10 заказ попадает в арбитраж. Какой процент был бы, если бы не было проработанной схемы этапов и подтверждений, даже представить страшно.

Так как мы устали разбирать базовую претензию "а я ничего не знал", то раз за разом мы усиливали требования к участникам, расписывая в деталях:

Я хочу найти Исполнителя для выполнения работы и всех расчетов в данной Заявке. Обязуюсь до заключения Соглашения не вступать в контакт с кандидатами вне рамок этой заявки - ни в сторонних мессенджерах, ни в личной переписке, ни по почте. Я понимаю и принимаю условие, что нарушитель Правил будет лишен права на выставление заказов во Фрилансе.

Я прочитал Правила пользования сервисом Фриланс и принимаю их. Я согласен с тем, что Администрация сервиса имеет право приостановить, принудительно завершить или аннулировать мою работу по решению Арбитража.

Я также подтверждаю, что мною прочитаны статьи:


А в дополнение [x] Я, хххххх, подтверждаю принятие вышеуказанных требований.

Но что-то не очень помогает.


Отличная статистика, подтверждающая не предвзятый подход и честное "разруливание" ситуации.

 
Alexander Puzanov:

Понимания нету, это да. В тч не понятно, если только уворачиваетесь от ответов, зачем вообще вступать в диалог на эту тему

Я же объяснил - вы смотрите на мир только со своей точки зрения. Поэтому я указал четко - "вы хотите своими правилами подставить остальных".

Вы хотите взять деньги и максимально быстро смыться, оставив остальных разбираться с рисками. Как заказчика, так и сервис.

Остальные наведенные вопросы не интересны, так как в базе все понятно.

 
Renat Fatkhullin:

Я же объяснил - вы смотрите на мир только со своей точки зрения. Поэтому я указал четко - "вы хотите своими правилами подставить остальных".

Вы хотите взять деньги и максимально быстро смыться, оставив остальных разбираться с рисками. Как заказчика, так и сервис.

Остальные наведенные вопросы не интересны, так как в базе все понятно.


так ведь если человек работает не первый год, то куда он "смоется"?
первые 7 дней заморозки - не вопрос - банковский контроль.
вторые 7 дней - это контроль чего?

 
Taras Slobodyanik:

так ведь если человек работает не первый год, то куда он "смоется"?
первые 7 дней заморозки - не вопрос - банковский контроль.
вторые 7 дней - это контроль чего?


какие вторые ?? Всего на 7 дней замораживают.. просто счетчик тикает и все.. счетчик отсчитывается с момента принятия работы.

1234567
Новый комментарий