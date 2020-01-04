Оплата фриланса. - страница 7
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какие вторые ?? Всего на 7 дней замораживают.. просто счетчик тикает и все.. счетчик отсчитывается с момента принятия работы.
это было раньше, сейчас идут вторые семь дней после закрытия работы
так ведь если человек работает не первый год, то куда он "смоется"?
первые 7 дней заморозки - не вопрос - банковский контроль.
вторые 7 дней - это контроль чего?
1) Ну как же? Человек же четко выразился "как можно быстрее забрать деньги, обнулив счет". Именно об этом речь.
2) Я же выше разнообразно и полно описал все условия почему, как и когда заморозка работает.
Давайте завязывать с переливанием из пустого в порожнее со временем заморозки.
Оно может только расти, но никак не уменьшаться. И я уверен, что с ростом стен нынешнего банковского концлагеря, мы увидим еще много удивительных ограничений.
это было раньше, сейчас идут вторые семь дней после закрытия работы
После закрытия 7 дней - это единственные 7 дней.. А уж сколько длится сама работа.. 5 минут или год - это зависит от заказчика и исполнителя
А вот Маркет сюда плюсовать не надо, в Маркете всё чисто, из несколько десятков продаж был только один возврат и то потому что человек ошибся с продуктом и оплатил два, деньги вернули по честному у меня и вопросов не возникло.
сколько просмотров и демок ушло на 1 продажу?
Оно может только расти, но никак не уменьшаться. И я уверен, что с ростом стен нынешнего банковского концлагеря, мы увидим еще много удивительных ограничений.
Что-то из тумана выплывает. Для себя переведу на общедоступный: реально MQ предпочло бы морозить на месяц, лучше - на 2. Повод: на случай претензий с любой стороны. Но по причине исключительной гуманности пока морозит только плавающе - от 7 дней минимум до сколько длится проект + 7 дней. Но теперь уже озвучено - стоит готовиться к филиалу концлагеря и в этом
Что-то из тумана выплывает. Для себя переведу на общедоступный: реально MQ предпочло бы морозить на месяц, лучше - на 2. Повод: на случай претензий с любой стороны. Но по причине исключительной гуманности пока морозит только плавающе - от 7 дней минимум до сколько длится проект + 7 дней. Но теперь уже озвучено - стоит готовиться к филиалу концлагеря и в этом
Спасибо за попытку набросить.
Но нет, суицидом не увлекаемся, хотя просят.
А вот Маркет сюда плюсовать не надо, в Маркете всё чисто, из несколько десятков продаж был только один возврат и то потому что человек ошибся с продуктом и оплатил два, деньги вернули по честному у меня и вопросов не возникло.
У меня 3 возврата За последние пол года.
2 из них за один день, вероятнее всего один и тот же человек.
Последний возврат спустя 1,5 месяца после оплаты.
сколько просмотров и демок ушло на 1 продажу?
Не считаю что это великая тайна, всё зависит от случая, времени года, фазы луны и солнечной активности ... в среднем от десяти до пятидесяти.
и так самый дубовый нуб сделал свой первый заказ на фриланс. даже нашёл кнопочку "в кандидаты" программист был согласен (я счёт пополнял как и регался тоже месяц, привет ипайпалу и сервисдеску тоже). но вижу так - пишут надо ставить какие то галочки о принятии договорённости с программистом.... ХМ А ГДЕ ОНИ ?????
ну вот он напишет всё ТЗ вижу что и было согласовано и всё ок. дальше то что? где какая волшебная кнопочка мне заморозить от себя к нему средства? та что в "выбранные" в окне обсуждения? и потом ждать оговоренный срок по ТЗ?