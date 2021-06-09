МТ4 или МТ5. Какие преимущества и недостатки? - страница 36

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Stanislav Korotky:

Очень удобно хамить будучи админом?

А по сути вопроса - нет ответа. При чем тут школа? Ни в справке, ни на форуме, ни в СД - от вашей компании не удалось получить ответ на простой вопрос - по какой формуле рассчитывается встроенный iADX в МТ5. Отсылки к исходникам аналогов на MQL5, абстрактные упоминания цен high/low/close - ясности не дают.

То есть, вы настолько обнаглели, что вы и исходники читать не желаете с 100% деталями? Вы не хотите почитать описания ADX, которые есть у нас во встроенной документации?

Вы требуете, чтобы сервисдеск(который вам ничем не обязан), расжевал вам чужой индикатор?

Бан на неделю за наглость.

 
Rashid Umarov:

Я вот тоже честно два часа смотрел фильм "Трудно быть богом" 2013 года. Но так и не смог досмотреть, час оставался. Плюнул и пошел спать. Хотя в юношестве читал этот роман и вообще фантастика Стругацких навсегда стала моей любимой. Не осилил и не смог понять всю красоту этого черно-белого фильма.

Библиотека fxsaber MT4Orders действительно интересна и имеет тысячи скачиваний. Не знаю, кто-то из вас реально ею пользуется или все таки пишет по своему?

А если вопрос поставить по-другому? Кто как узнал о библиотеке fxsaber или о других полезных вещах в кодабазе?

Я например, через комментарии на форуме. Потому что публикации в Кодабазу идут в последнее время преимущественно от двух авторов и практически теряется смысл отслеживать новые поступления.

Было бы полезным в объявлении публикации в Кодабазу указывать автора публикации. Тогда на что-то новое однозначно можно обращать внимание.

 
Andrey F. Zelinsky:

А если вопрос поставить по-другому? Кто как узнал о библиотеке fxsaber или о других полезных вещах в кодабазе?

Не надо по-другому.

Вы уже пытаетесь высосать проблему из ничего.

 
Andrey Khatimlianskii:

Одна универсальная библиотека от fxsaber стоит на порядок больше 1000 одинаковых кодов Косицына. На свои коды не ссылаюсь, давно ничего не публиковал.

Rashid Umarov:

Я вот тоже честно два часа смотрел фильм "Трудно быть богом" 2013 года. Но так и не смог досмотреть, час оставался. Плюнул и пошел спать. Хотя в юношестве читал этот роман и вообще фантастика Стругацких навсегда стала моей любимой. Не осилил и не смог понять всю красоту этого черно-белого фильма.

Библиотека fxsaber MT4Orders действительно интересна и имеет тысячи скачиваний. Не знаю, кто-то из вас реально ею пользуется или все таки пишет по своему?

Не знаю каких 1000 кодов она стоит. Просто данная поделка ловит хайп пользователей МТ4. С точки зрения современных стандартов программирования коды fxsaber'а на уровне чуть выше плинтуса. Нет, поймите меня правильно, fxsaber отличный чувак, и я его искренне уважаю, но вокруг его персоны прямо ореол какой-то пытаются сделать. 

 
Stanislav Korotky:

... Ни в справке, ни на форуме, ни в СД - от вашей компании не удалось получить ответ на простой вопрос - по какой формуле (с использованием какого типа/типов цены) рассчитывается встроенный iADX в МТ5. Отсылки к исходникам аналогов на MQL5, абстрактные упоминания цен high/low/close - ясности не дают.


так есть же исходник ADX в стандартной поставке МТ5


 
Andrey F. Zelinsky:

так есть же исходник ADX в стандартной поставке МТ5

Я ему вежливо уже отвечал с точным указанием на этот файл и объяснением, что индикатор строится однозначно по своей сути (high/low/close).

Но он забылся и решил до конца жать на газ «мне должны».

 

Глянул новые комментарии  в этой ветке и вспомнил кое о чем

Трейдер, пишущий алгоритмы на каком - нибудь языке выглядит примерно так





только почему столько много людей этого не понимают, хотя вроде тут технический форум и люди в среднем умнее чем в тех же соцсетях.

 
Renat Fatkhullin:

После этой библиотеки можно ставить крест на MQL5 программе. И начинать подсчитывать количество проклятий в сторону МТ5.

Хоть один аргумент, пожалуйста. С производительностью, скоростью написания ТС, читабельность кода и кроссплатформенностью все замечательно. Даже документация не нужна, т.к. это MQL4.

Vasiliy Sokolov:

данная поделка ловит хайп пользователей МТ4.

Надеюсь спорить не будете, что MQL4-подход к торговой части гораздо дружелюбнее такового в MQL5? Вопрос простейшей кроссплатформености даже не поднимаю.

 
Stanislav Korotky:

Ни в справке, ни на форуме, ни в СД - от вашей компании не удалось получить ответ на простой вопрос - по какой формуле (с использованием какого типа/типов цены) рассчитывается встроенный iADX в МТ5. Отсылки к исходникам аналогов на MQL5, абстрактные упоминания цен high/low/close - ясности не дают.

Если запустить iADX, а затем \Indicators\Examples\ADX.mq5, то, вроде, полное совпадение. Значит ответ на вопрос по iADX кроется в упомянутом исходнике.

К сожалению, не увидел, чтобы разработчики, говоря, что имеется ADX.mq5, упомянули, что iADX - его копия. Вместо этой фразы "iADX == ADX.mq5" зачем-то устроен демарш с баном.

Просьба в Документацию по стандартным индикаторам добавить инфу об их копиях в виде MQL5-исходников. А так я против индикаторов и баров.

 
fxsaber:

Надеюсь спорить не будете, что MQL4-подход к торговой части гораздо дружелюбнее такового в MQL5? Вопрос простейшей кроссплатформености даже не поднимаю.

Да, это действительно факт. Имхо, большое упущение MQ в том, что она так и не сделала библиотеку (открытый фреймворк) доступа к торговому окружению а-ля MQL4. 

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