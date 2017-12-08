Что будет с GBP? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это верно. Но на этом ресурсе не так много людей, кто серьезно подходит именно к анализу. Большинство это программисты и немного трейдеров с умением программировать. После монетизации ресурса никто секреты уже просто так не выдает.
какой еще монетизации? вроде тут все бесплатно, а зарабатывают только владельцы казино
какой еще монетизации? вроде тут все бесплатно, а зарабатывают только владельцы казино
Иди мальчик покорми лосей.
Вот и классический пробой. Собралась ликвидность от медвежат и кукл пробил канал).
Линия сопротивления перекрасилась в синий цвет и может стать поддержкой.
Утренний расклад сил. Н1.
1.3657 - по всей вероятности разворотный уровень. Это 38,2% коррекция от снижения за 01.07.2014-07.10.2016, 50% коррекция снижения за 01.06.2015-07.10.2016 и 61,8% коррекция снижения за 01.06.2016-07.10.2016. Такая филигранная раскладка в 99% случаев уже не ломается. Так что теперь только вниз, если не случится нечто совсем уникальное.
Всё бы хорошо было. НО. Ловить кинжалы только для отчаявшихся или уверенным роботам с огромным запасом в балансе.
Предстоящие новости непредсказуемы и несут неоправданный риск.
Туск дал 3 дня.
«Переговоры по Brexit достигнут пика на заседании Европейского совета 14-15 декабря».
«Комитет по монетарной политике Банка Англии встречается 14-го декабря».
Всё бы хорошо было. НО. Ловить кинжалы только для отчаявшихся или уверенным роботам с огромным запасом в балансе.
Предстоящие новости непредсказуемы и несут неоправданный риск.
Туск дал 3 дня.
«Переговоры по Brexit достигнут пика на заседании Европейского совета 14-15 декабря».
«Комитет по монетарной политике Банка Англии встречается 14-го декабря».
Непредсказуемый позитив для фунта может быть связан только с повышением ставки. На данный момент вероятность этого крайне мала. Рост фунта к другим валютам наблюдался с октября 2016 г. Если мне память не изменяет, тогда пошли разговоры о т.н. "мягком" брекзите. Особенно техничен был рост против доллара США. Можно сказать даже, что весь возможный позитив уже присутствует в цене. Т.к. она очень хорошо отработала все уровни фибо-сетки, любое событие - прекрасный повод для фиксации прибыли. Так что вероятность сильного разворота вниз оцениваю в 99%.
Непредсказуемый позитив для фунта может быть связан только с повышением ставки. На данный момент вероятность этого крайне мала. Рост фунта к другим валютам наблюдался с октября 2016 г. Если мне память не изменяет, тогда пошли разговоры о т.н. "мягком" брекзите. Особенно техничен был рост против доллара США. Можно сказать даже, что весь возможный позитив уже присутствует в цене. Т.к. она очень хорошо отработала все уровни фибо-сетки, любое событие - прекрасный повод для фиксации прибыли. Так что вероятность сильного разворота вниз оцениваю в 99%.
Что бы фунт уверенно рос, должна сформироваться коррекционная волна вниз на недельках. А её нет. Поэтому в сильном росте не уверен. Но могу ошибаться, индикатор на W1 сейчас показывает вероятность роста 65%.
А меня ТС просто продала фунт два раза.... Так что.....
Что бы фунт уверенно рос, должна сформироваться коррекционная волна вниз на недельках. А её нет. Поэтому в сильном росте не уверен. Но могу ошибаться, индикатор на W1 сейчас показывает вероятность роста 65%.
Я никогда не смотрю на структуру волн, но заметил, что если на одни и те же уровни накладывается сразу несколько фибо-сеток, это очень важные уровни, выход за пределы которых требует сильного события: неожиданные действия ЦБ, резкие политические подвижки, банкротство системно-значимых компаний с оборотом сотни миллиардов и т.д. Если ничего такого нет, работает просто техника. Думаю, что банки специально гонят цену к уровням, которые можно просчитать задолго до разворота. На данный момент просто не вижу никаких причин подъёма пары GBPUSD выше 1.3657 (плюс-минус несколько пунктов). Может быть ещё прогулка ближе к 1,3600 на пейроллсе, а потом вниз.