Что будет с GBP? - страница 2
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Хорошо. Важно еще знать в каком временном диапазоне рассматривать сигналы. Время удержания позиции.
Ну вы темнота... ТС, если она сигнальная, работает от сигнала до сигнала. Если подряд идут несколько сигналов на покупку, то на каждый сигнал будет открыта позиция и все они закроются при первом же сигнале на продажу. Доходность бешенная. ТС после оптимизации работает с понедельника. Эквити выглядет примерно так, по указанному алгоритму. Риск завышен непомерно, но мы не из робкого десятка.
А вот как она работает одной позицией, когда при появлении сигнала сделка закрывается и открывается снова в том же направлении....
Ну вы темнота... ТС, если она сигнальная, работает от сигнала до сигнала. Если подряд идут несколько сигналов на покупку, то на каждый сигнал будет открыта позиция и все они закроются при первом же сигнале на продажу. Доходность бешенная. ТС после оптимизации работает с понедельника. Эквити выглядет примерно так, по указанному алгоритму. Риск завышен непомерно, но мы не из робкого десятка.
А вот как она работает одной позицией, когда при появлении сигнала сделка закрывается и открывается снова в том же направлении....
Да, Михаил, Ваша ТС впечатляет. Но на графике - всего 22 или 23 сделки. Между тем, интересна долговременная успешная торговля. Хотя бы 2 года. Чтобы, как говорили при Советской власти, появилась уверенность в завтрашнем дне. Я Вам желаю такую уверенность иметь.
Ну вы темнота... ТС, если она сигнальная, работает от сигнала до сигнала. Если подряд идут несколько сигналов на покупку, то на каждый сигнал будет открыта позиция и все они закроются при первом же сигнале на продажу. Доходность бешенная. ТС после оптимизации работает с понедельника. Эквити выглядет примерно так, по указанному алгоритму. Риск завышен непомерно, но мы не из робкого десятка.
Да, Михаил, Ваша ТС впечатляет. Но на графике - всего 22 или 23 сделки. Между тем, интересна долговременная успешная торговля. Хотя бы 2 года. Чтобы, как говорили при Советской власти, появилась уверенность в завтрашнем дне. Я Вам желаю такую уверенность иметь.
Ну ты этого... товой... берега не путай. Какие 2 года. Окстись, я её каждую неделю - две перетренировываю.... Таких долгосрочных стратегий в два года на М15 не существует. ИМХО!!!
Риски у вас конечно завышены на центовом счете 0.01 многовато.
Какие центы?, это стандартный счёт с плечём 1:1000 гулять так шулять... Но стоп в 500 пипсов выдерживает вроде пока...
Какие центы?, это стандартный счёт с плечём 1:1000 гулять так шулять... Но стоп в 500 пипсов выдерживает вроде пока...
Да шутюю)). Сколько время надо на переобучение вашей сети?
У меня без заморачивания на переобучение, на одних коэффициентах.
Да шутюю)). Сколько время надо на переобучение вашей сети?
У меня без заморачивания на переобучение, на одних коэффициентах.
от часа до суток. Как правило делаю это на выходных..., а вообще по ТС есть статья...
https://www.mql5.com/ru/forum/188717
от часа до суток. Как правило делаю это на выходных..., а вообще по ТС есть статья...
https://www.mql5.com/ru/forum/188717
Понятно.
Ознакомлюсь со статьей. Всегда можно найти полезное зерно в обсуждениях.
Понятно.
Ознакомлюсь со статьей. Всегда можно найти полезное зерно в обсуждениях.
Всё верно, главное это правильный подход к рынку и его анализ, а не витание в облаках.... МАртины и т.д.
Всё верно, главное это правильный подход к рынку и его анализ, а не витание в облаках.... МАртины и т.д.
Это верно. Но на этом ресурсе не так много людей, кто серьезно подходит именно к анализу. Большинство это программисты и немного трейдеров с умением программировать. После монетизации ресурса никто секреты уже просто так не выдает.