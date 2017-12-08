Что будет с GBP? - страница 4
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Я никогда не смотрю на структуру волн, но заметил, что если на одни и те же уровни накладывается сразу несколько фибо-сеток, это очень важные уровни, выход за пределы которых требует сильного события: неожиданные действия ЦБ, резкие политические подвижки, банкротство системно-значимых компаний с оборотом сотни миллиардов и т.д. Если ничего такого нет, работает просто техника. Думаю, что банки специально гонят цену к уровням, которые можно просчитать задолго до разворота. На данный момент просто не вижу никаких причин подъёма пары GBPUSD выше 1.3657 (плюс-минус несколько пунктов). Может быть ещё прогулка ближе к 1,3600 на пейроллсе, а потом вниз.
С вами согласен про уровни, тоже слежу за ними. С действиями крупных игроков на все 100.
А вот с волнами я неразлучен. Правда не в том виде как в тактике Адверза, а у меня разработана своя структура волн, в которой я уверен и могу доверять.
А меня ТС просто продала фунт два раза.... Так что.....
Так ничего удивительного нет.
Вот картинка с М15. Малёк зафлетил фунт перед броском.
Кстати о волнах.
На картинках они обозначены буквой с цифрой на вершинах волн V1,V2.. на нижних N1,N2...
Каждая волна имеет свою характеристику. У меня они распределены по ранжиру от 1 до 9.
На рисунке волна V1 имеет значение "8". И для неё обязательно должна быть коррекционная что-бы образовался тренд)).
На евро и фунте картинка похожая. Некое подобие двойной вершины на днёвке. Похоже, доллар решил укрепляться.
На евро и фунте картинка похожая. Некое подобие двойной вершины на днёвке. Похоже, доллар решил укрепляться.
На данный момент раскладка по спросу такая.
Евра - магента
Фунт синий
Доллар-зеленый
Франк - рыжий
Йена белый. (нейтраль)