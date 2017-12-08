Что будет с GBP?

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[Удален]  
Откуда такие раскачки сегодня?
 

Есть цели и внизу и вверху. Вероятнее всего поднимется до 1.350 а оттуда пойдет к 1.313 

 
Aleksandr Kuripko:
Откуда такие раскачки сегодня?

Нету никаких раскачек, всё как обычно.

 

GBPUSD на D1 двигается вверх по каналу уже 12 месяцев:

Поэтому считать, что в ближайшее время она выйдет из этого канала, не стоит. MACD - тоже вверх. Вверху сильное сопротивление на уровне 1.3840. Поэтому, мне кажется, следует держать сделки вверх. Вниз не открываться. Я считаю, что сейчас перспективная пара - это USDCHF, она только с понедельника 4 дек начала своё движение вверх. Причём это движение только началось.

 

Смотрим недельный график.

Основной канал вверх, индикатор пока говорит о 71% в рост в горизонте не завершенной волны, но цена находиться во флетовом канале . Уперлись в наклонную линию сопротивления(Tomato). Ждём новостей по Брекситу.


 

На Н1 вот такая картинка.

Канал вниз. Цена коснулась трендовой внизу(точка N1) и отскочила до верхней границы канала.

Там граница канала и наклонная линия сопротивления тормозит движение.


 

А моя ТС тупо сказала вверх, нарисовав соответствующую стрелочку...

 
Mihail Marchukajtes:

А моя ТС тупо сказала вверх, нарисовав соответствующую стрелочку...


Покажите как.

Ничего не утверждаю. Возможен пробой. Вероятность на часе еще 72%.

 
Uladzimir Izerski:

Покажите как.


Последнее время как то так!!!!!


 
Mihail Marchukajtes:

Последнее время как то так!!!!!

Интересно, Махаил, на графике сигналов много. Думаю, что часть из этих сигналов - ложные. Если не секрет, как Вы их отфильтровываете ?

 
Mihail Marchukajtes:

Последнее время как то так!!!!!



Хорошо. Важно еще знать в каком временном диапазоне рассматривать сигналы. Время удержания позиции.

Сигналы правильные с отката.

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