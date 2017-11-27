Заливка объекта - страница 8

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Andrey F. Zelinsky:

В психиатрической больнице.
Пациент: Доктор, я летаю.
Доктор: Давайте летать вместе.

Я отвалил. Я медицинский не заканчивал. Не в теме как там и что правильно надо делать, чтобы реально помочь.

p.s. Требование сатисфакции -- это в юмор.

только с приложением


Но в данном случае это будет неуважительно, весьма...

Не будет приложения - добавлю, имейте ввиду, т.к. у меня скрин на компе, а не пост, который можно удалить!

 
Renat Akhtyamov:

только с приложением


Но в данном случае это будет неуважительно, весьма...

Не будет приложения - добавлю, имейте ввиду!

И мой пост тогда тоже добавьте - в третий раз его вам дать?

Пожалуйста:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Заливка объекта

Artyom Trishkin, 2017.11.18 18:57

Его профит - это, ну как бы вам, простите, ..., сказать - это аллегория (знаете что это означает?).

Его профит - это его знания, его ум, его верные решения в программировании, не как у вас - абы как, а именно верные и правильные.

А вы своими подсказками можете направить его на ложный путь "абы как - лишь бы крутилось"

Он дааавнооо написан был. В состоянии понять о чём он? Нет? Тогда, да - в юмор. И только туда ;)
 
Renat Akhtyamov:
...

Не будет приложения - добавлю, имейте ввиду, т.к. у меня скрин на компе, а не пост, который можно удалить!

Никто не собирается удалять ваши посты - я никогда не был нечестен с участниками ресурса.

И ваши жалобы на меня и мои посты, где я говорю вам, что вы дали начинающему плохую подсказку - я их могу удалить, но никогда такого не сделаю - не в моих правилах так себя вести, уж придётся без стейтов в это верить - как в аксиому.

 
Artyom Trishkin:

И мой пост тогда тоже добавьте - в третий раз его вам дать?

Пожалуйста:

Он дааавнооо написан был. В состоянии понять о чём он? Нет? Тогда, да - в юмор. И только туда ;)

Это было позже и не есть обоснование.

А правильный ответ прозвучал с Ваших слов можно сказать уже по моему требованию - "НИКАК"

А если серъезнейше задуматься над Вашим заявлением, то неосведомленный человек ни в начале полемики ни в её конце может подумать про свой профит как нибудь не так, либо воспользоваться сказанным модератора форума по автоматизации торговли в своих целях, которые идут в разрез с политикой компании, владельца сайта.

Вобщем прекращайте и не советую плодить здесь сказанное, а еще лучше - почикать всё от начала и до конца и прислушиваться иногда к небезосновательным словам других!

 
Renat Akhtyamov:

Это было позже и не есть обоснование.

А правильный ответ прозвучал с Ваших слов - "НИКАК"

А если серъезнейше задуматься над Вашим заявлением, то неосведомленный человек ни в начале полемики ни в её конце может подумать про свой профит как нибудь не так, либо воспользоваться сказанным модератора ветки по автоматизации торговли в своих целях, которые идут в разрез с компанией, владельцем сайта.

Вобщем прекращайте.

Не нужно игры слов - если вы не в состоянии отличить разные значения слова - это не означает, что профит может исчисляться деньгами, а у вас - стейтами. Профит может быть и моральным, и в виде знания. Вы же в качестве знания подкинули лося (уж если вашими терминами говорить, хотя и тут вы не поймёте о чём это я...)

Когда я решу прекратить говорить, что вы неправильно подсказали, тогда и прекращу.

Но это, простите - моё право - сказать новичку, что вы ему дали не очень правильный совет. Надеюсь, он прислушается и поймёт о чём тут речь. Ну или хотя бы заинтересуется этим.

Мне нужно, чтобы он понял, что вы ему дали плохой совет, а уж объяснить ему - почему он плохой, я постараюсь. Вообще стараюсь, чтобы новички получали знания качественные, а не такие, какие предложили вы - не хочу видеть в нашем сообществе в качестве будущих программистов людей, не понимающих, и не могущих построить верную логику. Потому и стараюсь поправить явные такие косяки, предложенные тут вами. Что поделать - радею за сообщество, и за его будущее - хоть как-то ;)

 
Artyom Trishkin:

Не нужно игры слов - если вы не в состоянии отличить разные значения слова - это не означает, что профит может исчисляться деньгами, а у вас - стейтами. Профит может быть и моральным, и в виде знания. Вы же в качестве знания подкинули лося (уж если вашими терминами говорить, хотя и тут вы не поймёте о чём это я...)

Когда я решу прекратить говорить, что вы неправильно подсказали, тогда и прекращу.

Но это, простите - моё право - сказать новичку, что вы ему дали не очень правильный совет. Надеюсь, он прислушается и поймёт о чём тут речь. Ну или хотя бы заинтересуется этим.

Мне нужно, чтобы он понял, что вы ему дали плохой совет, а уж объяснить ему - почему он плохой, я постараюсь. Вообще стараюсь, чтобы новички получали знания качественные, а не такие, какие предложили вы - не хочу видеть в нашем сообществе в качестве будущих программистов людей, не понимающих, и не могущих построить верную логику. Потому и стараюсь поправить явные такие косяки, предложенные тут вами. Что поделать - радею за сообщество, и за его будущее - хоть как-то ;)

еще раз, как это понимать, сказано дословно - "профит от этого страдает"?


 
Renat Akhtyamov:

Вобщем прекращайте и не советую плодить здесь сказанное, а еще лучше - почикать всё от начала и до конца и прислушиваться иногда к небезосновательным словам других!

Стоп. Точно не вам мне указывать что, и как я должен почикать, верно?

А вот хотеть воспитать поколение хороших, отличных программистов вы мне тоже можете не разрешить, да?

Ну простите....

 
Renat Akhtyamov:

еще раз, как это понимать?


Так мне и в четвёртый раз не жалко - читайте.

Вдумчиво.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Заливка объекта

Artyom Trishkin, 2017.11.18 18:57

Его профит - это, ну как бы вам, простите, ..., сказать - это аллегория (знаете что это означает?).

Его профит - это его знания, его ум, его верные решения в программировании, не как у вас - абы как, а именно верные и правильные.

А вы своими подсказками можете направить его на ложный путь "абы как - лишь бы крутилось"

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Заливка объекта

Artyom Trishkin, 2017.11.18 19:58

Не нужно игры слов - если вы не в состоянии отличить разные значения слова - это не означает, что профит может исчисляться деньгами, а у вас - стейтами. Профит может быть и моральным, и в виде знания. Вы же в качестве знания подкинули лося (уж если вашими терминами говорить, хотя и тут вы не поймёте о чём это я...)

Когда я решу прекратить говорить, что вы неправильно подсказали, тогда и прекращу.

Но это, простите - моё право - сказать новичку, что вы ему дали не очень правильный совет. Надеюсь, он прислушается и поймёт о чём тут речь. Ну или хотя бы заинтересуется этим.

Мне нужно, чтобы он понял, что вы ему дали плохой совет, а уж объяснить ему - почему он плохой, я постараюсь. Вообще стараюсь, чтобы новички получали знания качественные, а не такие, какие предложили вы - не хочу видеть в нашем сообществе в качестве будущих программистов людей, не понимающих, и не могущих построить верную логику. Потому и стараюсь поправить явные такие косяки, предложенные тут вами. Что поделать - радею за сообщество, и за его будущее - хоть как-то ;)

В Д У М Ч И В О

 
Artyom Trishkin:

Стоп. Точно не вам мне указывать что, и как я должен почикать, верно?

А вот хотеть воспитать поколение хороших, отличных программистов вы мне тоже можете не разрешить, да?

Ну простите....

Можно хотеть, также можно прикрываться громкими словами,

но помогал я

 
Renat Akhtyamov:

еще раз, как это понимать, сказано дословно - "профит от этого страдает"?

Вот именно мой профит в данный момент страдает - вместо того, чтобы делать своё дело, я пытаюсь объяснить простые вещи тому, кто видимо не в силах их понять.

Но моё время - мои деньги.

Страдает мой профит.

Равно как и ваш не очень-то и дельный совет новичку может потратить уйму его времени на поиск и исправление данной вами ошибки - от этого пострадает и его профит как в денежном выражении, так и в моральном и в виде упущенного знания.

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