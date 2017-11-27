Заливка объекта - страница 7

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Andrey F. Zelinsky:

Не, ну ты бурчишь уже. Сегодня он с ошибкой помог, завтра уже без ошибки. Каждый всегда начинает с ошибок. А самоуверенность -- это не порок, если в меру.

эта ошибка на профит повлияет?

критично?

 
Renat Akhtyamov:

Вы начали. Вы и обоснуйте.

Итак, как отсутствие этой команды повлияет на профит?

Никак. Причём тут профит и кривой код, который делает всё верно, НО ЖРЁТ РЕСУРСЫ процессора - на каждом тике может пересоздавать объект - ЗАЧЕМ?

 
Artyom Trishkin:

Никак. Причём тут профит и кривой код, который делает всё верно, НО ЖРЁТ РЕСУРСЫ процессора - на каждом тике может пересоздавать объект - ЗАЧЕМ?

Вот именно, чего я и добивался!

Зачем искать объект, который точно есть? - согласен, зачем кушать лишние ресурсы компа???

//ведь с этого же все началось???

И последнее, логика - у меня ошибок нет!

Всем приятных выходных!

 
Renat Akhtyamov:
эта ошибка на профит повлияет?

вы в цикле? талдоните одно и тоже -- при чём тут профит? -- ваш совет с умным видом не верный -- точка.

и нет здесь никаких обоснований -- не верный, потому что вне здравой логики.

не нравится такой ответ, делайте у себя как хотите, а новичков не сбивайте с толку.

 
Andrey F. Zelinsky:

вы в цикле? талдоните одно и тоже -- при чём тут профит? -- ваш совет с умным видом не верный -- точка.

и нет здесь никаких обоснований -- не верный, потому что вне здравой логики.

не нравится такой ответ, делайте у себя как хотите, а новичков не сбивайте с толку.

Вы не в теме, ознакомьтесь сначала:


 
Andrey F. Zelinsky:

Не, ну ты бурчишь уже. Сегодня он с ошибкой помог, завтра уже без ошибки. Каждый всегда начинает с ошибок. А самоуверенность -- это не порок, если в меру.

Я же просто решил, что рена сможет меня понять - на что я намекнул, думал, что он это с в состоянии понять, и не встанет в позу как дитё обиженное, а быстренько поправит свой код - чтобы новичку он не достался с ошибкой, приводящей к ненужным тратам ресурсов.

С мобилы же написал - не мог кодом. Но нет, он предпочёл не признать эту ошибку. Теперь новичок будет в своих кодах использовать это. В итоге - одно на другое, и жутко неоптимальный код.

А рена теперь в своём упорстве требует доказательств, стейтов и сатисфакции :)

 
Renat Akhtyamov:

Вы не в теме:


По диагонали читаете? Я уже давал ответ - что в моём посте означает "его профит" - как начинающего программиста mql:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Заливка объекта

Artyom Trishkin, 2017.11.18 18:57

Его профит - это, ну как бы вам, простите, ..., сказать - это аллегория (знаете что это означает?).

Его профит - это его знания, его ум, его верные решения в программировании, не как у вас - абы как, а именно верные и правильные.

А вы своими подсказками можете направить его на ложный путь "абы как - лишь бы крутилось"

Вот что такое - его профит.
 
Artyom Trishkin:

А рена теперь в своём упорстве требует доказательств, стейтов и сатисфакции :)

В психиатрической больнице.
Пациент: Доктор, я летаю.
Доктор: Давайте летать вместе.

Я отвалил. Я медицинский не заканчивал. Не в теме как там и что правильно надо делать, чтобы реально помочь.

p.s. Требование сатисфакции -- это в юмор.

 
Andrey F. Zelinsky:

В психиатрической больнице.
Пациент: Доктор, я летаю.
Доктор: Давайте летать вместе.

Я отвалил. Я медицинский не заканчивал. Не в теме как там и что правильно надо делать, чтобы реально помочь.

Боюсь, что тоже придётся либо летать, либо отвалить.

Может когда-нибудь потоооом, когда повзрослеет разумом, тогда и поймёт где напортачил.

Я тоже устал от ...

 
Andrey F. Zelinsky:

В психиатрической больнице.
Пациент: Доктор, я летаю.
Доктор: Давайте летать вместе.

Я отвалил. Я медицинский не заканчивал. Не в теме как там и что правильно надо делать, чтобы реально помочь.

p.s. Требование сатисфакции -- это в юмор.

Так и получилась ветка смешная и юморная же.

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