Заливка объекта - страница 7
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Не, ну ты бурчишь уже. Сегодня он с ошибкой помог, завтра уже без ошибки. Каждый всегда начинает с ошибок. А самоуверенность -- это не порок, если в меру.
эта ошибка на профит повлияет?
критично?
Вы начали. Вы и обоснуйте.
Итак, как отсутствие этой команды повлияет на профит?
Никак. Причём тут профит и кривой код, который делает всё верно, НО ЖРЁТ РЕСУРСЫ процессора - на каждом тике может пересоздавать объект - ЗАЧЕМ?
Никак. Причём тут профит и кривой код, который делает всё верно, НО ЖРЁТ РЕСУРСЫ процессора - на каждом тике может пересоздавать объект - ЗАЧЕМ?
Вот именно, чего я и добивался!
Зачем искать объект, который точно есть? - согласен, зачем кушать лишние ресурсы компа???
//ведь с этого же все началось???
И последнее, логика - у меня ошибок нет!
Всем приятных выходных!
эта ошибка на профит повлияет?
вы в цикле? талдоните одно и тоже -- при чём тут профит? -- ваш совет с умным видом не верный -- точка.
и нет здесь никаких обоснований -- не верный, потому что вне здравой логики.
не нравится такой ответ, делайте у себя как хотите, а новичков не сбивайте с толку.
вы в цикле? талдоните одно и тоже -- при чём тут профит? -- ваш совет с умным видом не верный -- точка.
и нет здесь никаких обоснований -- не верный, потому что вне здравой логики.
не нравится такой ответ, делайте у себя как хотите, а новичков не сбивайте с толку.
Вы не в теме, ознакомьтесь сначала:
Не, ну ты бурчишь уже. Сегодня он с ошибкой помог, завтра уже без ошибки. Каждый всегда начинает с ошибок. А самоуверенность -- это не порок, если в меру.
Я же просто решил, что рена сможет меня понять - на что я намекнул, думал, что он это с в состоянии понять, и не встанет в позу как дитё обиженное, а быстренько поправит свой код - чтобы новичку он не достался с ошибкой, приводящей к ненужным тратам ресурсов.
С мобилы же написал - не мог кодом. Но нет, он предпочёл не признать эту ошибку. Теперь новичок будет в своих кодах использовать это. В итоге - одно на другое, и жутко неоптимальный код.
А рена теперь в своём упорстве требует доказательств, стейтов и сатисфакции :)
Вы не в теме:
По диагонали читаете? Я уже давал ответ - что в моём посте означает "его профит" - как начинающего программиста mql:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Заливка объекта
Artyom Trishkin, 2017.11.18 18:57
Его профит - это, ну как бы вам, простите, ..., сказать - это аллегория (знаете что это означает?).
Его профит - это его знания, его ум, его верные решения в программировании, не как у вас - абы как, а именно верные и правильные.
А вы своими подсказками можете направить его на ложный путь "абы как - лишь бы крутилось"
А рена теперь в своём упорстве требует доказательств, стейтов и сатисфакции :)
В психиатрической больнице.
Пациент: Доктор, я летаю.
Доктор: Давайте летать вместе.
Я отвалил. Я медицинский не заканчивал. Не в теме как там и что правильно надо делать, чтобы реально помочь.
p.s. Требование сатисфакции -- это в юмор.
В психиатрической больнице.
Пациент: Доктор, я летаю.
Доктор: Давайте летать вместе.
Я отвалил. Я медицинский не заканчивал. Не в теме как там и что правильно надо делать, чтобы реально помочь.
Боюсь, что тоже придётся либо летать, либо отвалить.
Может когда-нибудь потоооом, когда повзрослеет разумом, тогда и поймёт где напортачил.
Я тоже устал от ...
В психиатрической больнице.
Пациент: Доктор, я летаю.
Доктор: Давайте летать вместе.
Я отвалил. Я медицинский не заканчивал. Не в теме как там и что правильно надо делать, чтобы реально помочь.
p.s. Требование сатисфакции -- это в юмор.
Так и получилась ветка смешная и юморная же.