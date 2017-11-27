Заливка объекта - страница 5

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Artyom Trishkin:

О вас, и о вашем полном отсутствии знаний программирования. Даже таких простейших - азов можно сказать. И вы при этом лезете "помочь" новичку, подсовывая ему липу свою.

А на вполне справедливое замечание о глупости вашей конструкции, начинаете вещать о каких-то стейтах, которые к данному вопросу ни боком, ни плашмя...

И признать ошибку свою по-мужски вы тоже не в состоянии.

Скучный...

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Заливка объекта

Artyom Trishkin, 2017.11.18 16:41

Ваши подсказки новичку с неоптимальным алгоритмом постоянного удаления и создания объекта наносят ему лишь вред. И именно его "профит" от этого страдает.
Это и дало мне право вас поправить. Не более.

Еще раз повторяю - обоснуйте, приложите стейт и не парьте мне и другим мозги ни сенйчас ни потом, т.к. у Вас ничего не получиться!!!.

 
Renat Akhtyamov:

Я Ваших обоснований не видел.

О чем речь?

Объект этот у меня создается один раз в ините, какие проблемы?

И я написал - в зависимости от алгоритма работы.........

Если объекта с таким именем нет, то создать.

Вы показываете алгоритм создания объекта. А может вы показываете алгоритм модификации свойств объекта?

Ни там, ни там у вас не верно.

А так - да - для вашего кода это и не важно - он же ваш. Но не несите его в массы.

Об этом я вас и просил.

 
Renat Akhtyamov:

Еще раз повторяю - обоснуйте, приложите стейт и не парьте мне и другим мозги.

Уже вам давно всё сказано - не нужно удалять и опять создавать объект. НЕ НУЖНО. Для себя - делайте как вам хочется, но не несите это в люди - тут многие учатся. Не хотелось бы наплодить поколение недокодеров.

 
Artyom Trishkin:

Уже вам давно всё сказано - не нужно удалять и опять создавать объект. НЕ НУЖНО. Для себя - делайте как вам хочется, но не несите это в люди - тут многие учатся. Не хотелось бы наплодить поколение недокодеров.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Заливка объекта

Renat Akhtyamov, 2017.11.18 16:34

Давайте так.

На мой профит Ваш комментарий в мой адрес не влияет и на этом остановимся.

Ну что непонятного???
 
Renat Akhtyamov:

Его профит - это, ну как бы вам, простите, ..., сказать - это аллегория (знаете что это означает?).

Его профит - это его знания, его ум, его верные решения в программировании, не как у вас - абы как, а именно верные и правильные.

А вы своими подсказками можете направить его на ложный путь "абы как - лишь бы крутилось"

 
Renat Akhtyamov:


Ну что непонятного было с самого начала?


Нельзя нести в массы с непонятной упёртостью -- заведомо неверные абсурдные решения.

На форум многие приходят учиться.

 
Renat Akhtyamov:

Ну что непонятного???

Так он же не знает, что вы ему чушь подсказали - он же новичок, он слепо верит...

Ну вот... Очередной новичок начал свой путь развития не в ту сторону.

Печально всё так...

 
Andrey F. Zelinsky:


Нельзя нести в массы с непонятной упёртостью -- заведомо неверные абсурдные решения.

На форум многие приходят учиться.

прекращайте меня учить

ВЫ ВСЕ НАХОДИЛИСЬ В СТОРОНЕ И ЖДАЛИ ВО ФРИЛАНСЕ НОВОГО КЛИЕНТА !!!!!!!!!!!!!

Я прекращаю с вами разговор, дальше без меня, мне не интересно., т.к. обосновать никто свои доводы не может

Но помогать я буду, как программист-трейдер, который на 100% знает, как ведет себя код при торговле на реальном счете

)

 
Renat Akhtyamov:

прекращайте меня учить

ни в коем случае -- вас уже невозможно чему-то научить -- "горбатого могила исправит"
 
Renat Akhtyamov:

Но помогать я буду

)

Это хорошо. Значит не потерян для сообщества пассажир.

На помощи другим очень легко и быстро учатся -- известный приём.

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