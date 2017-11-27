Заливка объекта - страница 5
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О вас, и о вашем полном отсутствии знаний программирования. Даже таких простейших - азов можно сказать. И вы при этом лезете "помочь" новичку, подсовывая ему липу свою.
А на вполне справедливое замечание о глупости вашей конструкции, начинаете вещать о каких-то стейтах, которые к данному вопросу ни боком, ни плашмя...
И признать ошибку свою по-мужски вы тоже не в состоянии.
Скучный...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Заливка объекта
Artyom Trishkin, 2017.11.18 16:41Ваши подсказки новичку с неоптимальным алгоритмом постоянного удаления и создания объекта наносят ему лишь вред. И именно его "профит" от этого страдает.
Еще раз повторяю - обоснуйте, приложите стейт и не парьте мне и другим мозги ни сенйчас ни потом, т.к. у Вас ничего не получиться!!!.
Я Ваших обоснований не видел.
О чем речь?
Объект этот у меня создается один раз в ините, какие проблемы?
И я написал - в зависимости от алгоритма работы.........
Если объекта с таким именем нет, то создать.
Вы показываете алгоритм создания объекта. А может вы показываете алгоритм модификации свойств объекта?
Ни там, ни там у вас не верно.
А так - да - для вашего кода это и не важно - он же ваш. Но не несите его в массы.
Об этом я вас и просил.
Еще раз повторяю - обоснуйте, приложите стейт и не парьте мне и другим мозги.
Уже вам давно всё сказано - не нужно удалять и опять создавать объект. НЕ НУЖНО. Для себя - делайте как вам хочется, но не несите это в люди - тут многие учатся. Не хотелось бы наплодить поколение недокодеров.
Уже вам давно всё сказано - не нужно удалять и опять создавать объект. НЕ НУЖНО. Для себя - делайте как вам хочется, но не несите это в люди - тут многие учатся. Не хотелось бы наплодить поколение недокодеров.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Заливка объекта
Renat Akhtyamov, 2017.11.18 16:34
Давайте так.
На мой профит Ваш комментарий в мой адрес не влияет и на этом остановимся.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Заливка объекта
5211845, 2017.11.18 15:54
Спасибо Вам Ренат!
Вот такой код заработал:
Его профит - это, ну как бы вам, простите, ..., сказать - это аллегория (знаете что это означает?).
Его профит - это его знания, его ум, его верные решения в программировании, не как у вас - абы как, а именно верные и правильные.
А вы своими подсказками можете направить его на ложный путь "абы как - лишь бы крутилось"
Нельзя нести в массы с непонятной упёртостью -- заведомо неверные абсурдные решения.
На форум многие приходят учиться.
Так он же не знает, что вы ему чушь подсказали - он же новичок, он слепо верит...
Ну вот... Очередной новичок начал свой путь развития не в ту сторону.
Печально всё так...
Нельзя нести в массы с непонятной упёртостью -- заведомо неверные абсурдные решения.
На форум многие приходят учиться.
прекращайте меня учить
ВЫ ВСЕ НАХОДИЛИСЬ В СТОРОНЕ И ЖДАЛИ ВО ФРИЛАНСЕ НОВОГО КЛИЕНТА !!!!!!!!!!!!!
Я прекращаю с вами разговор, дальше без меня, мне не интересно., т.к. обосновать никто свои доводы не может
Но помогать я буду, как программист-трейдер, который на 100% знает, как ведет себя код при торговле на реальном счете
)
прекращайте меня учить
Но помогать я буду
)
Это хорошо. Значит не потерян для сообщества пассажир.
На помощи другим очень легко и быстро учатся -- известный приём.