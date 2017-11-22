Прибыльный ли парный трейдинг?
- 67% Да (2)
- 0% Нет (0)
- 33% Не знаю (1)
Я пробовал парный трейдинг или, как его ещё называют, арбитраж. У меня не получилось. Но я проявил мало стараний. Буквально так: попробовал, не получилось и бросил. Но по моим ощущениям это прибыльная стратегия, тем более что, я знаю одного брокера, который предупреждает, что если трейдер будет замечен в арбитраже, то ... ему будет плохо... На этом сайте написано несколько статей на эту тему, например:
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/649697.
Или вот:
Арбитражный робот ЕвроДоллар – ФунтДоллар:
https://www.mql5.com/ru/forum/218588
Треугольный арбитраж c ниписанным кодом:
https://www.mql5.com/ru/articles/3150
Так что пробуйте. Метод проб и ошибок - это основной метод трейдера и программиста.
- 2015.09.20
- Ruslan Kuchma
- www.mql5.com
- 38% Да (3)
- 12% Нет (1)
- 50% Не знаю (4)
собственно как и любой другой трейдинг, не больше и меньше. Если отбросить нюансы - парный трейдинг это практически торговля по синтетическому кроссу.
треугольный арбитраж интереснее, полносвязный граф вообще жесть жестокая :-)
Я пробовал парный трейдинг или, как его ещё называют, арбитраж. У меня не получилось. Но я проявил мало стараний. Буквально так: попробовал, не получилось и бросил. Но по моим ощущениям это прибыльная стратегия, тем более что, я знаю одного брокера, который предупреждает, что если трейдер будет замечен в арбитраже, то ... ему будет плохо... На этом сайте написано несколько статей на эту тему, например:
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/649697.
Или вот:
Арбитражный робот ЕвроДоллар – ФунтДоллар:
https://www.mql5.com/ru/forum/218588
Треугольный арбитраж c ниписанным кодом:
https://www.mql5.com/ru/articles/3150
Так что пробуйте. Метод проб и ошибок - это основной метод трейдера и программиста.
Это не правильная статья, и так делать не нужно
- 27% Да (6)
- 18% Нет (4)
- 55% Не знаю (12)
Я пробовал парный трейдинг или, как его ещё называют, арбитраж. У меня не получилось. Но я проявил мало стараний. Буквально так: попробовал, не получилось и бросил. Но по моим ощущениям это прибыльная стратегия, тем более что, я знаю одного брокера, который предупреждает, что если трейдер будет замечен в арбитраже, то ... ему будет плохо... На этом сайте написано несколько статей на эту тему, например:
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/649697.
Или вот:
Арбитражный робот ЕвроДоллар – ФунтДоллар:
https://www.mql5.com/ru/forum/218588
Треугольный арбитраж c ниписанным кодом:
https://www.mql5.com/ru/articles/3150
Так что пробуйте. Метод проб и ошибок - это основной метод трейдера и программиста.
Завтра закатаю видео, по парному на валютном рынке. У меня уже есть видео на эту тему, завтра сделаю ещё одно с обзором двух стратегий входов.
Вот есть последний отчёт, мне его прислали по данной системе
Насколько я понимаю, стратегия парного трейдинга заключается в анализе дельты(1) между двумя SMA двух валютных пар, корреляция(2) которых близка к единице.
Это два основных инструмента для принятия решения об открытии/закрытии сделок.
В такой интерпритации парный трейдинг прибыльный.
Насколько я понимаю, стратегия парного трейдинга заключается в анализе дельты(1) между двумя SMA двух валютных пар, корреляция(2) которых близка к единице.
Это два основных инструмента для принятия решения об открытии/закрытии сделок.
В таком варианте парный трейдинг прибыльный.
Совершенно верно, но нужна огромная работа для отбора торговых пар в текущий момент времени, но всё это при желании решаемо.
Основа парного трейдинга.
Давно смотрел. в одном из видео он говорит, что это Грааль, но ведущий его поправил - дальше начал ставить стопы.
- 2012.05.01
- www.youtube.com
Насколько я понимаю, стратегия парного трейдинга заключается в анализе дельты(1) между двумя SMA двух валютных пар, корреляция(2) которых близка к единице.
Это два основных инструмента для принятия решения об открытии/закрытии сделок.
В такой интерпритации парный трейдинг прибыльный.
Нет, не правильно. То, что Вы написали, не имеет никакого отношения к реальной торговле.
Здесь было обсуждение. Там нет ни одного слова по делу. Пособие по тому, как не надо делать.
Имеет значение только корреляция. Все. на этом точка. Все остальное не имеет значения.
Завтра закатаю видео, по парному на валютном рынке. У меня уже есть видео на эту тему, завтра сделаю ещё одно с обзором двух стратегий входов.
Вот есть последний отчёт, мне его прислали по данной системе
Это всё очень интересно. Виталий, я смотрю на этот отчёт. Здесь очень много положительных сделок. Это здорово. Но речь идёт о парном трейдинге, где должны по идее участвовать две (или три - треугольный арбитраж) валютных пары. А в отчёте - их больше десяти. Поясните ?
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