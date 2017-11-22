Прибыльный ли парный трейдинг? - страница 3
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Все же это заблуждение! "Парный" говорит не о количестве инструментов, а скорее о направлении сделок - верх продаем, низ покупаем.
А "ДВЕ" может быть как ДВЕ пары, так и ДВА синтетика, состоящих из нескольких пар каждый.
И зачем этот высокомерный тон завышенного самомнения об обладании тайными знаниями?
Сказал А, говори Б, а далее может тебе в ответку еще В, Г и Д расскажут и подскажут, что еще и сам благодарить будешь ))
Александр, Виталий имеет право передумать. Не надо на него наезжать.
Все же это заблуждение! "Парный" говорит не о количестве инструментов, а скорее о направлении сделок - верх продаем, низ покупаем.
А "ДВЕ" может быть как ДВЕ пары, так и ДВА синтетика, состоящих из нескольких пар каждый.
И зачем этот высокомерный тон завышенного самомнения об обладании тайными знаниями?
Сказал А, говори Б, а далее может тебе в ответку еще В, Г и Д расскажут и подскажут, что еще и сам благодарить будешь ))
Мы это с вами уже обсуждали, но на другом ресурсе, ваш опыт стОит уважения, но у каждого своя методика. Чуть позже попробую прикрутить к системе ваши наработки.
Доброго времени суток.
Коллеги, кто работает по этому методу торговли? Хочется пообщаться, т.к. бьюсь в этом направлении уже год, стабильности не нашел пока.
Доброго времени суток.
Коллеги, кто работает по этому методу торговли? Хочется пообщаться, т.к. бьюсь в этом направлении уже год, стабильности не нашел пока.
Может вот такой метод будет более понятен? - Мультивалютная торговая стратегия ( Безубыточная торговля ) ...
Может вот такой метод будет более понятен? - Мультивалютная торговая стратегия ( Безубыточная торговля ) ...
Вы таким способом сами торгуете, есть статистика?
Я же в свою очередь подбираю несколько пар, строю среднюю и торгую от границ. Других методов пока не нашел.
Вы тут парный трейдинг рассматриваете только меж двумя мажорами или как?
//устал показывать картинку, но покажу, чтобы ответить и с другой стороны, ну мол не всегда коту масленница в парном трейдинге....
Где тут корреляция хорошая по фунту, в паре с какой валютной парой?Кроме фунта никакая же ж пара не шелохнулась
Есть ли смысл искать пары за последний месяц и отторговывать их от границ, если флет найден хорошо читабельный?
http://prntscr.com/hce6pa
Ведь спред будет меняться не сразу, а со временем? Хватает ли для торговли анализа и подбора за месяц?
Прошу направить меня в правильное направление по поиску метода торговли, тем кто практикует такую торговлю и зарабатывает.
Просьба теоретиков не отвечать, а то я за год теории перечитал тьму уже, а тех людей кто работает с парами и зарабатывает не нашел(
Есть ли смысл искать пары за последний месяц и отторговывать их от границ, если флет найден хорошо читабельный?
http://prntscr.com/hce6pa
Ведь спред будет меняться не сразу, а со временем? Хватает ли для торговли анализа и подбора за месяц?
Прошу направить меня в правильное направление по поиску метода торговли, тем кто практикует такую торговлю и зарабатывает.
Просьба теоретиков не отвечать, а то я за год теории перечитал тьму уже, а тех людей кто работает с парами и зарабатывает не нашел(
писал простую стратежку на корреляции 2-х пар, зарабатывала мало.. в тестере надо чекать все идеи, так сложно сказать
скоро возьмусь писать страту на баскет трейдинге, материала и идей много накопилось но руки не дошли
в вашем случае видится решение как можно чаще пересчитывать спред, если отклонения большие пойдут то отключать торговлю, да несколько сделок можете потерять в минус, но не думаю что критично
писал простую стратежку на корреляции 2-х пар, зарабатывала мало.. в тестере надо чекать все идеи, так сложно сказать
скоро возьмусь писать страту на баскет трейдинге, материала и идей много накопилось но руки не дошли
в вашем случае видится решение как можно чаще пересчитывать спред, если отклонения большие пойдут то отключать торговлю, да несколько сделок можете потерять в минус, но не думаю что критично
Я вот собственно думаю, будет ли такой подход оправдан. Берем за 3 недели и строим спред из 2-4-6 т.д. пар (Тот скрин что я приложил из 4 пар), высчитываю за это время максимальную просадку и усреднения, прибавляю к этой просадке 10-20% и от этого торгую не более 1 недели или до стопа. Если дохожу до максимальной просадки что была за 3 недели, то это мой стоп, делаю поиск новых пар и т.д.
Данный подход имеет место жить или что то другое пробовать? Я как то не вдохновился подходом таким, но поиском пар с историей за 1-2 года, либо какая то ерунда выходит, либо сделок за год очень мало.PS>> Вот еще спред, тут из 2 пар с 1 ноября http://prntscr.com/hcec91 по тестеру за это время, максимальная просадка 350 пунктов (4 знака), прибыль 5000 пунктов, максимальное усреднение 3 раза при отклонение в 50 пунктов.
Я вот собственно думаю, будет ли такой подход оправдан. Берем за 3 недели и строим спред из 2-4-6 т.д. пар (Тот скрин что я приложил из 4 пар), высчитываю за это время максимальную просадку и усреднения, прибавляю к этой просадке 10-20% и от этого торгую не более 1 недели или до стопа. Если дохожу до максимальной просадки что была за 3 недели, то это мой стоп, делаю поиск новых пар и т.д.
Данный подход имеет место жить или что то другое пробовать? Я как то не вдохновился подходом таким, но поиском пар с историей за 1-2 года, либо какая то ерунда выходит, либо сделок за год очень мало.
мне сейчас видится что нужно строить не только совокупный спред, но и спред по каждой паре инструментов в отдельности, т.е. минимизировать риски больших отклонений цен для каждой мини связки. + возможно строить нелинейную зависимость.. я пока не уверен, тоже буду экспериментировать. Эту тему в лоб не пробить.. присоединюсь к полноценному обсуждению чуть позже, мб через пару недель, т.к. сейчас другие задачки еще остались
зависит еще от того как вы находите коэффициенты зависимости, если они, например, пересчитываются на каждом новом баре то надо просто крыть убыточные и торговать дальше