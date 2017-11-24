Всё. Стоп... Открыл новый способ спокойно зарабатывать с помощью робота. - страница 9

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Alexander Sevastyanov:

По какому принципу?

Четная неделя - бай / нечетная - селл?

 Без разницы .

 
Alexander Ivanov:
 Без разницы .


А можно не переворачивать?

 
Alexander Puzanov:

А можно не переворачивать?

Переворачивать еженедельно. 
 
Автор какой по счету ты уже грааль выкладываешь?) Предыдущая тема называлась "раскрыл тайну форекс". Ты не устал еще граалить людям мозги?)
 
Mihail Geraskin:
Автор какой по счету ты уже грааль выкладываешь?) Предыдущая тема называлась "раскрыл тайну форекс". Ты не устал еще граалить людям мозги?)
Та тема актуальна. Но для ручной торговли. А это с помощью роббота.
 
Alexander Ivanov:
Переворачивать еженедельно. 

А закрыть и открыть заново, не переворачивая, не пробовали?

 
Alexander Puzanov:

А закрыть и открыть заново, не переворачивая, не пробовали?

Робот торгует токо в одну сторону куда вы направили.


 
Mihail Geraskin:
Автор какой по счету ты уже грааль выкладываешь?) Предыдущая тема называлась "раскрыл тайну форекс". Ты не устал еще граалить людям мозги?)

Александр Иванов таким образом демонстрирует мозговой штурм. При мозговом штурме критиковать нельзя (такие правила мозгового штурма). Я его ветки читаю без эмоций, но с интересом.

 

Жынгыл бен жынгыл бен )))

крч всё норм 

Профит потихоньку идет. ВОпще не смотрю новости или анализы аналитиков мудретцов астролябных ))


 
Alexander Ivanov:

Жынгыл бен жынгыл бен )))

крч всё норм 

Профит потихоньку идет. ВОпще не смотрю новости или анализы аналитиков мудретцов астролябных ))



Слава тестерным граалям!

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