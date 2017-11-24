Всё. Стоп... Открыл новый способ спокойно зарабатывать с помощью робота. - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По какому принципу?
Четная неделя - бай / нечетная - селл?
Без разницы .
А можно не переворачивать?
А можно не переворачивать?
Автор какой по счету ты уже грааль выкладываешь?) Предыдущая тема называлась "раскрыл тайну форекс". Ты не устал еще граалить людям мозги?)
Переворачивать еженедельно.
А закрыть и открыть заново, не переворачивая, не пробовали?
А закрыть и открыть заново, не переворачивая, не пробовали?
Автор какой по счету ты уже грааль выкладываешь?) Предыдущая тема называлась "раскрыл тайну форекс". Ты не устал еще граалить людям мозги?)
Александр Иванов таким образом демонстрирует мозговой штурм. При мозговом штурме критиковать нельзя (такие правила мозгового штурма). Я его ветки читаю без эмоций, но с интересом.
Жынгыл бен жынгыл бен )))
крч всё норм
Профит потихоньку идет. ВОпще не смотрю новости или анализы аналитиков мудретцов астролябных ))
Жынгыл бен жынгыл бен )))
крч всё норм
Профит потихоньку идет. ВОпще не смотрю новости или анализы аналитиков мудретцов астролябных ))
Слава тестерным граалям!