Всё. Стоп... Открыл новый способ спокойно зарабатывать с помощью робота. - страница 8

Новый комментарий
 
Natalya Kostenko:

Спасибо! Тогда и версию Илана. что-то всё не то попадается.


это опасно. 

Поэтому сами сначала попробуйте с иланом поработать. 

Потом только.

 

тут   главное чередование направления - и  бот настроить на минимум риск. 

 

красные треуголики - усреднение . Закрывает сначала убыточные, после профитные.


 
Alexander Ivanov:

красные треуголики - усреднение . Закрывает сначала убыточные, после профитные.


Нужно чередовать профитные и убыточными, и график будет красивее, да закрывать начинать с бОльшим лотом к меньшему

 
 

направления перевернул, 

теперь так неделю буду не трогать. )))

И никакой тех.анализа и всякой премудрости ядовитой ))))

 
Alexander Ivanov:

направления перевернул, 

теперь так неделю буду не трогать. )))

...

... так шаман велел.)
 
khorosh:
... так шаман велел.)
Йес сэр!
 
Супер тактика . И никакого аналитического абстракционизма ))
 
Alexander Ivanov:

направления перевернул, 

По какому принципу?

Четная неделя - бай / нечетная - селл?

123456789101112
Новый комментарий