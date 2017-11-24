Всё. Стоп... Открыл новый способ спокойно зарабатывать с помощью робота. - страница 8
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Спасибо! Тогда и версию Илана. что-то всё не то попадается.
это опасно.
Поэтому сами сначала попробуйте с иланом поработать.
Потом только.
тут главное чередование направления - и бот настроить на минимум риск.
красные треуголики - усреднение . Закрывает сначала убыточные, после профитные.
красные треуголики - усреднение . Закрывает сначала убыточные, после профитные.
Нужно чередовать профитные и убыточными, и график будет красивее, да закрывать начинать с бОльшим лотом к меньшему
направления перевернул,
теперь так неделю буду не трогать. )))
И никакой тех.анализа и всякой премудрости ядовитой ))))
направления перевернул,
теперь так неделю буду не трогать. )))
...
... так шаман велел.)
направления перевернул,
По какому принципу?
Четная неделя - бай / нечетная - селл?