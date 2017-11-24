Всё. Стоп... Открыл новый способ спокойно зарабатывать с помощью робота. - страница 7
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В каком онлайне, если скрин от тестера?
Потому и интересуюсь. Как можно мультивалютность оттестировать?
Потому и интересуюсь. Как можно мультивалютность оттестировать?
Этто не ручная торговля. Это бот торгует Илан. Но направление сам задаю. И направления задаю в шахматном порядке - для долларовых и йеновых.
рулит. Но Илан , но риск минимльный сделал - степ от 200-400 пипс меняю.
рулит. Но Илан , но риск минимльный сделал - степ от 200-400 пипс меняю.
Баловство)
Баловство)
кому как ))
рулит. Но Илан , но риск минимльный сделал - степ от 200-400 пипс меняю.
Скинь сет-файл посмотреть, плиз.
Скинь сет-файл посмотреть, плиз.
с обычного илана выбросил часть кода))
с обычного илана выбросил часть кода))
Спасибо! Тогда и версию Илана. что-то всё не то попадается.