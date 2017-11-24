Всё. Стоп... Открыл новый способ спокойно зарабатывать с помощью робота. - страница 7

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Yury Kirillov:

В каком онлайне, если скрин от тестера?


Потому и интересуюсь. Как можно мультивалютность оттестировать?

 
 
Natalya Kostenko:

Потому и интересуюсь. Как можно мультивалютность оттестировать?


Этто не ручная торговля. Это бот торгует  Илан. Но направление сам задаю. И направления задаю в шахматном порядке - для долларовых и йеновых.

 

рулит. Но Илан , но риск минимльный сделал - степ от 200-400 пипс  меняю. 



 
Alexander Ivanov:

рулит. Но Илан , но риск минимльный сделал - степ от 200-400 пипс  меняю. 

Баловство)

 
Vitaly Muzichenko:

Баловство)


кому как ))

 
Alexander Ivanov:

рулит. Но Илан , но риск минимльный сделал - степ от 200-400 пипс  меняю. 




Скинь сет-файл посмотреть, плиз. 

 
Natalya Kostenko:

Скинь сет-файл посмотреть, плиз. 

Файлы:
hjppky3_jxs.set  1 kb
 

с обычного илана выбросил часть кода))

 
Alexander Ivanov:

с обычного илана выбросил часть кода))


Спасибо! Тогда и версию Илана. что-то всё не то попадается.

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