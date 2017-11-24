Всё. Стоп... Открыл новый способ спокойно зарабатывать с помощью робота. - страница 12

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Alexey Volchanskiy:

Александр, замониторил бы счет, веселее будет )

Ага.)
Доброе утро!
Сегодня сделаю.
 

Ого приятно удивило. Счет вышел с просадки мгновенно. Так как долларовые пары играют противоположно.

счас замониторю.

 
ВОт мониторинг - New strategy robots assistans
[Удален]  
Alexander Ivanov:
ВОт мониторинг - New strategy robots assistans

Отличные показатели, если лот снизить в два раза то можно и на центовый счет ставить.

 
Vladimir Zubov:

Отличные показатели, если лот снизить в два раза то можно и на центовый счет ставить.

Думаю тоже самое.
Сегодня открою центовик.
 
Alexander Ivanov:
ВОт мониторинг - New strategy robots assistans

Не видно тут 25% просадки - только 7% показывает. Баг мониторинга? Реально было 25%?

 
Alexander Sevastyanov:

Не видно тут 25% просадки - только 7% показывает. Баг мониторинга? Реально было 25%?

Реальная просадка показывается только после "замониторивания" счета на сигнале. Та просадка, что была до этого, меньше будет показана в сигнале, т.к. по балансу посчитается, а не средствам. Поэтому этим часто пользуются "не очень честные сигналисты".

 

Добрый день!

Крч супер.

Стратегия работает.



 

Изюминка в стратегии - это нет ТейкПрофита. Гыгыгыгыгыгы)))))))))  


поэтому часто руками отшибаю все сделки в глобус-профите.

 

Привет всем!

Стратегия пыхтит кряхтит. Но дает профит. 

Вообще без никакого тех.анализа и без индикаторов.


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