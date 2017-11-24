Всё. Стоп... Открыл новый способ спокойно зарабатывать с помощью робота. - страница 12
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Александр, замониторил бы счет, веселее будет )
Ого приятно удивило. Счет вышел с просадки мгновенно. Так как долларовые пары играют противоположно.
счас замониторю.
ВОт мониторинг - New strategy robots assistans
Отличные показатели, если лот снизить в два раза то можно и на центовый счет ставить.
Отличные показатели, если лот снизить в два раза то можно и на центовый счет ставить.
ВОт мониторинг - New strategy robots assistans
Не видно тут 25% просадки - только 7% показывает. Баг мониторинга? Реально было 25%?
Не видно тут 25% просадки - только 7% показывает. Баг мониторинга? Реально было 25%?
Реальная просадка показывается только после "замониторивания" счета на сигнале. Та просадка, что была до этого, меньше будет показана в сигнале, т.к. по балансу посчитается, а не средствам. Поэтому этим часто пользуются "не очень честные сигналисты".
Добрый день!
Крч супер.
Стратегия работает.
Изюминка в стратегии - это нет ТейкПрофита. Гыгыгыгыгыгы)))))))))
поэтому часто руками отшибаю все сделки в глобус-профите.
Привет всем!
Стратегия пыхтит кряхтит. Но дает профит.
Вообще без никакого тех.анализа и без индикаторов.