Всё. Стоп... Открыл новый способ спокойно зарабатывать с помощью робота. - страница 5
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Я не разочарование
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мой дед из запорожья
Что-то я не пойму Александра Иванова. У него буквально на днях была шикарная стратегия на M1, M5 и M15 (иногда M30) с использованием индикаторов AO, ATR и MFI(Money Flow Index). Я тоже в неё вникал: пересечение кривых ATR и MFI. Александр, Вы разочаровались в этой стратегии ? Я не иронизирую. Я думаю, что многие трейдеры перебирают новые стратегии, разочаровывауются в старых. И этот процесс бесконечен, хотя каждый думает, что вот-вот найдёт грааль. Просто если Вы разочаровались, то сделайте вывод: что стратегия AO + ATR + MFI не работает.
Что-то я не пойму Александра Иванова. У него буквально на днях была шикарная стратегия на M1, M5 и M15 (иногда M30) с использованием индикаторов AO, ATR и MFI(Money Flow Index). Я тоже в неё вникал: пересечение кривых ATR и MFI. Александр, Вы разочаровались в этой стратегии ? Я не иронизирую. Я думаю, что многие трейдеры перебирают новые стратегии, разочаровывауются в старых. И этот процесс бесконечен, хотя каждый думает, что вот-вот найдёт грааль. Просто если Вы разочаровались, то сделайте вывод: что стратегия AO + ATR + MFI не работает.
Не обращайте внимание на стратегию, нету никакой стратегии, просто клоун.
Что-то я не пойму Александра Иванова. У него буквально на днях была шикарная стратегия на M1, M5 и M15 (иногда M30) с использованием индикаторов AO, ATR и MFI(Money Flow Index). Я тоже в неё вникал: пересечение кривых ATR и MFI. Александр, Вы разочаровались в этой стратегии ? Я не иронизирую. Я думаю, что многие трейдеры перебирают новые стратегии, разочаровывауются в старых. И этот процесс бесконечен, хотя каждый думает, что вот-вот найдёт грааль. Просто если Вы разочаровались, то сделайте вывод: что стратегия AO + ATR + MFI не работает.
У Александра с каждой баночкой пива рождается новый грааль. Но почитать люблю его)) Забавно
Да, после нескольких баночек "Балтика 9" половина мозга выключается и вот тут то как раз начинают рождаться граали.)
Как у дельфинов? Значит одна часть мозга пьёт пиво, а позже вторая часть - рождает граали =)Может в таком случае нужно ампутировать не нужную часть, а вторую склонировать на место первой?