Всё. Стоп... Открыл новый способ спокойно зарабатывать с помощью робота. - страница 5

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Alexander Ivanov:
Я не разочарование


У меня теперь всегда прибыль.
Сейчас просто нет длинных трендов. Когда появятся, будет слив депозита.
 
Alexander Ivanov:
Адын на Адын убью.
Белку в глаз стреляешь, человека тоже?)
 
Alexander Ivanov:
На войне.
В чеченском в Гудермесе воевали ..

Когда мы были на войне,
Когда мы были на войне,
Там каждый думал о своей

Любимой или о жене.       

И я, конечно, думать мог,
И я, конечно, думать мог,
Когда на трубочку глядел,
На голубой ее дымок.

Но я не думал ни о чем,
Но я не думал ни о чем,
Я только трубочку курил

С турецким горьким табачком...



Минздрав предупреждает!
 

мой дед из запорожья

 

Что-то я не пойму Александра Иванова. У него буквально на днях была шикарная стратегия на M1, M5 и M15 (иногда M30) с использованием индикаторов AO, ATR и MFI(Money Flow Index). Я тоже в неё вникал: пересечение кривых ATR и MFI. Александр, Вы разочаровались в этой стратегии ? Я не иронизирую. Я думаю, что многие трейдеры перебирают новые стратегии, разочаровывауются в старых. И этот процесс бесконечен, хотя каждый думает, что вот-вот найдёт грааль. Просто если Вы разочаровались, то сделайте вывод: что стратегия  AO + ATR + MFI не работает.

 
Victor Ziborov:

Что-то я не пойму Александра Иванова. У него буквально на днях была шикарная стратегия на M1, M5 и M15 (иногда M30) с использованием индикаторов AO, ATR и MFI(Money Flow Index). Я тоже в неё вникал: пересечение кривых ATR и MFI. Александр, Вы разочаровались в этой стратегии ? Я не иронизирую. Я думаю, что многие трейдеры перебирают новые стратегии, разочаровывауются в старых. И этот процесс бесконечен, хотя каждый думает, что вот-вот найдёт грааль. Просто если Вы разочаровались, то сделайте вывод: что стратегия  AO + ATR + MFI не работает.


Не обращайте внимание на стратегию, нету никакой стратегии, просто клоун.

 
Victor Ziborov:

Что-то я не пойму Александра Иванова. У него буквально на днях была шикарная стратегия на M1, M5 и M15 (иногда M30) с использованием индикаторов AO, ATR и MFI(Money Flow Index). Я тоже в неё вникал: пересечение кривых ATR и MFI. Александр, Вы разочаровались в этой стратегии ? Я не иронизирую. Я думаю, что многие трейдеры перебирают новые стратегии, разочаровывауются в старых. И этот процесс бесконечен, хотя каждый думает, что вот-вот найдёт грааль. Просто если Вы разочаровались, то сделайте вывод: что стратегия  AO + ATR + MFI не работает.

Так то был грааль, а теперь у него суперграаль.)
 
У Александра с каждой баночкой пива рождается новый грааль. Но почитать люблю его)) Забавно
 
Жека:
У Александра с каждой баночкой пива рождается новый грааль. Но почитать люблю его)) Забавно
Да, после нескольких баночек "Балтика 9" половина мозга выключается и вот тут то как раз начинают рождаться граали.)
 
khorosh:
Да, после нескольких баночек "Балтика 9" половина мозга выключается и вот тут то как раз начинают рождаться граали.)

Как у дельфинов? Значит одна часть мозга пьёт пиво, а позже вторая часть - рождает граали =)

Может в таком случае нужно ампутировать не нужную часть, а вторую склонировать на место первой?
Как спят дельфины?
Как спят дельфины?
  • www.moya-planeta.ru
Для человека и других наземных млекопитающих сон включает в себя частичную или полную «потерю» сознания, бездействие произвольных мышц (то есть тех, которые сознательно контролируются) и инактивацию чувств, таких как зрение и обоняние. Но у дельфинов и других китообразных сон устроен иначе, выяснили ученые. Когда приходит время отдыха, дельфин...
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