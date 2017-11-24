Всё. Стоп... Открыл новый способ спокойно зарабатывать с помощью робота. - страница 3
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На Илане выключил Мультипликтор Лота, и Шаг Мартингейл делаю минимум 20 пункт и это когда счет без нагрузки.
Если немнога начинает просадка идти 10% от баланса - то Шаг делаю более 40 пункт.
На Илане выключил Мультипликтор Лота, и Шаг Мартингейл делаю минимум 20 пункт и это когда счет без нагрузки.
Если немнога начинает просадка идти 10% от баланса - то Шаг делаю более 40 пункт.
А если еще дальше пойдет, то уже что надо делать, отодвинуть до 80 пункт ?
А если еще дальше пойдет, то уже что надо делать, отодвинуть до 80 пункт ?
выше читай
короче - эта стратегия самая граальная.
И плевать на новости Сороса-триклятого.
Если шо
приму меры геру-ура-маваши с лоу-кик )
мне по кило 67 кг. Раньше на тренировках весил 58 . Ожирел аж на 10 кило... после того как узнал форекс....
Соотношение роста и веса мужчин
Для определения нормального веса для мужчины, необходимо учитывать не только рост, но тип телосложения.
Да нуу, у меня 68 кг - это слишком много.
А раньше весил 58 кг.
Тогда был в школах по борьбе.
но 68 кг... как то грузно... хочется бегать и сбросить вес. Дух томится в теле окоянном.