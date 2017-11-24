Всё. Стоп... Открыл новый способ спокойно зарабатывать с помощью робота. - страница 3

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На Илане выключил  Мультипликтор Лота,  и Шаг Мартингейл  делаю минимум 20 пункт и это когда счет без нагрузки. 

Если немнога начинает просадка идти 10% от баланса - то Шаг делаю более 40 пункт.

 
Alexander Ivanov:

На Илане выключил  Мультипликтор Лота,  и Шаг Мартингейл  делаю минимум 20 пункт и это когда счет без нагрузки. 

Если немнога начинает просадка идти 10% от баланса - то Шаг делаю более 40 пункт.


А если еще дальше пойдет, то уже что надо делать, отодвинуть до 80 пункт ?

 
Petros Shatakhtsyan:

А если еще дальше пойдет, то уже что надо делать, отодвинуть до 80 пункт ?


выше читай

 

короче -  эта стратегия самая  граальная

И плевать на новости Сороса-триклятого.

 

Если шо 

приму меры геру-ура-маваши с лоу-кик  )

 
мне  по кило 67 кг. Раньше на тренировках весил  58 . Ожирел аж на 10 кило... после того как узнал форекс....
 
Alexander Ivanov:
мне  по кило 67 кг. Раньше на тренировках весил  58 . Ожирел аж на 10 кило... после того как узнал форекс....

 Соотношение роста и веса мужчин

Для определения нормального веса для мужчины, необходимо учитывать не только рост, но тип телосложения.

 Рост (см) Гиперстеник Нормостеник Астеник
 157 57-64 54-59 51-55
 160 59-66 55-60 52-56
 162 60-67 56-62 54-57
 165 61-69 58-63 55-59
 168 63-71 59-65 56-60
 170 65-73 61-67 58-62
 173 67-75 63-69 60-64
 175 69-77 65-71 62-66
 178 71-79 66-73 64-68
 180 72-81 68-75 66-70
 183 75-84 70-77 67-72
 185 76-86 72-80 69-74
 188 79-88 74-82 71-76
 190 88-91 76-84 73-78
 193 83-93 78-86 75-80
 
 

Да нуу, у меня 68 кг  - это слишком много. 

А раньше весил 58 кг.

Тогда был в школах по борьбе.

 

но 68 кг... как то грузно...  хочется бегать и сбросить вес. Дух томится в теле окоянном.

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