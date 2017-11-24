Всё. Стоп... Открыл новый способ спокойно зарабатывать с помощью робота. - страница 10

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Yury Kirillov:

Слава тестерным граалям!


на тейстере так не показвает 

тоже мне умник появилсу гы гы гы

 
Petros Shatakhtsyan:

Для этого нужно было открыть 128 счетов, чтобы иметь все сочетания.

256 будет еще надежней , а при 512 наступит 100% диверсификация

 

Доброе утро!


растем нормально.))ъ


 
Alexander Ivanov:

растем нормально.))ъ


А положение на открытых позициях (чуть выше) намеренно скрыл?

 
Alexander Sevastyanov:

А положение на открытых позициях (чуть выше) намеренно скрыл?


там не было открытых , смари экуйьути и баланса нака.

 
Alexander Ivanov:

там не было открытых , смари экуйьути и баланса нака.


А на какой таймфрейм?

 
Natalya Kostenko:

А на какой таймфрейм?


тайма однака сморю м5 и м15 , ну щоб открывалась почаще. 

Но папасно всегда -если много пар валютных. Нехай щоб було , иногда выключаю терминатор , т.е. терминал.

 
Alexander Ivanov:

тайма однака сморю м5 и м15 , ну щоб открывалась почаще. 

Но папасно всегда -если много пар валютных. Нехай щоб було , иногда выключаю терминатор , т.е. терминал.


А в какой момент выключаете? Когда все сделки закрыты? Разве такое бывает одновременно? Значит вручную всё фиксируете, если предыдущая прибыль перекрывает текущую просадку, если она есть...

Ну и это аналогично вопрос по поводу - в какой момент делаете переворот - прошлые сделки при этом также закрыть или пусть болтаются?

А и про мэджик - имеет значение какой он? или на всех парах можно один оставить? Хотя если оставлять висяки с прошлого направления, то наверное надо менять??? как-то маловато конкретики пока. 

 
Natalya Kostenko:

А в какой момент выключаете? Когда все сделки закрыты? Разве такое бывает одновременно? Значит вручную всё фиксируете, если предыдущая прибыль перекрывает текущую просадку, если она есть...

Ну и это аналогично вопрос по поводу - в какой момент делаете переворот - прошлые сделки при этом также закрыть или пусть болтаются?

А и про мэджик - имеет значение какой он? или на всех парах можно один оставить? Хотя если оставлять висяки с прошлого направления, то наверное надо менять??? как-то маловато конкретики пока. 


вы как НКВД или Гэстапо.

Допрос жесткий )))

 
Alexander Ivanov:

вы как НКВД или Гэстапо.

Допрос жесткий )))


Это ещё пока без пристрастия)))))

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