Всё. Стоп... Открыл новый способ спокойно зарабатывать с помощью робота. - страница 10
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Слава тестерным граалям!
на тейстере так не показвает
тоже мне умник появилсу гы гы гы
Для этого нужно было открыть 128 счетов, чтобы иметь все сочетания.
256 будет еще надежней , а при 512 наступит 100% диверсификация
Доброе утро!
растем нормально.))ъ
растем нормально.))ъ
А положение на открытых позициях (чуть выше) намеренно скрыл?
А положение на открытых позициях (чуть выше) намеренно скрыл?
там не было открытых , смари экуйьути и баланса нака.
там не было открытых , смари экуйьути и баланса нака.
А на какой таймфрейм?
А на какой таймфрейм?
тайма однака сморю м5 и м15 , ну щоб открывалась почаще.
Но папасно всегда -если много пар валютных. Нехай щоб було , иногда выключаю терминатор , т.е. терминал.
тайма однака сморю м5 и м15 , ну щоб открывалась почаще.
Но папасно всегда -если много пар валютных. Нехай щоб було , иногда выключаю терминатор , т.е. терминал.
А в какой момент выключаете? Когда все сделки закрыты? Разве такое бывает одновременно? Значит вручную всё фиксируете, если предыдущая прибыль перекрывает текущую просадку, если она есть...
Ну и это аналогично вопрос по поводу - в какой момент делаете переворот - прошлые сделки при этом также закрыть или пусть болтаются?
А и про мэджик - имеет значение какой он? или на всех парах можно один оставить? Хотя если оставлять висяки с прошлого направления, то наверное надо менять??? как-то маловато конкретики пока.
А в какой момент выключаете? Когда все сделки закрыты? Разве такое бывает одновременно? Значит вручную всё фиксируете, если предыдущая прибыль перекрывает текущую просадку, если она есть...
Ну и это аналогично вопрос по поводу - в какой момент делаете переворот - прошлые сделки при этом также закрыть или пусть болтаются?
А и про мэджик - имеет значение какой он? или на всех парах можно один оставить? Хотя если оставлять висяки с прошлого направления, то наверное надо менять??? как-то маловато конкретики пока.
вы как НКВД или Гэстапо.
Допрос жесткий )))
вы как НКВД или Гэстапо.
Допрос жесткий )))
Это ещё пока без пристрастия)))))