Всё. Стоп... Открыл новый способ спокойно зарабатывать с помощью робота. - страница 6
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Привет всем!
Когда пил пиво - счет увеличился на +2%
Значит на верном пути. )))
Как у дельфинов? Значит одна часть мозга пьёт пиво, а позже вторая часть - рождает граали =)Может в таком случае нужно ампутировать не нужную часть, а вторую склонировать на место первой?
Ему бы на форекс, граали создавать.)
Привет всем!
Торговля по системе идет очень спокойно.
Сегодня поменяю направления роботов.
Привет. Это за какой период? Торговля в онлайне идет так понимаю, не тест.
Можно подробнее: по дням, на какие пары устанавливалось, какие настройки были - где покупки, где продажи, какие настройки в самом советнике. Одинаковый ли сет-файл для всех пар?
Привет. Это за какой период? Торговля в онлайне идет так понимаю, не тест.
Можно подробнее: по дням, на какие пары устанавливалось, какие настройки были - где покупки, где продажи, какие настройки в самом советнике. Одинаковый ли сет-файл для всех пар?
В каком онлайне, если скрин от тестера?