Всё. Стоп... Открыл новый способ спокойно зарабатывать с помощью робота. - страница 6

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Привет всем!

Когда пил пиво - счет увеличился на +2% 

Значит на верном пути. )))

 
 
hahaha)))

А вы явна слили счета
 
Vitaly Muzichenko:

Как у дельфинов? Значит одна часть мозга пьёт пиво, а позже вторая часть - рождает граали =)

Может в таком случае нужно ампутировать не нужную часть, а вторую склонировать на место первой?

Ему бы на форекс, граали создавать.)


 
+100 евро.
 

Привет всем!

Торговля по системе идет очень спокойно.

Сегодня поменяю направления роботов.

 


 
 
Alexander Ivanov:



Привет. Это за какой период? Торговля в онлайне идет так понимаю, не тест. 

Можно подробнее: по дням, на какие пары устанавливалось, какие настройки были - где покупки, где продажи, какие настройки в самом советнике. Одинаковый ли сет-файл для всех пар?

 
Natalya Kostenko:

Привет. Это за какой период? Торговля в онлайне идет так понимаю, не тест. 

Можно подробнее: по дням, на какие пары устанавливалось, какие настройки были - где покупки, где продажи, какие настройки в самом советнике. Одинаковый ли сет-файл для всех пар?


В каком онлайне, если скрин от тестера?

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