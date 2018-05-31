Помогите подобрать ноутбук - страница 7
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Скачать AIDA64 можете?
Найдем потом драйвера...
AIDA64 скачал.
Установили?
Зайдите в программе "Системная плата" - "Чипсет" - и сделайте скрин.
Установили?
Зайдите в программе "Системная плата" - "Чипсет" - и сделайте скрин.
Спроси модель ноута и скачай ему дрова.
В винде посмотри че у него в автозагрузке и какие службы включены. Выкинуть половину.
Почистить Dism++, реестр Reg Organizer, и пр., дефрагменировать...
Флаг в руки хотите взять, я не возражаю.
Качайте дрова от сюда https://downloadcenter.intel.com/product/81508/Graphics-Drivers-for-Mobile-Intel-965-Express-Chipset-Family две первых стройки - на мать и на графический чип.
После инсталляции каждого лучше перезагрузить систему.
Качайте дрова от сюда https://downloadcenter.intel.com/product/81508/Graphics-Drivers-for-Mobile-Intel-965-Express-Chipset-Family две первых стройки - на мать и на графический чип.
После инсталляции каждого лучше перезагрузить систему.
Что значит стройки, может 2 строки? Открыл ссылку, там что-то для Windows 10 ничего нет.
Неудивительно - не думал, что на это железо додумаетесь ставить десятку - откатите до семерки...
Лично я попользовал десятку, и понял, что надо ждать что-то более удачное...
Впрочем, люди пишут, что встают драйвера на десятку, те что под семерку - обратите внимание на битность системы.
Неудивительно - не думал, что на это железо додумаетесь ставить десятку - откатите до семерки...
Лично я попользовал десятку, и понял, что надо ждать что-то более удачное...
Когда мне этот ноут прислал брат из Германии, на нём была 8 версия. Когда вышла 10 я, выскочило предложение бесплатно обновиться и я согласился. Нет, 7-ю устанавливать не буду. 10-я по крайней мере сопровождается и обновляется. Вот только в ночь на понедельник обновилась. Ладно, спасибо за участие. Я сейчас буду рассматривать вариант использования ноута для управления экспертами, установленными на стационарном компе, с использованием удалённого рабочего стола. Тогда высокое быстродействие ноутбуку не понадобится.
Так там и 8 была самопальной... Как знаете - любой вариант передачи картинки будет приводить к потери времени, по-любому.