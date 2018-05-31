Помогите подобрать ноутбук - страница 7

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Aleksey Vyazmikin:

Скачать AIDA64  можете?

Найдем потом драйвера...

AIDA64   скачал.
 
khorosh:
AIDA64   скачал.

Установили?

Зайдите в программе "Системная плата" - "Чипсет" - и сделайте скрин.

 
Aleksey Vyazmikin:

Установили?

Зайдите в программе "Системная плата" - "Чипсет" - и сделайте скрин.



 
Vizard_:

Спроси модель ноута и скачай ему дрова.
В винде посмотри че у него в автозагрузке и какие службы включены. Выкинуть половину.
Почистить Dism++, реестр Reg Organizer, и пр., дефрагменировать...


Флаг в руки хотите взять, я не возражаю.

 

Качайте дрова от сюда https://downloadcenter.intel.com/product/81508/Graphics-Drivers-for-Mobile-Intel-965-Express-Chipset-Family две первых стройки - на мать и на графический чип.

После инсталляции каждого лучше перезагрузить систему.

Downloads for Graphics Drivers for Mobile Intel® 965 Express Chipset Family
Downloads for Graphics Drivers for Mobile Intel® 965 Express Chipset Family
  • downloadcenter.intel.com
Download new and previously released drivers including support software, bios, utilities, firmware and patches for Intel products.
 
Aleksey Vyazmikin:

Качайте дрова от сюда https://downloadcenter.intel.com/product/81508/Graphics-Drivers-for-Mobile-Intel-965-Express-Chipset-Family две первых стройки - на мать и на графический чип.

После инсталляции каждого лучше перезагрузить систему.

Что значит стройки, может 2 строки? Открыл ссылку, там что-то для Windows 10 ничего нет.
 
khorosh:
Что значит стройки, может 2 строки? Открыл ссылку, там что-то для Windows 10 ничего нет.

Неудивительно - не думал, что на это железо додумаетесь ставить десятку - откатите до семерки...

Лично я попользовал десятку, и понял, что надо ждать что-то более удачное...

 

Впрочем, люди пишут, что встают драйвера на десятку, те что под семерку - обратите внимание на битность системы.

 
Aleksey Vyazmikin:

Неудивительно - не думал, что на это железо додумаетесь ставить десятку - откатите до семерки...

Лично я попользовал десятку, и понял, что надо ждать что-то более удачное...

Когда мне этот ноут прислал брат из Германии, на нём была 8 версия. Когда вышла 10 я, выскочило предложение бесплатно обновиться и я согласился. Нет, 7-ю устанавливать не буду. 10-я по крайней мере сопровождается и обновляется. Вот только в ночь на понедельник обновилась. Ладно, спасибо за участие. Я сейчас буду рассматривать вариант использования ноута для управления экспертами, установленными на стационарном компе, с использованием удалённого рабочего стола. Тогда высокое быстродействие ноутбуку не понадобится.
 
khorosh:
Когда мне этот ноут прислал брат из Германии, на нём была 8 версия. Когда вышла 10 я, выскочило предложение бесплатно обновиться и я согласился. Нет, 7-ю устанавливать не буду. 10-я по крайней мере сопровождается и обновляется. Вот только в ночь на понедельник обновилась. Ладно, спасибо за участие. Я сейчас буду рассматривать вариант использования ноута для управления экспертами, установленными на стационарном компе, с использованием удалённого рабочего стола. Тогда высокое быстродействие ноутбуку не понадобится.

Так там и 8 была самопальной... Как знаете - любой вариант передачи картинки будет приводить к потери времени, по-любому.

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