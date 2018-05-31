Помогите подобрать ноутбук - страница 12
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Обычный диск стоит в районе 3000 рублей а SSD от 20000 рублей! Цена разница на эти деньги? Если нет, то что-то не верно Вы прочли или Вас обманывают.Или кроме SSD есть HDD во втором варианте? Тогда на сколько SSD?
Откуда такая дезинформация???
Откуда такая дезинформация???
Речь идет о терабайтом SSD - внимательней будьте.
Речь идет о терабайтом SSD - внимательней будьте.
Я так и не вижу про Тб.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Помогите подобрать ноутбук
khorosh, 2017.11.25 14:16
Какой вариант лучше(при прочих равных условиях)? Лучше в смысле скорости работы.
1. Оперативка 16384, нет SSD.
2. Оперативка 8192, SSD 128 Гб.
А при таких запросах, не большая разница в стоимости
Оперативка 16384, SSD 128 Гб. или указанный выше 240 Гб.
Что-то не верится в такие скидки, подозреваю, что мошенничество.
http://techniks-ooo.ru/index.php?route=product/product&path=59_64&product_id=1130
Что-то не верится в такие скидки, подозреваю, что мошенничество.
http://techniks-ooo.ru/index.php?route=product/product&path=59_64&product_id=1130
Нет, не мошенничество. Даже хуже, завлекаловка для лохов, к которым ты не относишься, потому и засомневался.
Тык на сцильку - "товар не найден".
Нет, не мошенничество. Даже хуже, завлекаловка для лохов, к которым ты не относишься, потому и засомневался.
Тык на сцильку - "товар не найден".
Вот здесь игровые ноутбуки MSI по смешным ценам в той же компании.
Вот здесь игровые ноутбуки MSI по смешным ценам в той же компании.
На развод похоже, как может ноут стоить 15 тыс. http://techniks-ooo.ru/index.php?route=product/product&path=59_68&product_id=8045
Если розничная цена для этой модели 80 до 100 тыс. https://market.yandex.ru/product/13483575/offers?local-offers-first=0&deliveryincluded=0&how=aprice
И аналогичная ситуация по остальным моделям.
Для многолетнего магазина, время создания 5 дней назад? Вы серьезно?
domain: TECHNIKS-OOO.RU
nserver: ns1.spaceweb.ru.
nserver: ns2.spaceweb.ru.
nserver: ns3.spaceweb.pro.
nserver: ns4.spaceweb.pro.
state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person: Private Person
registrar: REGTIME-RU
admin-contact: https://whois.webnames.ru
created: 2017-11-20T21:05:03Z
paid-till: 2018-11-20T21:05:03Z
free-date: 2018-12-22
source: TCI
На развод похоже, как может ноут стоить 15 тыс. http://techniks-ooo.ru/index.php?route=product/product&path=59_68&product_id=8045
Если розничная цена для этой модели 80 до 100 тыс. https://market.yandex.ru/product/13483575/offers?local-offers-first=0&deliveryincluded=0&how=aprice
И аналогичная ситуация по остальным моделям.
Но ведь адрес то есть, москвичи могут проверить.
Выставочный зал 119619, г. Москва, ул Производственная, 6 / стр 13, 1й этаж
Но ведь адрес то есть, москвичи могут проверить.
Выставочный зал 119619, г. Москва, ул Производственная, 6 / стр 13, 1й этаж
Данные с сайта:
Генеральный Директор
Санифонтов Тимофей Вадимович
Официальная информация:
http://www.rusprofile.ru/id/8588959
Также поиск по картинке расположения торгового зала с левого магазина
http://techniks-ooo.ru/about_us.html
А теперь с другого интернет магазина ОГО
(который точно существует)
https://ogo1.ru/about/
Подставной сайт TECHNIKS-OOO.RU.