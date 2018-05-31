Помогите подобрать ноутбук - страница 12

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Aleksey Vyazmikin:

Обычный диск стоит в районе 3000 рублей а SSD от 20000 рублей! Цена разница на эти деньги? Если нет, то что-то не верно Вы прочли или Вас обманывают.

Или кроме SSD есть HDD во втором варианте? Тогда на сколько SSD?

Откуда такая дезинформация???


Тип жесткого дискаSSD
Объем накопителя240 Гб
Форм-фактор2.5"
ИнтерфейсSATA III
Максимальная скорость чтения550 Мб/с
Максимальная скорость записи490 Мб/с
Время наработки на отказ1000000 ч
Контроллер NANDMarvell 88SS1074
Тип памяти NANDTLC
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS)90000
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS)25000
Ресурс TBW100 ТБ
Толщина7 мм
Гарантия36 мес.
Сайт производителяwww.kingston.com/ru
Страна производитель:Тайвань (Китай)


 
Alexey Viktorov:

Откуда такая дезинформация???



Речь идет о терабайтом SSD - внимательней будьте.

 
Aleksey Vyazmikin:

Речь идет о терабайтом SSD - внимательней будьте.

Я так и не вижу  про Тб.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Помогите подобрать ноутбук

khorosh, 2017.11.25 14:16

Какой вариант лучше(при прочих равных условиях)? Лучше в смысле скорости работы.

1. Оперативка 16384, нет SSD.

2. Оперативка 8192, SSD 128 Гб.


А при таких запросах, не большая разница в стоимости

Оперативка 16384, SSD 128 Гб. или указанный выше 240 Гб.

 

Что-то не верится в такие скидки, подозреваю, что мошенничество.

http://techniks-ooo.ru/index.php?route=product/product&path=59_64&product_id=1130


Dell Alienware A15 A15-9785
Dell Alienware A15 A15-9785
  • techniks-ooo.ru
При первом взгляде на ноутбук Alienware 15 R2 A15-1585 возникает впечатление, что это не лэптоп, а некий внеземной объект. Представленная мощная машина может похвастаться безупречным оригинальным дизайном, который непременно придется по нраву геймерам, ведь прибор является игровым. Модель является передовой во всех аспектах, в том числе, и в...
 
khorosh:

Что-то не верится в такие скидки, подозреваю, что мошенничество.

http://techniks-ooo.ru/index.php?route=product/product&path=59_64&product_id=1130


Нет, не мошенничество. Даже хуже, завлекаловка для лохов, к которым ты не относишься, потому и засомневался.

Тык на сцильку - "товар не найден".

 
Alexey Viktorov:

Нет, не мошенничество. Даже хуже, завлекаловка для лохов, к которым ты не относишься, потому и засомневался.

Тык на сцильку - "товар не найден".

Ну в принципе то на западе распродажи бывают, когда за бесценок продают, если товар долго залежался.Может и у нас тоже стали это практиковать. Адрес этой компании есть и все данные ИНН и прочее, даже фото торгового зала.
 

Вот здесь игровые ноутбуки MSI по смешным ценам в той же компании.

MSI
MSI
  • techniks-ooo.ru
MSI GE62 6QE-461RU Apache Pro с 15.6 дюймовым экраном, имеет максимальное разрешение 1920x1080. Ноутбук MSI GE62 оснащен процессором Intel Core i7 2600 МГц Skylake (6700HQ),16 ГБ оперативной памяти и достаточно мощной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 965M. Результатом работы MSI стала продукция с в.. MSI GE72 6QE-268RU Apache Pro с 17.3 дюймовым...
 
khorosh:

Вот здесь игровые ноутбуки MSI по смешным ценам в той же компании.

На развод похоже, как может ноут стоить 15 тыс. http://techniks-ooo.ru/index.php?route=product/product&path=59_68&product_id=8045

Если розничная цена для этой модели 80 до 100 тыс. https://market.yandex.ru/product/13483575/offers?local-offers-first=0&deliveryincluded=0&how=aprice

И аналогичная ситуация по остальным моделям.

Для многолетнего магазина, время создания 5 дней назад? Вы серьезно?

domain: TECHNIKS-OOO.RU
nserver: ns1.spaceweb.ru.
nserver: ns2.spaceweb.ru.
nserver: ns3.spaceweb.pro.
nserver: ns4.spaceweb.pro.
state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person: Private Person
registrar: REGTIME-RU
admin-contact: https://whois.webnames.ru
created: 2017-11-20T21:05:03Z
paid-till: 2018-11-20T21:05:03Z
free-date: 2018-12-22
source: TCI

 
SEM:

На развод похоже, как может ноут стоить 15 тыс. http://techniks-ooo.ru/index.php?route=product/product&path=59_68&product_id=8045

Если розничная цена для этой модели 80 до 100 тыс. https://market.yandex.ru/product/13483575/offers?local-offers-first=0&deliveryincluded=0&how=aprice

И аналогичная ситуация по остальным моделям.

Но ведь адрес то есть, москвичи могут проверить.

Выставочный зал 119619, г. Москва, ул Производственная, 6 / стр 13, 1й этаж

 
khorosh:

Но ведь адрес то есть, москвичи могут проверить.

Выставочный зал 119619, г. Москва, ул Производственная, 6 / стр 13, 1й этаж

Данные с сайта:

Генеральный Директор
Санифонтов Тимофей Вадимович

Официальная информация:

Генеральный директор Кузьмин Анатолий Владимирович

http://www.rusprofile.ru/id/8588959

Также поиск по картинке расположения торгового зала с левого магазина

http://techniks-ooo.ru/about_us.html


А теперь с другого интернет магазина ОГО

(который точно существует)

https://ogo1.ru/about/



Подставной сайт TECHNIKS-OOO.RU.

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