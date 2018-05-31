Помогите подобрать ноутбук - страница 8
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Так там и 8 была самопальной... Как знаете - любой вариант передачи картинки будет приводить к потери времени, по-любому.
ой как жарко тут) Надо бы почистить ноут, никогда раньше об этом не думал. Почитаешь вас, вообще запутаешься))
Что значит стройки, может 2 строки? Открыл ссылку, там что-то для Windows 10 ничего нет.
Для Win 10 ничего ставить не надо.
А если на ноутбуке 10 Windows, а на стационарном 7 Windows, можно их через RDP соединить?
Всё нормально будет работать.
Можно даже на смартфон или планшет (андроид) установить RDP клиента, прекрасно работает, правда есть неудобства, картинка мелкая и мышки нет.
Всё нормально будет работать.
Можно даже на смартфон или планшет (андроид) установить RDP клиента, прекрасно работает, правда есть неудобства, картинка мелкая и мышки нет.
Спасибо, значит буду разбираться, как это делается. Вот когда доступ настроен, он как симметричен по отношению к двум компам. Как на одном так и на другом будет доступ к рабочему столу другого?
Не симметричен, по желанию, зависит от настроек
Для Win 10 ничего ставить не надо.
Вы заблуждаетесь.
Лучше освоить ВПС и не париться. Там все в Террабайтах.
Меня на моём стационарном компе всё устраивает, хватает и быстродействия и памяти. Есть резервное питание и резервный интернет, зачем мне платить за ВПС?
И насколько хватает UPS? Ведь у вас наверняка он в качестве резервного?