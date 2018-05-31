Помогите подобрать ноутбук - страница 8

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Aleksey Vyazmikin:

Так там и 8 была самопальной... Как знаете - любой вариант передачи картинки будет приводить к потери времени, по-любому.

Надо попробовать, там видно будет.
 

ой как жарко тут) Надо бы почистить ноут, никогда раньше об этом не думал. Почитаешь вас, вообще запутаешься))

[Удален]  
khorosh:
Что значит стройки, может 2 строки? Открыл ссылку, там что-то для Windows 10 ничего нет.

Для Win 10 ничего ставить не надо.

 
khorosh:
А если на ноутбуке 10 Windows, а на стационарном 7 Windows, можно их через RDP соединить?

Всё нормально будет работать.

Можно даже на смартфон или планшет (андроид) установить RDP клиента, прекрасно работает, правда есть неудобства, картинка мелкая и мышки нет.

 
Sergey Chalyshev:

Всё нормально будет работать.

Можно даже на смартфон или планшет (андроид) установить RDP клиента, прекрасно работает, правда есть неудобства, картинка мелкая и мышки нет.

Спасибо, значит буду разбираться, как это делается. Вот когда доступ настроен, он как симметричен по отношению к двум компам. Как на одном так и на другом будет доступ к рабочему столу другого?
 
khorosh:
Спасибо, значит буду разбираться, как это делается. Вот когда доступ настроен, он как симметричен по отношению к двум компам. Как на одном так и на другом будет доступ к рабочему столу другого?

Не симметричен, по желанию, зависит от настроек


 
Vladimir Zubov:

Для Win 10 ничего ставить не надо.


Вы заблуждаетесь.

 
Лучше освоить ВПС и не париться. Там все в Террабайтах.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Лучше освоить ВПС и не париться. Там все в Террабайтах.
Меня на моём стационарном компе всё устраивает, хватает и быстродействия и памяти. Есть резервное питание и резервный интернет, зачем мне платить за ВПС?
 
khorosh:
Меня на моём стационарном компе всё устраивает, хватает и быстродействия и памяти. Есть резервное питание и резервный интернет, зачем мне платить за ВПС?

И насколько хватает UPS? Ведь у вас наверняка он в качестве резервного?

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