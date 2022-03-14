Новый шлюз к Interactive Brokers для MetaTrader 5 от MetaQuotes и oneZero — это торговля на 130 фондовых биржах мира, включая NASDAQ и NYSE
Наконец то!
Осталось проверить насколько вся эта связка рабочая. Надеюсь что да.
ВАУ!!! вот это событие!!!
мне кажется,это может послужить огромным пинком к распространению и популяризации мт5. ведь это доступ к стольким инструментам и наконец-то возможности делать парный трейдинг в платформе,к которой привык и для которой УЖЕ написано куча кода, а сейчас,скорей всего,будет написано еще больше.потому что пока мт5 служит только для доступа к бирже в рашке и малопонятных удаленных районах земли (типа бразилия,пакистан и прочее,если они кому-то у нас интересны).
З,Ы, для разработчиков - поскольку можно будет нормально торговать парный трейдинг,просьба- СДЕЛАТЬ все же возможность создания оффлайн графиков,как в мт4. без них никуда.
- www.onezero.com
и еще вопрос,на сайте указано,что это решение для мт4/мт5 http://www.onezero.com/mt4-solutions/mt4-liquidity-bridge, означает ли это,что и на мт4 будет доступно? или от кого-чего это будет зависеть?
и еще вопрос,на сайте указано,что это решение для мт4/мт5 http://www.onezero.com/mt4-solutions/mt4-liquidity-bridge, означает ли это,что и на мт4 будет доступно? или от кого-чего это будет зависеть?
У некоторых серьезных брокеров возможность торговли этими инструментами в штатном мт4 давно реализована.
У некоторых серьезных брокеров возможность торговли этими инструментами в штатном мт4 давно реализована.
речь идет,скорей всего,о cfd? у cfd есть свои плюсы,если можно так сказать - это плечо до 1:25, дальше одни минусы - ограниченное колво инструментов, в основном по америке это те бумажки,что входят в US30 индекс,иногда чуть больше. нерычный спред,а тот что ДЦ взбредет в голову. отсутствие реальных объемов.
з.ы. но я не отказываюсь от cfd,как варианта. и если можно хотя бы личку кинуть название вышеуказанного ДЦ,откуда скрины?!
речь идет,скорей всего,о cfd? у cfd есть свои плюсы,если можно так сказать - это плечо до 1:25, дальше одни минусы - ограниченное колво инструментов, в основном по америке это те бумажки,что входят в US30 индекс,иногда чуть больше. нерычный спред,а тот что ДЦ взбредет в голову. отсутствие реальных объемов.
з.ы. но я не отказываюсь от cfd,как варианта. и если можно хотя бы личку кинуть название вышеуказанного ДЦ,откуда скрины?!
Иван, я не рекламирую платформу мт4 и не говорю, что она чем либо лучше вышеупомянутого решения, я просто констатирую факт, что наша компания и наши корпоративные клиенты торгуют без проблем вышеуказанными инструментами в т.ч. на платформе мт4 в полностью автоматическом режиме.
Вы спросили про мт4 и я ответил.
На скринах показан пример одного из брокеров с далеко на самым полным возможным ассортиментом.
Рекламой и продвижением брокеров мы не занимаемся, скажу лишь, что выбор весьма обширен.
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Можете для примера глянуть этот базовый перечень доступных инструментов одного из брокеров с реального торгового сервера mt4 (доступно 632 инструмента)
Рекламой и продвижением брокеров мы не занимаемся, скажу лишь, что выбор весьма обширен.
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MetaQuotes Software и oneZero Financial Systems сообщили о выпуске шлюза для интеграции с Interactive Brokers Group, Inc., поставляемого в виде приложения oneZero Hub. С его помощью в MetaTrader 5 можно торговать акциями, фьючерсами и другими биржевыми инструментами на крупнейших фондовых биржах мира: Нью-Йоркской (NYSE), Лондонской (LSE), Гонконгской (HKEX), Токийской (TSE), NASDAQ и пр.
Помимо ценных бумаг и фьючерсов, шлюз oneZero Hub позволяет торговать валютными парами, контрактами на разницу и драгоценными металлами с поддержкой стакана цен для соответствующих инструментов. Кроме того, с помощью шлюза брокеры могут автоматически производить корпоративные действия по определенной ценной бумаге (например, начислять дивиденды) сразу по всем трейдерам, имеющим открытые позиции по данному инструменту. На сайте американского брокера можно ознакомиться с полным списком символов и бирж, доступ к которым обеспечивает новый продукт (в MetaTrader 5 можно торговать всем, кроме опционов).
Отметим важное преимущество шлюза Interactive Brokers для брокеров: компании, использующие этот продукт, получают доступ к различным биржам по единому соединению без необходимости напрямую подключаться к этим биржам или биржевым клиринг-агентам. Для приобретения шлюза oneZero Hub для MetaTrader 5 необходимо обратиться в компанию oneZero Financial Systems. Для работы также потребуется активный счет от компании Interactive Brokers.
“Мы в oneZero были рады работать над этой важной и долгожданной интеграцией напрямую с компанией MetaQuotes Software, - комментирует партнерство генеральный директор oneZero Эндрю Ралич. — В результате тесного взаимодействия с компаниями MetaQuotes Software и Interactive Brokers мы выпустили действительно востребованный шлюз для MetaTrader 5 на основе нашего продукта Hub и существующей технологической платформы. Интеграция с Interactive Brokers предоставляет дополнительные институциональные возможности к уже имеющимся в платформе MetaTrader 5, например, к использованию стакана цен”.
"Выпуск шлюза oneZero для интеграции с Interactive Brokers — это важный прогрессивный шаг для MetaTrader 5, — убежден генеральный директор MetaQuotes Software Corp. Ренат Фатхуллин. — Теперь у миллионов пользователей нашей платформы появилась уникальная возможность торговать ценными бумагами и фьючерсами международных корпораций на пятнадцати из двадцати крупнейших фондовых бирж мира!"