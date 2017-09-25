Что делать с убыточными позициями? - страница 8
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Это вероятно зависит от используемого таймрейма: например на M1 будет много сделок и можно хоть в конце/начале дня закрывать, на более крупных таймфреймах сделок будет меньше и поэтому закрывать нужно будет реже.
Кстати, вот сделал видео для индикатора линейной регрессии: тоже можно использовать для канала. При этом можно даже определять направление канала:
Вот, оказывается как полезно смотреть ранее опубликованное: оказывается индикаторные буферы (верх и средина) были перепутаны местами и к тому-же в окне "Окно данных" не было имён у буферов. Внёс изменения: теперь буферы расположены правильно: top, middle, bottom
Я бы сделал через условную компиляцию.
С чем ее едят?
Я бы сделал через условную компиляцию.
Нужно проверить номера индикаторных буферов. Иначе кроме получения хендла нужно будет ещё и функцию получения данных с индикатора переписывать.
Надо свой канал подключать
Версия 1.003 условная компиляция для двух разных индикаторов
Блок выбора индикаторов:
Проверь, пожалуйста, вызов получения значений индикатора: я опрашиваю ВЕРХНЮЮ (буфер номер "0") и НИЖНЮЮ (буфер номер 2) линии (для выставления Sell Limit и Buy Limit соответственно):
ds
Версия 1.003 условная компиляция для двух разных индикаторов
Блок выбора индикаторов:
Проверь, пожалуйста, вызов получения значений индикатора: я опрашиваю ВЕРХНЮЮ (буфер номер "0") и НИЖНЮЮ (буфер номер 2) линии (для выставления Sell Limit и Buy Limit соответственно):
ds
Перемудрил я: здесь #ifndef вообще не нужен. Просто достаточно оставить switch.
и потом их всех смеясь кидаем? ))
Есть ещё такой вариант:
1) Заключаем договор с оператором сотовой связи на "ПЛАТНЫЙ НОМЕР"
2) Берем кредит в банке, указав этот номер для связи
3) Не платим кредит
4) Коллекторы звонят на Ваш платный номер КРУГЛОСУТОЧНО
5)Гребем бабло лопатой
)))
Для канальной стратегии (Sell Limit, But Limit) пока неразрешённый вопрос - это затяжные тренды: во время затяжных трендов идёт накопление убыточных позиций
Пока борюсь с такими позициями одним способом: при открытии новой позиции (в данном случае это будет SELL) ВСЕ противоположные (ВСЕ BUY) закрою.
Есть ещё такой вариант:
1) Заключаем договор с оператором сотовой связи на "ПЛАТНЫЙ НОМЕР"
2) Берем кредит в банке, указав этот номер для связи
3) Не платим кредит
4) Коллекторы звонят на Ваш платный номер КРУГЛОСУТОЧНО
5)Гребем бабло лопатой
)))
У меня в 2005 г. знакомая девушка умудрилась взять кредит на $40000. А тогда Болгария собиралась вступить в ЕС, была очень дешевая недвижимость. Уговаривала меня рвануть с ней, кредит отдавать не собиралась.
Хотела купить там жилье и сдавать туристам. А кредит ей дали потому, что была учительницой )) Вот такие училки.
Что делать с убыточными позициями?
Дай прибыли расти и РЕЖЬ УБЫТКИ!!!РЕЖЬ УБЫТКИ!!! Закрывайся, выходи...
Дай прибыли расти и РЕЖЬ УБЫТКИ!!!РЕЖЬ УБЫТКИ!!! Закрывайся, выходи...