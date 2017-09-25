Что делать с убыточными позициями? - страница 8

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Vladimir Karputov:

Это вероятно зависит от используемого таймрейма: например на M1 будет много сделок и можно хоть в конце/начале дня закрывать, на более крупных таймфреймах сделок будет меньше и поэтому закрывать нужно будет реже.


Кстати, вот сделал видео для индикатора линейной регрессии: тоже можно использовать для канала. При этом можно даже определять направление канала:



Вот, оказывается как полезно смотреть ранее опубликованное: оказывается индикаторные буферы (верх и средина) были перепутаны местами и к тому-же в окне "Окно данных" не было имён у буферов. Внёс изменения: теперь буферы расположены правильно: top, middle, bottom

i-Regr

 
Alexey Volchanskiy:

Я бы сделал через условную компиляцию. 


С чем ее едят?

 
Alexey Volchanskiy:

Я бы сделал через условную компиляцию. 


Нужно проверить номера индикаторных буферов. Иначе кроме получения хендла нужно будет ещё и функцию получения данных с индикатора переписывать.

 
Alexey Volchanskiy:

Надо свой канал подключать


Версия 1.003 условная компиляция для двух разных индикаторов

Блок выбора индикаторов:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_INDICATORS
  {
   automatic_channel_MT5   = 0,  // Automatic channel MT5 
   hodrick_prescott_channel= 1,  // Hodrick-Prescott Channel
  };
...
input ENUM_INDICATORS InpIndi    = automatic_channel_MT5;
...
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
...
//--- create handle of the indicator iCustom
   string parameters="";
#ifndef parameters/*==automatic_channel_MT5*/
   switch(InpIndi)
     {
      case  automatic_channel_MT5:
         parameters="Market\\Automatic channel MT5";
         break;
      case hodrick_prescott_channel:
         parameters="Downloads\\vhpchannel_02";
         break;
      default:
         //---
         break;
     }
#endif
   handle_iCustom=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),parameters);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE)

Проверь, пожалуйста, вызов получения значений индикатора: я опрашиваю ВЕРХНЮЮ (буфер номер "0") и НИЖНЮЮ (буфер номер 2) линии (для выставления Sell Limit и Buy Limit соответственно):

      double price_ceiling=iCustomGet(handle_iCustom,0,0);        // потолок канала
      double price_floor=iCustomGet(handle_iCustom,2,0);          // пол канала
      if(price_ceiling==0.0 || price_floor==0.0)
        {
         PrevBars=iTime(1);
         return;
        }
      m_trade.BuyLimit(volume_buy,price_floor);
      m_trade.SellLimit(volume_sell,price_ceiling);

ds

 
Vladimir Karputov:

Версия 1.003 условная компиляция для двух разных индикаторов

Блок выбора индикаторов:

Проверь, пожалуйста, вызов получения значений индикатора: я опрашиваю ВЕРХНЮЮ (буфер номер "0") и НИЖНЮЮ (буфер номер 2) линии (для выставления Sell Limit и Buy Limit соответственно):

ds


Перемудрил я: здесь #ifndef вообще не нужен. Просто достаточно оставить switch.


 
Alexey Volchanskiy:

и потом их всех смеясь кидаем? ))

Есть ещё такой вариант:

1) Заключаем договор с оператором сотовой связи на "ПЛАТНЫЙ НОМЕР"
2) Берем кредит в банке, указав этот номер для связи
3) Не платим кредит
4) Коллекторы звонят на Ваш платный номер КРУГЛОСУТОЧНО
5)Гребем бабло лопатой

)))

 

Для канальной стратегии (Sell Limit, But Limit) пока неразрешённый вопрос - это затяжные тренды: во время затяжных трендов идёт накопление убыточных позиций

накопление убыточных позиций

Пока борюсь с такими позициями одним способом: при открытии новой позиции (в данном случае это будет SELL) ВСЕ противоположные (ВСЕ BUY) закрою.

 
khorosh:

Есть ещё такой вариант:

1) Заключаем договор с оператором сотовой связи на "ПЛАТНЫЙ НОМЕР"
2) Берем кредит в банке, указав этот номер для связи
3) Не платим кредит
4) Коллекторы звонят на Ваш платный номер КРУГЛОСУТОЧНО
5)Гребем бабло лопатой

)))

У меня в 2005 г. знакомая девушка умудрилась взять кредит на $40000. А тогда Болгария собиралась вступить в ЕС, была очень дешевая недвижимость. Уговаривала меня рвануть с ней, кредит отдавать не собиралась.

Хотела купить там жилье и сдавать туристам. А кредит ей дали потому, что была учительницой )) Вот такие училки.

 
Vladimir Karputov:
Что делать с убыточными позициями?

Дай прибыли расти и РЕЖЬ УБЫТКИ!!!

РЕЖЬ УБЫТКИ!!! Закрывайся, выходи...

Не нужно с убытками "работать" или что  то делать, приличное и не очень, как только понял что ошибся с прогнозом(что абсолютно нормально, типично) выходи или переворачивайся, убыток не каша и не стул, нельзя "починить" или как то поправить положение АПОСТЕРИОРИ, только намотать на ус, запомнить урок. 
 
Vasily Perepelkin:

Дай прибыли расти и РЕЖЬ УБЫТКИ!!!

РЕЖЬ УБЫТКИ!!! Закрывайся, выходи...

Не нужно с убытками "работать" или что  то делать, приличное и не очень, как только понял что ошибся с прогнозом(что абсолютно нормально, типично) выходи или переворачивайся, убыток не каша и не стул, нельзя "починить" или как то поправить положение АПОСТЕРИОРИ, только намотать на ус, запомнить урок. 
Здесь проблема в том, что не возможно точно определить где граница, когда следует закрывать убыток. Ведь буквально через 1 пункт после закрытия цена может развернуться и убыточная сделка могла бы получить прибыль. Вот эта ситуация всегда убивает и опускаются руки. Видимо нужно использовать статистику по величине среднего трендового(безоткатного) движения по паре. И учитывая это уже принимать решение о закрытии убытка. А точнее считать с учётом статистики вероятность разворота цены после прохождения N пунктов.
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