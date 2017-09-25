Что делать с убыточными позициями? - страница 2

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Vitaly Muzichenko:

Это чушь, а не фильтр.


Покажите лучше.

 
Ibragim Dzhanaev:

Покажите лучше.

Вот

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Вот


 Где ? 

Чем фильтр не нравится ? Нормальный фильтр на халяву.)


 
Alexey Volchanskiy:

Хотя бы работать с каналом. Sell limit выставлять на верхней границе, TP = нижняя_граница + const. Для buy limit все наоборот


Вроде такого канала?

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

EURUSD, M15, 2017.09.09

MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo

EURUSD,M15. Канал

EURUSD, M15, 2017.09.09, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo


 
Ibragim Dzhanaev:

 Где ? 

Чем фильтр не нравится ? Нормальный фильтр на халяву.)


Не, у меня лучше.

Проблема в том, что ни ваш, ни мой, не пригоден для фильтрации в сеточных советниках без стопов.


 
Vladimir Karputov:

Вроде такого канала?

У меня был канал, строился очень хитро, написал Я на нём простейший советник, который работал довольно не плохо, потом отложил в сторону для дальнейшей модификации. Прошло время, и найти его не могу, видимо прибил с каким-то терминалом. Вот то действительно был канал, больше такого не встречал.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Не, у меня лучше.

Проблема в том, что ни ваш, ни мой, не пригоден для фильтрации в сеточных советниках без стопов.



Он спросил: - Как минимизировать количество убыточных позиций.

Я показал. Стопы там не нужны, если исходить из того, что не знаешь куда пойдет цена.

 
Vitaly Muzichenko:

У меня был канал, строился очень хитро, написал Я на нём простейший советник, который работал довольно не плохо, потом отложил в сторону для дальнейшей модификации. Прошло время, и найти его не могу, видимо прибил с каким-то терминалом. Вот то действительно был канал, больше такого не встречал.


Нужно все коды MQL5 хранить в Хранилище. Тогда никакие катаклизмы не страшны. В любой момент из любой точки Мира можно выкачать свои коды и работать с ними.

 
Ibragim Dzhanaev:

Он спросил: - Как минимизировать количество убыточных позиций.

Я показал. Стопы там не нужны, если исходить из того, что не знаешь куда пойдет цена.

Май 2014 года по евро/долл. Или фунт/йена в августе 2015. Там до минимизируется до маржин-колла.

 
Vladimir Karputov:

Нужно все коды MQL5 хранить в Хранилище. Тогда никакие катаклизмы не страшны. В любой момент из любой точки Мира можно выкачать свои коды и работать с ними.

Тогда не было хранилища, да и вообще, всё своё - ношу с собой.

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