Что делать с убыточными позициями? - страница 2
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Это чушь, а не фильтр.
Покажите лучше.
Покажите лучше.
Вот
Вот
Где ?
Чем фильтр не нравится ? Нормальный фильтр на халяву.)
Хотя бы работать с каналом. Sell limit выставлять на верхней границе, TP = нижняя_граница + const. Для buy limit все наоборот
Вроде такого канала?
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, M15, 2017.09.09
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
EURUSD,M15. Канал
Где ?
Чем фильтр не нравится ? Нормальный фильтр на халяву.)
Не, у меня лучше.
Проблема в том, что ни ваш, ни мой, не пригоден для фильтрации в сеточных советниках без стопов.
Вроде такого канала?
У меня был канал, строился очень хитро, написал Я на нём простейший советник, который работал довольно не плохо, потом отложил в сторону для дальнейшей модификации. Прошло время, и найти его не могу, видимо прибил с каким-то терминалом. Вот то действительно был канал, больше такого не встречал.
Не, у меня лучше.
Проблема в том, что ни ваш, ни мой, не пригоден для фильтрации в сеточных советниках без стопов.
Он спросил: - Как минимизировать количество убыточных позиций.
Я показал. Стопы там не нужны, если исходить из того, что не знаешь куда пойдет цена.
У меня был канал, строился очень хитро, написал Я на нём простейший советник, который работал довольно не плохо, потом отложил в сторону для дальнейшей модификации. Прошло время, и найти его не могу, видимо прибил с каким-то терминалом. Вот то действительно был канал, больше такого не встречал.
Нужно все коды MQL5 хранить в Хранилище. Тогда никакие катаклизмы не страшны. В любой момент из любой точки Мира можно выкачать свои коды и работать с ними.
Он спросил: - Как минимизировать количество убыточных позиций.
Я показал. Стопы там не нужны, если исходить из того, что не знаешь куда пойдет цена.
Май 2014 года по евро/долл. Или фунт/йена в августе 2015. Там до минимизируется до маржин-колла.
Нужно все коды MQL5 хранить в Хранилище. Тогда никакие катаклизмы не страшны. В любой момент из любой точки Мира можно выкачать свои коды и работать с ними.
Тогда не было хранилища, да и вообще, всё своё - ношу с собой.