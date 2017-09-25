Что делать с убыточными позициями? - страница 4
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Вроде такого канала?
Я работаю с модификацией Hodrick-Prescott, больше нравится. Но это дело вкуса
У меня был канал, строился очень хитро, написал Я на нём простейший советник, который работал довольно не плохо, потом отложил в сторону для дальнейшей модификации. Прошло время, и найти его не могу, видимо прибил с каким-то терминалом. Вот то действительно был канал, больше такого не встречал.
Это был КАНАЛИЩЕ )))) Что же так неосторожно, оставил нас без Грааля )
Такая вот стратегия:
* шаг 1. Изначально на одинаковом расстоянии от текущей цены выставляются отложенные ордера, например Buy Limit и Sell Limit (пример кода скриптов: Pending orders UP, Pending orders DOWN - просто в качестве примера выставления отложенных ордеров).
* шаг 2. При срабатывании одного из отложенных ордеров остальные удаляются и снова шаг 1.
Через некоторое время накапливаются позиции с убытком, при этом есть и прибыльные позиции. Вопрос: как минимизировать появление убыточных позиций?
Вот так раз в год получается такая ситуация, и это уже всё - капец депозиту. Эта ситуация часто не нужна, достаточно одной, чтоб остаться с обнулённым счётом
Можно конечно закрыть селл, и ждать разворот, но вот нет гарантии того, что будет разворот. В общем, сеточники - очень тонкая тема. На скрине советник отработал 1.5 года замечательно, а потом вот такая фигня посетила. Такая стратегия в утиль.
Это был КАНАЛИЩЕ )))) Что же так неосторожно, оставил нас без Грааля )
У меня много чего ушло, особенно после "падения" HDD.
У меня много чего ушло, особенно после "падения" HDD.
Угу, тоже падал Hitachi 2 Tb года 3 назад, еле спас данные. Начал постоянно делать переюстировку, ну так головками вж-вж-вж, скорость замедлилась, я срочно все скинул на внешний винт и через час он сдох. Хорошо, гарантия была, заменили.
Вот так раз в год получается такая ситуация, и это уже всё - капец депозиту. Эта ситуация часто не нужна, достаточно одной, чтоб остаться с обнулённым счётом
Можно конечно закрыть селл, и ждать разворот, но вот нет гарантии того, что будет разворот. В общем, сеточники - очень тонкая тема. На скрине советник отработал 1.5 года замечательно, а потом вот такая фигня посетила. Такая стратегия в утиль.
отличная стратегия кстати
Ребята!!! Все сюдаАААААААА... я знаю отвЕЕЕЕЕЕт.....
Их просто не нужно копить, да да... другими словами закрывать......Как? спросите ВЫ... По стоп лосю отчечу я Вам.... Удачи!
Ребята!!! Все сюдаАААААААА... я знаю отвЕЕЕЕЕЕт.....
Их просто не нужно копить, да да... другими словами закрывать......Как? спросите ВЫ... По стоп лосю отчечу я Вам.... Удачи!
Для именно такой торговли в канале:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Что делать с убыточными позициями?
Alexey Volchanskiy, 2017.09.09 14:58
Хотя бы работать с каналом. Sell limit выставлять на верхней границе, TP = нижняя_граница + const. Для buy limit все наоборот
stop loss не вариант.
Для именно такой торговли в канале:
stop loss не вариант.
К сожалению чисто на одной сетке заработать сложно иначе всё было бы так просто, поэтому мартины, иланы и т.д. в чистом виде это всегда слив, НО если прикрутить к ним базовую стратегию, то тут они начинают показывать себя с наилучшей стороны. Тупо выставлять два ордера в разные стороны, это уже не правильно. Потому как ошибка как раз таки начинается с первого из открытых ордеров.
Смысл любой стратегии минимизировать ошибки и максимизировать удачи. Как вариант делать такие сделки не на каждом баре, а на особенных, по каким либо принципам. Нужно будет подобрать именно такие бары, на которых при подобном рассположении ордеров убытки минимальны.
Вот тестирование полуавтомата сеточника. Вручную задаю только направление тренда, остальное автоматически. Вход по свечному паттерну, выход либо по виртуальному безубытку, либо по виртуальному тралу. Если с трендом ошибся, вначале закрываю на замок, а затем, если действительно подтверждается ошибочность заданного направления тренда, задаю новое направление тренда и увеличиваю лот. После выхода в безубыток возвращаю исходный лот.