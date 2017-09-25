Что делать с убыточными позициями? - страница 5

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khorosh:

Вот тестирование полуавтомата сеточника. Вручную задаю только направление тренда, остальное автоматически. Вход по свечному паттерну, выход либо по виртуальному безубытку, либо по виртуальному тралу. Если с трендом ошибся, вначале закрываю на замок, а затем, если действительно подтверждается ошибочность заданного направления тренда, задаю новое направление тренда и увеличиваю лот. После выхода в безубыток возвращаю исходный лот.


попробуйте "правильно" тестировать - данные брать с "открытия минуток" , а тренд с H4, RSI тоже с H4

 
Younga:

попробуйте "правильно" тестировать - данные брать с "открытия минуток" , а тренд с H4, RSI тоже с H4

К чему мне эти игры, использую на реале - нормально работает. Главное не прозевать смену тренда, а так всё нормалёк.) Используется минимальный лот, так что залезть в глубокую просадку, даже если немного прозеваешь, не получится. Всё управление на кнопках, так что всё можно делать оперативно.
 
khorosh:
К чему мне эти игры, использую на реале - нормально работает. Главное не прозевать смену тренда, а так всё нормалёк.) Используется минимальный лот, так что залезть в глубокую просадку, даже если немного прозеваешь, не получится. Всё управление на кнопках, так что всё можно делать оперативно.

Вот и у меня похожая картина, отлично пашет при ручном задании направления. Пытаюсь автоматизировать, надеюсь на успех.

 
Это зависит от вашего стиля. Вы не будете покупать на минимумах и продавать на максимумах - извените за очевидность. Если пытаетесь быстро и много заработать не важно сколько у вас убыток или прибыль - всеравно проиграете. БЫСТРЫХ ДЕНЕГ НЕТ!
 
Dmitry Pilshtshikov:
... БЫСТРЫХ ДЕНЕГ НЕТ!

Не совсем корректно говорите. Сколько угодно. Вот например.)


 
khorosh:

Не совсем корректно говорите. Сколько угодно. Вот например.)



разве это деньги? очень смешно :))) люди с пониженной социальной ответственность зарабатывают больше ))))

 
Dmitry Pilshtshikov:

разве это деньги? очень смешно :))) люди с пониженной социальной ответственность зарабатывают больше ))))

Так это же не единственная контора.)
 
khorosh:
Так это же не единственная контора.)

и потом их всех смеясь кидаем? ))

 
Dmitry Pilshtshikov:
Это зависит от вашего стиля. Вы не будете покупать на минимумах и продавать на максимумах - извените за очевидность. Если пытаетесь быстро и много заработать не важно сколько у вас убыток или прибыль - всеравно проиграете. БЫСТРЫХ ДЕНЕГ НЕТ!

Почему нет? Надо наоборот? ))))

 
Alexey Volchanskiy:

Я работаю с модификацией Hodrick-Prescott, больше нравится. Но это дело вкуса


Да, дело вкуса. Я использую свой канал.

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