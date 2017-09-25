Что делать с убыточными позициями? - страница 5
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Вот тестирование полуавтомата сеточника. Вручную задаю только направление тренда, остальное автоматически. Вход по свечному паттерну, выход либо по виртуальному безубытку, либо по виртуальному тралу. Если с трендом ошибся, вначале закрываю на замок, а затем, если действительно подтверждается ошибочность заданного направления тренда, задаю новое направление тренда и увеличиваю лот. После выхода в безубыток возвращаю исходный лот.
попробуйте "правильно" тестировать - данные брать с "открытия минуток" , а тренд с H4, RSI тоже с H4
попробуйте "правильно" тестировать - данные брать с "открытия минуток" , а тренд с H4, RSI тоже с H4
К чему мне эти игры, использую на реале - нормально работает. Главное не прозевать смену тренда, а так всё нормалёк.) Используется минимальный лот, так что залезть в глубокую просадку, даже если немного прозеваешь, не получится. Всё управление на кнопках, так что всё можно делать оперативно.
Вот и у меня похожая картина, отлично пашет при ручном задании направления. Пытаюсь автоматизировать, надеюсь на успех.
... БЫСТРЫХ ДЕНЕГ НЕТ!
Не совсем корректно говорите. Сколько угодно. Вот например.)
Не совсем корректно говорите. Сколько угодно. Вот например.)
разве это деньги? очень смешно :))) люди с пониженной социальной ответственность зарабатывают больше ))))
разве это деньги? очень смешно :))) люди с пониженной социальной ответственность зарабатывают больше ))))
Так это же не единственная контора.)
и потом их всех смеясь кидаем? ))
Это зависит от вашего стиля. Вы не будете покупать на минимумах и продавать на максимумах - извените за очевидность. Если пытаетесь быстро и много заработать не важно сколько у вас убыток или прибыль - всеравно проиграете. БЫСТРЫХ ДЕНЕГ НЕТ!
Почему нет? Надо наоборот? ))))
Я работаю с модификацией Hodrick-Prescott, больше нравится. Но это дело вкуса
Да, дело вкуса. Я использую свой канал.