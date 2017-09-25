Что делать с убыточными позициями? - страница 3
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Май 2014 года по евро/долл. Или фунт/йена в августе 2015. Там до минимизируется до маржин-колла.
На еврике про этот участок никогда не забываю. Все работает.
На еврике про этот участок никогда не забываю. Все работает.
У вас какой детский участок. Там безоткатное падение 3500 пунктов. Вот когда его бот пройдёт, тогда и можно утверждать, что стратегия рабочая
Ну ка, ну ка, точнее даты можно? Запишу где нибудь для тестов.
У вас какой детский участок. Там безоткатное падение 3500 пунктов. Вот когда его бот пройдёт, тогда и можно утверждать, что стратегия рабочая
В чем вопрос, как безоткат распознать ?
Ну ка, ну ка, точнее даты можно? Запишу где нибудь для тестов.
С добрым утром.
С добрым утром.
У меня ночь и я валяюсь уже в постельке. Включать ноут уже не хочу, поэтому и попросил написать даты. Что в этом странного то?
В чем вопрос, как безоткат распознать ?
Вопрос, как в него не попасть, а если попал, то как в нём выжить.
Вот ещё пример, это всего лишь 15 минутка, и всего лишь 2400 пунктов. А теперь смотрите, куда был набор сетки? Правильно, против шпильки.
У меня ночь и я валяюсь уже в постельке. Включать ноут уже не хочу, поэтому и попросил написать даты. Что в этом странного то?
Даты, да их много. Ну самое простое, это с мая 2014 года по евро/доллару.
Вопрос, как в него не попасть, а если попал, то как в нём выжить.
Вот ещё пример, это всего лишь 15 минутка, и всего лишь 2400 пунктов. А теперь смотрите, куда был набор сетки? Правильно, против шпильки.
Это не о чем. Я ушел.
Это не о чем. Я ушел.