Что делать с убыточными позициями? - страница 3

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Vitaly Muzichenko:

Май 2014 года по евро/долл. Или фунт/йена в августе 2015. Там до минимизируется до маржин-колла.


На еврике про этот участок никогда не забываю. Все работает.


 
Ibragim Dzhanaev:

На еврике про этот участок никогда не забываю. Все работает.

У вас какой детский участок. Там безоткатное падение 3500 пунктов. Вот когда его бот пройдёт, тогда и можно утверждать, что стратегия рабочая
 
Vitaly Muzichenko:
У вас какой детский участок. Там безоткатное падение 3500 пунктов. Вот когда его бот пройдёт, тогда и можно утверждать, что стратегия рабочая

Ну ка, ну ка, точнее даты можно? Запишу где нибудь для тестов.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:
У вас какой детский участок. Там безоткатное падение 3500 пунктов. Вот когда его бот пройдёт, тогда и можно утверждать, что стратегия рабочая

В чем вопрос, как безоткат распознать ?

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Ну ка, ну ка, точнее даты можно? Запишу где нибудь для тестов.


С добрым утром.

 
Ibragim Dzhanaev:

С добрым утром.


У меня ночь и я валяюсь уже в постельке. Включать ноут уже не хочу, поэтому и попросил написать даты. Что в этом странного то?

 
Ibragim Dzhanaev:

В чем вопрос, как безоткат распознать ?

Вопрос, как в него не попасть, а если попал, то как в нём выжить.

Вот ещё пример, это всего лишь 15 минутка, и всего лишь 2400 пунктов. А теперь смотрите, куда был набор сетки? Правильно, против шпильки.


 
Vladimir Karputov:

У меня ночь и я валяюсь уже в постельке. Включать ноут уже не хочу, поэтому и попросил написать даты. Что в этом странного то?

Даты, да их много. Ну самое простое, это с мая 2014 года по евро/доллару.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Вопрос, как в него не попасть, а если попал, то как в нём выжить.

Вот ещё пример, это всего лишь 15 минутка, и всего лишь 2400 пунктов. А теперь смотрите, куда был набор сетки? Правильно, против шпильки.



Это не о чем. Я ушел.


 
Ibragim Dzhanaev:

Это не о чем. Я ушел.

Что не о чем? У вас алгоритм пересидит такое движение, или не откроется против движения? Фантастика.
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