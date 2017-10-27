Вариант доказательства первой аксиомы Доу - страница 9
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Ни кто, но без такого утверждения, нельзя утверждать того, что в цене содержится информация о спросе и предложении. Одно вытекает из другого:)
Но в том -то и дело, что Цена содержит информацию лишь о Соотношении Спроса и Предложения, а не о Спросе и Предложении, как таковых:)
А отсюда следует, что то, толкование Аксиомы, которое пересказал ТС, либо неправильно истолковано и нужно искать подлинник, и переводить его.
Либо -не корректно сформулировано Автором, в чём я сомневаюсь...
Но в данной ситуации, доказывать то, что либо не корректно понято, либо не корректно сформулировано....
просто не имеет смысла:)
В т.н. "аксиоме Доу" ничего не говориться и не говорилось о том, что в цене содержится информация о конкретном уровне спроса и предложения и их можно аналитически получить из цены.
В ней говориться, что в цене содержится вся информация, доступная рынку - фундамент, политика, слухи, сплетни и пр.
Обладая этой информацией трейдеры и формируют спрос и предложение, которые определяют цену
А правда, интересное понятие появилось - себестоимость акции. Это что ли расходы на бумагу и на краску?
В т.н. "аксиоме Доу" ничего не говориться и не говорилось о том, что в цене содержится информация о конкретном уровне спроса и предложения и их можно аналитически получить из цены.
В ней говориться, что в цене содержится вся информация, доступная рынку - фундамент, политика, слухи, сплетни и пр.
Обладая этой информацией трейдеры и формируют спрос и предложение, которые определяют цену
Вы опять совершенно правы:)
С одной небольшой поправкой:
В Цене, как таковой, не содержится и не может содержаться информации о фундаменте, политике, слухах, сплетнях и пр. ..
(ибо их нельзя получить из цены ни какими известными нам способами:)...
но... в Цене содержится информация о СООТНОШЕНИИ фундамента, политики, слухов, сплетен и пр...)
Полагаю, что с этим выводом нашего совместного творчества, мы с Вами не можем не согласиться:)
Рыночная цена - этот конечный результат сделки между покупателем и продавцом.
Какой был обьем спроса покупателя и обьем предложения продавца во время этой сделки, из цены узнать нельзя. Эта сопутствующая информация доступна в стакане. О чем спор?
Вы опять совершенно правы:)
С одной небольшой поправкой:
В Цене, как таковой, не содержится и не может содержаться информации о фундаменте, политике, слухах, сплетнях и пр. ..
(ибо их нельзя получить из цены ни какими известными нам способами:)...
но... в Цене содержится информация о СООТНОШЕНИИ фундамента, политики, слухов, сплетен и пр...)
Полагаю, что с этим выводом нашего совместного творчества, мы с Вами не можем не согласиться:)
))) ну ты даешь!
В цене действительно содержится вся доступная рынку информация. Что значит "нельзя получить"?
Если перед объявлении ставки ЦБ цена на валюту растет, то можно аналитически выявить, что участники рынка рассчитывают исходя из слухов, фундамента и политики на повышение ставки.
Что вообще значит "получить информацию"? Это же тебе не химия, где если в растворе есть химический элемент, то его можно получить из раствора.
Или другой вариант - если бы участник рынка не знал сразу после обнародования результатов референдума по Брэкситу, но увидел бы котировки фунта, то он легко смог бы аналитически предсказать по котировкам результат референдума.
Получение информации из цены
1. В Цене, как таковой, не содержится и не может содержаться информации о фундаменте, политике, слухах, сплетнях и пр. ..
(ибо их нельзя получить из цены ни какими известными нам способами:)...
2. но... в Цене содержится информация о СООТНОШЕНИИ фундамента, политики, слухов, сплетен и пр...)
1. Абсолютно верно.
2. Но ведь это уже полнейшая отсебятина.) Можно придумать что угодно и принять это за истину, а потом, задним числом ее себе доказывать.))
А правда, интересное понятие появилось - себестоимость акции. Это что ли расходы на бумагу и на краску?
Чего тут интересного?
Чего тут интересного?
Себестоимость производства товара - величина, которая не изменяется после выпуска товара.
А стоимость акции изменяется с течением времени - у компании меняется стоимость имущества и количество акций может увеличиваться за счет допэмиссии
))) ну ты даешь!
В цене действительно содержится вся доступная рынку информация. Что значит "нельзя получить"?
Если перед объявлении ставки ЦБ цена на валюту растет, то можно аналитически выявить, что участники рынка рассчитывают исходя из слухов, фундамента и политики на повышение ставки.
Что вообще значит "получить информацию"? Это же тебе не химия, где если в растворе есть химический элемент, то его можно получить из раствора.
В цене действительно содержится вся доступная рынку информация. Что значит "нельзя получить"?
Существует закон сохранения информации -информация не возникает ни откуда и не уходит в никуда, а лишь переходит из одного вида информации в другой вид.
Следовательно, если какая-то информация куда-то заложена, то её от туда можно получить:) Но... например в случае зависимости цены от спроса и предложения, одной и той-же цене соответствует бесконечное множество значений Спроса и Потребления. И получить из цены конкретное значение Спроса и Предложения даже в принципе невозможно...а раз это не возможно, то эта информация туда просто не заложена. Так-как нельзя получить ту информацию, которой нет (которую в цену не заложили).
Аналогично о слухах, сплетнях и прочем...
Но соотношение значимости слуха о повышении ставки, и значения слуха о том, что ставка останется прежней... Соотношение силы или мощности этих слухов - отражается в формировании Цены.
Не сами многочисленные факторы, а соотношение значений этих факторов, влияющих на повышение и понижение цены,
формируют Цену.