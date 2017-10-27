Вариант доказательства первой аксиомы Доу - страница 13
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Так вся суть и есть в выделенном, поэтому и Вам адресовано :)
Пример: есть 10 акций и, у каждой номинал 100000-00 , что составляет 10% от УК.
Каждый акционер владеет 10% акций.
В результате своей деятельности компания получила не распределенную чистую прибыль в размере 1000000-00.
Акционерное собрание приняло решение направить ЧП на увеличение УК, а для обеспечения прав акционеров произвести доп эмиссию акций на сумму 1000000-00, при этом номинал одной акции 100000-00.
Таким образом, каждый акционер получил дополнительно по одной акции, но остался владельцем 10% акций.
АО приняло решение о допэмиссии и продаже этой допэмиссии на рынке - компании нужны оборотные средства.
До допэмиссии было два акционера по 50% акций.
ВЕСЬ выпуск допэмисии был продан на рынке и покупателями были НЕ старые акционеры.
Доля старых акционеров после допэмиссии уменьшилась?
Так, уже прогресс.
"Обвал фунта" - это отрицательное значение разницы между курсом фунта в момент времени непосредственно ПЕРЕД Брэкситом и сразу ПОСЛЕ Брэксита (GBPUSD(t-1) - GBPUSD(t)). То есть существует связь С КОНКРЕТНОЙ ЦЕНОЙ GBPUSD(t).
Но из "процесса обвала фунта" (GBPUSD(t-1) - GBPUSD(t)) нельзя ведь математически получить сам факт Брэксита.
ЗНАЧИТ связи нет!
Так есть связь или нет?
Все верно:
Соотношение Спроса и Предложения перед Обвалом -отразилось в Цене перед обвалом.
Соотношение Спроса и Предложения после обвала отразилось в цене после обвала.
На Спрос и Предложение повлиял Брэксит, как и многие другие факторы перед Брэкситом:)
Но в Цену вошло только Соотношение Спроса и Предложения по фунту:)
Все верно:
Соотношение Спроса и Предложения перед Обвалом -отразилось в Цене перед обвалом.
Соотношение Спроса и Предложения после обвала отразилось в цене после обвала.
На Спрос и Предложение повлиял Брэксит, как и многие другие факторы перед Брэкситом:)
Но в Цену вошло только Соотношение Спроса и Предложения по фунту:)
Что верно?
Противоречие как решить?
У тебя есть зависимость между ценой и Брэситом и одновремнно нет такой зависимости потому что нельзя математически вывести факт Брэксита из падения цены.
Связь есть и связи нет - все верно....
Что верно?
Противоречие как решить?
У тебя есть зависимость между ценой и Брэситом и одновремнно нет такой зависимости потому что нельзя математически вывести факт Брэксита из падения цены.
Связь есть и связи нет - все верно....
Все противоречия исчезнут, как только Вы осознаете понятие Соотношения между Спросом Предложением,
И тот факт, что Цена отражает только Соотношение между Спросом и Предложением.
Именно это Соотношение Спроса и Предложения является той последней величиной, которая закладывается в Цену.
И все. В цене больше ни чего нет:)
Все остальные факторы через Соотношение своих свойств влияющих на повышение и понижение Спроса и Предложения, влияют на Спрос и Предложение, но не на Цену.
По этому непосредственной связи между Ценой и Брэкситом нет. Но есть связь Между Брэкситом и Спросом на фунт, которая привела к падению Спроса на эту валюту.
В свою очередь падение Спроса привело к изменению Соотношения между Спросом и Предложением,
а изменившееся Соотношение проявилось в Цене.
И всё! В Цене больше ни чего не осталось! Только Соотношение между Спросом и Предложением:)
АО приняло решение о допэмиссии и продаже этой допэмиссии на рынке - компании нужны оборотные средства.
До допэмиссии было два акционера по 50% акций.
ВЕСЬ выпуск допэмисии был продан на рынке и покупателями были НЕ старые акционеры.
Доля старых акционеров после допэмиссии уменьшилась?
За счет каких средств у Вас доп эмиссия? Если не за счет имущества предприятия, то да - доля уменьшится, так как увеличатся чистые активы за счет привлечения имущества от других лиц.
Просто не надо забывать, что варианты могут быть разные. Реальной статистики у меня нет по данному вопросу, увы.
Дорогой Юсуф, форекс это свободный рынок, а также неуправляемый рынок. В любой момент времени те гиганты банки или страны основных валют, которые могут влиять на рынок, толкают цену туда куда им выгодно.
Никакая теория или теорема тут не работает.
100 % ....... вполне очевидная истина.... тут даже обсуждать нечего......все равно что оспаривать что творог добывают не из вареников.....странно только что такой взрослый дядька и вроде не глупый владеющий математическим аппаратом не понимает простейших вещей лежащих на поверхности...... 6 летний ребенок может так подумать но человек повидавший жизнь....хм.. очень странно
Скажите свой прогноз по евро.
Спасибо!
Вспомните школьный курс математики. Аксиома - это утверждение не требующие доказательств. Какие аксиомы могут быть в трейденге? Все надо проверять и доказывать.
в пару к предыдущему