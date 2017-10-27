Вариант доказательства первой аксиомы Доу - страница 13

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Aleksey Vyazmikin:

Так вся суть и есть в выделенном, поэтому и Вам адресовано :)

Пример: есть 10 акций и, у каждой номинал 100000-00 , что составляет 10% от УК.

Каждый акционер владеет 10% акций.

В результате своей деятельности компания получила не распределенную чистую прибыль в размере 1000000-00.

Акционерное собрание приняло решение направить ЧП на увеличение УК, а для обеспечения прав акционеров произвести доп эмиссию акций на сумму 1000000-00, при этом номинал одной акции 100000-00.

Таким образом, каждый акционер получил дополнительно по одной акции, но остался владельцем 10% акций.

АО приняло решение о допэмиссии и продаже этой допэмиссии на рынке - компании нужны оборотные средства.

До допэмиссии было два акционера по 50% акций.

ВЕСЬ выпуск допэмисии был продан на рынке и покупателями были НЕ старые акционеры.

Доля старых акционеров после допэмиссии уменьшилась?

[Удален]  
Дмитрий:

Так, уже прогресс.

"Обвал фунта" - это отрицательное значение разницы между курсом фунта в момент времени непосредственно ПЕРЕД Брэкситом и сразу ПОСЛЕ Брэксита (GBPUSD(t-1) - GBPUSD(t)). То есть существует связь С КОНКРЕТНОЙ ЦЕНОЙ GBPUSD(t).

Но из "процесса обвала фунта" (GBPUSD(t-1) - GBPUSD(t)) нельзя ведь математически получить сам факт Брэксита.

ЗНАЧИТ связи нет!

Так есть связь или нет?

Все верно:

Соотношение Спроса и Предложения перед Обвалом -отразилось в Цене перед обвалом.

Соотношение Спроса и Предложения после обвала отразилось в цене после обвала.

На Спрос и Предложение повлиял Брэксит, как и многие другие факторы перед Брэкситом:)

Но в Цену вошло только Соотношение Спроса и Предложения по фунту:)

 
Aleksandr Praslov:

Все верно:

Соотношение Спроса и Предложения перед Обвалом -отразилось в Цене перед обвалом.

Соотношение Спроса и Предложения после обвала отразилось в цене после обвала.

На Спрос и Предложение повлиял Брэксит, как и многие другие факторы перед Брэкситом:)

Но в Цену вошло только Соотношение Спроса и Предложения по фунту:)

Что верно?

Противоречие как решить?

У тебя есть зависимость между ценой и Брэситом и одновремнно нет такой зависимости потому что нельзя математически вывести факт Брэксита из падения цены.

Связь есть и связи нет - все верно....

[Удален]  
Дмитрий:

Что верно?

Противоречие как решить?

У тебя есть зависимость между ценой и Брэситом и одновремнно нет такой зависимости потому что нельзя математически вывести факт Брэксита из падения цены.

Связь есть и связи нет - все верно....


Все противоречия исчезнут, как только Вы осознаете понятие Соотношения между Спросом Предложением,

И тот факт, что Цена отражает только Соотношение между Спросом и Предложением.

Именно это Соотношение Спроса и Предложения является той последней величиной, которая закладывается в Цену.

И все. В цене больше ни чего нет:)

Все остальные факторы через Соотношение своих свойств влияющих на повышение и понижение Спроса и Предложения, влияют на Спрос и Предложение, но не на Цену.

По этому непосредственной связи между Ценой и Брэкситом нет. Но есть связь Между Брэкситом и Спросом на фунт, которая привела к падению Спроса на эту валюту.

В свою очередь падение Спроса привело к изменению Соотношения между Спросом и Предложением,

а изменившееся Соотношение проявилось в Цене.

И всё! В Цене больше ни чего не осталось! Только Соотношение между Спросом и Предложением:)

 
Дмитрий:

АО приняло решение о допэмиссии и продаже этой допэмиссии на рынке - компании нужны оборотные средства.

До допэмиссии было два акционера по 50% акций.

ВЕСЬ выпуск допэмисии был продан на рынке и покупателями были НЕ старые акционеры.

Доля старых акционеров после допэмиссии уменьшилась?


За счет каких средств у Вас доп эмиссия? Если не за счет имущества предприятия, то да - доля уменьшится, так как увеличатся чистые активы за счет привлечения имущества от других лиц.

Просто не надо забывать, что варианты могут быть разные. Реальной статистики у меня нет по данному вопросу, увы.

 
Petros Shatakhtsyan:


Дорогой Юсуф, форекс это свободный рынок, а также неуправляемый рынок. В любой момент времени те гиганты банки или страны основных валют, которые могут влиять на рынок, толкают цену туда куда им выгодно.

Никакая теория или теорема тут не работает.


100 % ....... вполне очевидная истина.... тут даже обсуждать нечего......все равно что оспаривать что творог добывают не из вареников.....странно только что такой взрослый дядька и вроде не глупый владеющий математическим аппаратом не понимает простейших вещей лежащих на поверхности...... 6 летний ребенок может так подумать но человек повидавший жизнь....хм.. очень странно

 
 

Скажите свой прогноз по евро.

Спасибо!

 

Вспомните школьный курс математики. Аксиома - это утверждение не требующие доказательств. Какие аксиомы могут быть в трейденге? Все надо проверять и доказывать.

 

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