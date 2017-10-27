Вариант доказательства первой аксиомы Доу - страница 7
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Давай я тебе подскажу.
Есть "аксиома Доу", которая говорит что вся информация, доступная рынку, уже "сидит" в цене акции.
Есть вывод из нее, который сделал сам Доу - для прогноза цены акции необходимо и достаточно только анализа цены. Нет никакого смысла анализировать фундамент, так как он уже и так "сидит" в цене.
То, что прибыль производственной компании зависит от цены на товар, который она производит и продает - очевидно.
Героическими усилиями ты еще можешь "доказать", что прибыль трейдера зависит от цены на финансовый актив, которым он торгует. Ну, гениально....
Но какое это имеет отношения к "аксиоме Доу"?
Юсуф, гаси "профессоров местных" :)))))
Ещё раз - Доу формулировал свои "аксиомы" для фондового рынка.
Нет, не представляю себе, что такое себестоимость акции
1. Из цитаты это не очевидно. Точно я не знаю, у Вас есть конкретная цитата, где он об этом говорит?
2. Под себестоимостью я подразумеваю номинальную стоимость, т.е. стоимость доли в уставном капитале организации, к этой стоимости прибавляется эмиссионная стоимость - наценка при первичном размещении акции, и в последствии оценочная стоимость рынком. Очевидно, что не на все эти составляющие цены акции рынок может влиять на прямую, но учитывать эти показатели в структуре цены будет.
1. Из цитаты это не очевидно. Точно я не знаю, у Вас есть конкретная цитата, где он об этом говорит?
2. Под себестоимостью я подразумеваю номинальную стоимость, т.е. стоимость доли в уставном капитале организации, к этой стоимости прибавляется эмиссионная стоимость - наценка при первичном размещении акции, и в последствии оценочная стоимость рынком. Очевидно, что не на все эти составляющие цены акции рынок может влиять на прямую, но учитывать эти показатели в структуре цены будет.
)
1. Доу работал на фондовом рынке США еще до возникновения Форекса. Доу умер за 70 лет до возникновения Форекса)))))
2. Себестоимость продукции существует только для производственных компаний и их продукции. Для торговых компаний существует только цена покупки и цена реализации.
Ну, ты можешь "подразумевать" под яблоком корову и под ежиком таракана, но не распространяй свое "подразумевание" на других людей
)
1. Доу работал на фондовом рынке США еще до возникновения Форекса)))))
2. Себестоимость продукции существует только для производственных компаний и их продукции. Для торговых компаний существует только цена покупки и цена реализации.
Ну, ты можешь "подразумевать" под яблоком корову и под ежиком таракана, но не распространяй свое "подразумевание" на других людей
1. При чем тут Форекс? Значит конкретных доказательств нет?
2. Вы глубоко ошибаетесь, у оптовых фирм существуют разные расходы, и они могут учитываться как в учетной цене товара на складе, так и отдельно в составе расходов на продажу, т.е. они формируют себестоимость - совокупные расходы без учета прибыли (давайте говорить о смысле слов, а не об цитатах из учебников-теоретиков).
1. При чем тут Форекс? Значит конкретных доказательств нет?
2. Вы глубоко ошибаетесь, у оптовых фирм существуют разные расходы, и они могут учитываться как в учетной цене товара на складе, так и отдельно в составе расходов на продажу, т.е. они формируют себестоимость - совокупные расходы без учета прибыли (давайте говорить о смысле слов, а не об цитатах из учебников-теоретиков).
))))))) Какие доказательства? Доу работал на фондовом рынке США. больше тогда никаких финансовых рынков, кроме фондовых, не существовало.
2. Есть брокер, который купил несколько лотов акций. Какую продукцию он произвел и какая у неё себестоимость?
))))))) Какие доказательства? Доу работал на фондовом рынке США. больше тогда никаких финансовых рынков, кроме фондовых, не существовало.
2. Есть брокер, который купил несколько лотов акций. Какую продукцию он произвел и какая у неё себестоимость?
1. Да мало ли где человек работал - фантазия (научные интересы) могут выходить за рамки сферы работы. Ни на что не претендую - это удел его почитателей копаться в его истории.
2. Зачем брокер купил акции? Вероятно, что он сделал финансовые вложения, соответственно потратил на это свои ресурсы - как минимум - оплата труда работникам, биржевые сборы - это и будет фактической себестоимостью расходов. Соответственно при продаже акции он получит прибыль за минусом произведенных расходов на приобретение акции (себестоимости).
Все это было давным давно решено в линейном программировании и микроэкономике.
Юсуф опять Америку открывает в тысячный раз.
Вот поэтому даже комментировать его статью не стал - сколько уже можно....
нет, карапуз, ты снова начал гадить в ветке не разобравшись...