Вариант доказательства первой аксиомы Доу - страница 7

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Yousufkhodja Sultonov:

Давай я тебе подскажу.

Есть "аксиома Доу", которая говорит что вся информация, доступная рынку, уже "сидит" в цене акции.

Есть вывод из нее, который сделал сам Доу - для прогноза цены акции необходимо и достаточно только анализа цены. Нет никакого смысла анализировать фундамент, так как он уже и так "сидит" в цене.


То, что прибыль производственной компании зависит от цены на товар, который она производит и продает - очевидно.

Героическими усилиями ты еще можешь "доказать", что прибыль трейдера зависит от цены на финансовый актив, которым он торгует. Ну, гениально....

Но какое это имеет отношения к "аксиоме Доу"?

 

Юсуф,  гаси "профессоров местных" :)))))

 
Дмитрий:

Ещё раз - Доу формулировал свои "аксиомы" для фондового рынка.

Нет, не представляю себе, что такое себестоимость акции

1. Из цитаты это не очевидно. Точно я не знаю, у Вас есть конкретная цитата, где он об этом говорит?

2. Под себестоимостью я подразумеваю номинальную стоимость, т.е. стоимость доли в уставном капитале организации, к этой стоимости прибавляется эмиссионная стоимость - наценка при первичном размещении акции, и в последствии оценочная стоимость рынком. Очевидно, что не на все эти составляющие цены акции рынок может влиять на прямую, но учитывать эти показатели в структуре цены будет.

 
Aleksey Vyazmikin:

1. Из цитаты это не очевидно. Точно я не знаю, у Вас есть конкретная цитата, где он об этом говорит?

2. Под себестоимостью я подразумеваю номинальную стоимость, т.е. стоимость доли в уставном капитале организации, к этой стоимости прибавляется эмиссионная стоимость - наценка при первичном размещении акции, и в последствии оценочная стоимость рынком. Очевидно, что не на все эти составляющие цены акции рынок может влиять на прямую, но учитывать эти показатели в структуре цены будет.


)

1. Доу работал на фондовом рынке США еще до возникновения Форекса. Доу умер за 70 лет до возникновения Форекса)))))

2. Себестоимость продукции существует только для производственных компаний и их продукции. Для торговых компаний существует только цена покупки и цена реализации.

Ну, ты можешь "подразумевать" под яблоком корову и под ежиком таракана, но не распространяй свое "подразумевание" на других людей 

 
Дмитрий:

)

1. Доу работал на фондовом рынке США еще до возникновения Форекса)))))

2. Себестоимость продукции существует только для производственных компаний и их продукции. Для торговых компаний существует только цена покупки и цена реализации.

Ну, ты можешь "подразумевать" под яблоком корову и под ежиком таракана, но не распространяй свое "подразумевание" на других людей 


1. При чем тут Форекс? Значит конкретных доказательств нет?

2. Вы глубоко ошибаетесь, у оптовых фирм существуют разные расходы, и они могут учитываться как в учетной цене товара на складе, так и отдельно в составе расходов на продажу, т.е. они формируют себестоимость - совокупные расходы без учета прибыли (давайте говорить о смысле слов, а не об цитатах из учебников-теоретиков).

 
Aleksey Vyazmikin:

1. При чем тут Форекс? Значит конкретных доказательств нет?

2. Вы глубоко ошибаетесь, у оптовых фирм существуют разные расходы, и они могут учитываться как в учетной цене товара на складе, так и отдельно в составе расходов на продажу, т.е. они формируют себестоимость - совокупные расходы без учета прибыли (давайте говорить о смысле слов, а не об цитатах из учебников-теоретиков).


))))))) Какие доказательства? Доу работал на фондовом рынке США. больше тогда никаких финансовых рынков, кроме фондовых, не существовало.

2. Есть брокер, который купил несколько лотов акций. Какую продукцию он произвел и какая у неё себестоимость?

 
Дмитрий:

))))))) Какие доказательства? Доу работал на фондовом рынке США. больше тогда никаких финансовых рынков, кроме фондовых, не существовало.

2. Есть брокер, который купил несколько лотов акций. Какую продукцию он произвел и какая у неё себестоимость?


1. Да мало ли где человек работал - фантазия (научные интересы) могут выходить за рамки сферы работы. Ни на что не претендую - это удел его почитателей копаться в его истории.

2. Зачем брокер купил акции? Вероятно, что он сделал финансовые вложения, соответственно потратил на это свои ресурсы - как минимум - оплата труда работникам, биржевые сборы - это и будет фактической себестоимостью расходов. Соответственно при продаже акции он получит прибыль за минусом произведенных расходов на приобретение акции (себестоимости).

 


 
Vizard_:



Все это было давным давно решено в линейном программировании и микроэкономике.

Юсуф опять Америку открывает в тысячный раз.

Вот поэтому даже комментировать его статью не стал - сколько уже можно....

 
Дмитрий:

нет, карапуз, ты снова начал гадить в ветке не разобравшись...

Ага, все здесь гадят,  а вы хвалебные оды Юсуфу сочиняете.) Уж кто здесь и гадит Юсуфу, так в первую очередь это вы.
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