Перспективы пары USD/JPY - страница 7
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можно по сколпировать сегодня покупками
Если только поскальпировать то да, а так я думаю вставать на покупку на более длительный периуд не стоит сейчас. Будет сильный импульс вниз с пробитием уровня 109.80, а после можно и вставать в бай
Если только поскальпировать то да, а так я думаю вставать на покупку на более длительный периуд не стоит сейчас. Будет сильный импульс вниз с пробитием уровня 109.80, а после можно и вставать в бай
и когда это импульс будет?
и когда это импульс будет?
Возможно сегодня
Возможно сегодня
так новостей вроде сегодня нету
так новостей вроде сегодня нету
15:30 США Количество новых рабочих мест вне с/х июль 183 000 222000
15:30 США Уровень безработицы июль 4,3%м/м 4,4%г/г
15:30 США Средняя продолжительность рабочей недели июль 34,5 34,5
15:30 США Торговый баланс июнь -45,0 млрд. долларов -46,5млрд. долларов
так новостей вроде сегодня нету
Посмотрите на 4-часовик, тренд нисходящий. И ближайший уровень - 108.81, даже если не импульсом то просто дойдем до него не спеша. Это чисто мое мнение.
Посмотрите на 4-часовик, тренд нисходящий. И ближайший уровень - 108.81, даже если не импульсом то просто дойдем до него не спеша. Это чисто мое мнение.
я на D1 смотрел до уровня чуток осталось но может и не добить
15:30 США Количество новых рабочих мест вне с/х июль 183 000 222000
15:30 США Уровень безработицы июль 4,3%м/м 4,4%г/г
15:30 США Средняя продолжительность рабочей недели июль 34,5 34,5
15:30 США Торговый баланс июнь -45,0 млрд. долларов -46,5млрд. долларов
я просто сегодня еще не смотрел новости на сайте мне так индюк показывает новости а что то сегодня не показывает че за х.....
не пускает EURUSD выше на М5
не пускает EURUSD выше на М5
Я не смотрю 5-минутки, а так должны дойти до 1.2000, может чутка выше ( EURUSD )