Перспективы пары USD/JPY - страница 7

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Kirill Shushkevich:

можно по сколпировать сегодня покупками


Если только поскальпировать то да, а так я думаю вставать на покупку на более длительный периуд не стоит сейчас. Будет сильный импульс вниз с пробитием уровня 109.80, а после можно и вставать в бай

 
Aleksandr Yakovlev:

Если только поскальпировать то да, а так я думаю вставать на покупку на более длительный периуд не стоит сейчас. Будет сильный импульс вниз с пробитием уровня 109.80, а после можно и вставать в бай


и когда это импульс будет?

 
Kirill Shushkevich:

и когда это импульс будет?


Возможно сегодня

 
Aleksandr Yakovlev:

Возможно сегодня


так новостей вроде сегодня нету 

 
Kirill Shushkevich:

так новостей вроде сегодня нету 


15:30 США Количество новых рабочих мест вне с/х июль 183 000 222000 

15:30 США Уровень безработицы июль 4,3%м/м 4,4%г/г 

15:30 США Средняя продолжительность рабочей недели июль 34,5 34,5 

15:30 США Торговый баланс июнь -45,0 млрд. долларов -46,5млрд. долларов

 
Kirill Shushkevich:

так новостей вроде сегодня нету 


Посмотрите на 4-часовик, тренд нисходящий. И ближайший уровень - 108.81, даже если не импульсом то просто дойдем до него не спеша. Это чисто мое мнение.

 
Aleksandr Yakovlev:

Посмотрите на 4-часовик, тренд нисходящий. И ближайший уровень - 108.81, даже если не импульсом то просто дойдем до него не спеша. Это чисто мое мнение.


я на D1 смотрел до уровня чуток осталось но может и не добить

 
Uladzimir Izerski:

15:30 США Количество новых рабочих мест вне с/х июль 183 000 222000 

15:30 США Уровень безработицы июль 4,3%м/м 4,4%г/г 

15:30 США Средняя продолжительность рабочей недели июль 34,5 34,5 

15:30 США Торговый баланс июнь -45,0 млрд. долларов -46,5млрд. долларов


я просто сегодня еще не смотрел новости на сайте мне так индюк показывает новости а что то сегодня не показывает че за х.....

 

не пускает  EURUSD выше на М5

 
Kirill Shushkevich:

не пускает  EURUSD выше на М5


Я не смотрю 5-минутки, а так должны дойти до 1.2000, может чутка выше ( EURUSD )

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