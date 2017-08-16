Перспективы пары USD/JPY - страница 5

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Rafil Nurmukhametov:

если это мне, то подождать надо. Ну а если не вырастет, то будет стоп. 



да нет я просто

 

ёперный театр а я надеялся на м5 что рост будет(

 

вот что показывает мой индикатор валют с начала года



это валюты по отношению к доллару.

все они идут вверх, значит доллар падает.

 
igrok333:

вот что показывает мой индикатор валют с начала года



это валюты по отношению к доллару.

все они идут вверх, значит доллар падает.


плохо

 

Банки стоят в продажу на 108-109.5, а там сами считайте кто лучше знает :)

 
Маркет: У вас купили продукт 'FourTrend' за 20.00 USD.
 
 
Мой индюк показывает цель 110.45
 

я еще маленько подожду

 
Евгений:
Мой индюк показывает цель 110.45

Это краткосрочная цель для пипсовки, а основная цель вверху на данный момент 116.

Я не знаю как среагируют японы и мир на смену правительства. Могут еще вниз шарахнуться, мама не горюй.

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