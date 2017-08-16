Перспективы пары USD/JPY - страница 5
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если это мне, то подождать надо. Ну а если не вырастет, то будет стоп.
да нет я просто
ёперный театр а я надеялся на м5 что рост будет(
вот что показывает мой индикатор валют с начала года
это валюты по отношению к доллару.
все они идут вверх, значит доллар падает.
вот что показывает мой индикатор валют с начала года
это валюты по отношению к доллару.
все они идут вверх, значит доллар падает.
плохо
Банки стоят в продажу на 108-109.5, а там сами считайте кто лучше знает :)
я еще маленько подожду
Мой индюк показывает цель 110.45
Это краткосрочная цель для пипсовки, а основная цель вверху на данный момент 116.
Я не знаю как среагируют японы и мир на смену правительства. Могут еще вниз шарахнуться, мама не горюй.