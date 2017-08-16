Перспективы пары USD/JPY - страница 4

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Uladzimir Izerski:

С помощью разных трейдерских хитростей можно невероятно точно  прогнозировать поведение цены.


не под скажешь как?

 
Kirill Shushkevich:

не под скажешь как?


Чувствуется сарказм в вопросе.)

В двух словах это не объяснишь. Если будет соответствующая ветка, готов поделиться.

 
Uladzimir Izerski:

Чувствуется сарказм в вопросе.)

В двух словах это не объяснишь. Если будет соответствующая ветка, готов поделиться.


понятно

 

пошло не так как рисовал ранее, но картины не меняет, по-прежнему лонг (на USDJPY - шорт). Пробую взять или отдать  демо-баксы, не руководство к действию

 

не хочет расти что то(

 
вітання!
 якісь сили не зацікавлені в падінні пари, з учорашнього вгору штовхають.
 
Alexander Ivanov:
вітання!
 якісь сили не зацікавлені в падінні пари, з учорашнього вгору штовхають.

аж по украински писать начал)

 
Kirill Shushkevich:

аж по украински писать начал)

Хэхэ)) на переводчике балуюсь.
 
Alexander Ivanov:
Хэхэ)) на переводчике балуюсь.

я тоже так угорал раньше

 
Kirill Shushkevich:

не хочет расти что то(

если это мне, то подождать надо. Ну а если не вырастет, то будет стоп. 


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