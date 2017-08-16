Перспективы пары USD/JPY - страница 4
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С помощью разных трейдерских хитростей можно невероятно точно прогнозировать поведение цены.
не под скажешь как?
не под скажешь как?
Чувствуется сарказм в вопросе.)
В двух словах это не объяснишь. Если будет соответствующая ветка, готов поделиться.
Чувствуется сарказм в вопросе.)
В двух словах это не объяснишь. Если будет соответствующая ветка, готов поделиться.
понятно
пошло не так как рисовал ранее, но картины не меняет, по-прежнему лонг (на USDJPY - шорт). Пробую взять или отдать демо-баксы, не руководство к действию
не хочет расти что то(
вітання!
аж по украински писать начал)
аж по украински писать начал)
Хэхэ)) на переводчике балуюсь.
я тоже так угорал раньше
не хочет расти что то(
если это мне, то подождать надо. Ну а если не вырастет, то будет стоп.