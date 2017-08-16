Перспективы пары USD/JPY - страница 2
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Если посмотреть на H4 USDJPY, то можно увидеть конвергенцию MACD:
Конвергенция/дивергенция не гарантирует 100%-ный разворот (в данном случае вверх), но говорит о возможном развороте вверх.
а есть у кого-то индикатор индексов валют? чтобы посмотреть что там относительно чего движется.
у меня нет, но в интернете должно быть.
Всякой модификации.
все склоняются что вверх значит так и будет)))
Да, Вы правы, сейчас откат. Перерастет ли этот откат в разворот?... Гадать не буду...
Будут сигналы вверх - тогда откроюсь, а пока ВНЕ РЫНКА:
йеной походу мало кто торгует как слухи ходят
так я сегодня точку и не получил(
так я сегодня точку и не получил(
Ничегоо, ...
это да, но день в пустую, сегодня лучше бы на рыбалку сгонять
это да, но день в пустую, сегодня лучше бы на рыбалку сгонять
Вот этто точно упустил!)
я пробовал так торговать не к чему хорошему это не привело
я пробовал так торговать не к чему хорошему это не привело