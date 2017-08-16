Перспективы пары USD/JPY - страница 2

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Если посмотреть на H4 USDJPY, то можно увидеть конвергенцию MACD:

Конвергенция/дивергенция не гарантирует 100%-ный разворот (в данном случае вверх), но говорит о возможном развороте вверх.

 
igrok333:

а есть у кого-то индикатор индексов валют? чтобы посмотреть что там относительно чего движется.


у меня нет, но в интернете должно быть.

Всякой модификации.

 
Kirill Shushkevich:

все склоняются что вверх значит так и будет)))

Да, Вы правы, сейчас откат.  Перерастет ли этот откат в разворот?...  Гадать не буду...

Будут сигналы вверх - тогда откроюсь, а пока ВНЕ РЫНКА:


 

йеной походу мало кто торгует как слухи ходят

 

так я сегодня точку и не получил(

 
Kirill Shushkevich:

так я сегодня точку и не получил(

Ничегоо, ...
главное депозит цел.
 
Alexander Ivanov:
Ничегоо, ...
главное депозит цел.

это да, но день в пустую, сегодня лучше бы на рыбалку сгонять

 
Kirill Shushkevich:

это да, но день в пустую, сегодня лучше бы на рыбалку сгонять

Вот этто точно упустил!) 
Надо было начать купить малым лотом, и закинуть сетку отложников с малыми лотами, и пошел бы на рыбалку. 
Придя  с рыбалки, нашел бы в в мт4 улов прибыли ))
 
Alexander Ivanov:
Вот этто точно упустил!) 
Надо было начать купить малым лотом, и закинуть сетку отложников с малыми лотами, и пошел бы на рыбалку. 
Придя  с рыбалки, нашел бы в в мт4 улов прибыли ))

я пробовал так торговать не к чему хорошему это не привело 

 
Kirill Shushkevich:

я пробовал так торговать не к чему хорошему это не привело 

А для этого надо  ждать.
Т.е. раз в неделю искать в каких парах начинается откат, разворот или еще что.
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