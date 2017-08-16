Перспективы пары USD/JPY
Пока сохраняется тренд вниз.
Пока сохраняется тренд вниз.
на D1 да на H1 верх пошел
Привет!
я тоже так думаю
Буду покупать от уровня - 110.58
покупаю постепенно, сеткой. А может и скачнуть резко не дойдя до обетанного уровня.
подожду должно дойти)
Позвольте мне написать своё мнение по USDJPY. Я вовсе не претендую на истину в последней инстанции. На W1 я вижу треугольник:
По моему мнению, в течение августа бурного выхода из этого треугольника не будет не только потому что в августе - обычное затишье на форекс. Но и потому, что ближайшее значительное событие по USD будет послезавтра 4 августа 2017 в пятницу NonFarm, но оно вряд ли выведет эту пару USDJPY из этого треугольника, потому как я ожидаю, что будут хорошие новости по безработице в США, это должно усилить USD, значит движение USDJPY можно ожидать вверх. Следующие значительные новости по USD - процентная ставка - аж 20 сентября, а по JPY - процентная ставка - аж 21 сентября 2017. Итого: я прогнозирую на август и первую половину сентября движение по паре USDJPY - в пределах этого треугольника. То есть вверх.
все склоняются что вверх значит так и будет)))
а есть у кого-то индикатор индексов валют? чтобы посмотреть что там относительно чего движется.
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