Перспективы пары USD/JPY

Новый комментарий
 
  • 53% (39)
  • 47% (35)
Всего проголосовало: 74
 

Пока сохраняется тренд вниз.

 
khorosh:

Пока сохраняется тренд вниз.


на D1 да на H1 верх пошел

 
Привет!

Если вообще взять то помоему , йена будет усливаться.... Постепенно.

Чуйка такая. 
А пока коррект думаю....

Но имхо.

США потихоньку начинают тормозить... Думаю...

Но может это мечты типа...



 
Alexander Ivanov:
Привет!

Если вообще взять то помоему , йена будет усливаться.... Постепенно.

Чуйка такая. 
А пока коррект думаю....

Но имхо.

США потихоньку начинают тормозить... Думаю...

Но может это мечты типа...




я тоже так думаю

 

Буду покупать от уровня - 110.58

 
Kirill Shushkevich:

Буду покупать от уровня - 110.58

 покупаю постепенно, сеткой. А может и скачнуть резко не дойдя до обетанного уровня.
 
Alexander Ivanov:
 покупаю постепенно, сеткой. А может и скачнуть резко не дойдя до обетанного уровня.

подожду должно дойти)

 

Позвольте мне написать своё мнение по USDJPY. Я вовсе не претендую на истину в последней инстанции. На W1 я вижу треугольник:

По моему мнению, в течение августа бурного выхода из этого треугольника не будет не только потому что в августе - обычное затишье на форекс. Но и потому, что ближайшее значительное событие по USD будет послезавтра 4 августа 2017 в пятницу NonFarm, но оно вряд ли выведет эту пару USDJPY из этого треугольника, потому как я ожидаю, что будут хорошие новости по безработице в США, это должно усилить USD, значит движение USDJPY можно ожидать вверх. Следующие значительные новости по USD - процентная ставка - аж 20 сентября, а по JPY - процентная ставка - аж 21 сентября 2017. Итого: я прогнозирую на август и первую половину сентября движение по паре USDJPY - в пределах этого треугольника. То есть вверх.

 

все склоняются что вверх значит так и будет)))

 

а есть у кого-то индикатор индексов валют? чтобы посмотреть что там относительно чего движется.

12345678...10
Новый комментарий