Перспективы пары USD/JPY - страница 6

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 я на М5 пипсую сегодня целый день

 

закрыл лонг, есть сомнения, что сегодня будут делать перехай


 
Rafil Nurmukhametov:

закрыл лонг, есть сомнения, что сегодня будут делать перехай



это что за инструмент?

 
Kirill Shushkevich:

это что за инструмент?


фьючерс на японскую йену

 
Rafil Nurmukhametov:

фьючерс на японскую йену


я и смотрю что график другой

 
Kirill Shushkevich:

я и смотрю что график другой


он просто зеркальный в отличии от пары на форексе, я выше писал в своем первом сообщении на 3 странице

 
Rafil Nurmukhametov:

он просто зеркальный в отличии от пары на форексе, я выше писал в своем первом сообщении на 3 странице


а на фьючерсе лучше торговать чем на форекс?

 
Kirill Shushkevich:

а на фьючерсе лучше торговать чем на форекс?

да, и если возникает вопрос почему, то вам сюда

https://yandex.ru/search/?text=на%20фьючерсе%20лучше%20торговать%20чем%20на%20форекс&clid=1955453&win=208&lr=50

https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=на%20фьючерсе%20лучше%20торговать%20чем%20на%20форекс&gws_rd=ssl

 
Rafil Nurmukhametov:

да, и если возникает вопрос почему, то вам сюда

https://yandex.ru/search/?text=на%20фьючерсе%20лучше%20торговать%20чем%20на%20форекс&clid=1955453&win=208&lr=50

https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=на%20фьючерсе%20лучше%20торговать%20чем%20на%20форекс&gws_rd=ssl


хорошо ок

 

можно по сколпировать сегодня покупками

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