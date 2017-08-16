Перспективы пары USD/JPY - страница 6
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я на М5 пипсую сегодня целый день
закрыл лонг, есть сомнения, что сегодня будут делать перехай
закрыл лонг, есть сомнения, что сегодня будут делать перехай
это что за инструмент?
это что за инструмент?
фьючерс на японскую йену
фьючерс на японскую йену
я и смотрю что график другой
я и смотрю что график другой
он просто зеркальный в отличии от пары на форексе, я выше писал в своем первом сообщении на 3 странице
он просто зеркальный в отличии от пары на форексе, я выше писал в своем первом сообщении на 3 странице
а на фьючерсе лучше торговать чем на форекс?
а на фьючерсе лучше торговать чем на форекс?
да, и если возникает вопрос почему, то вам сюда
https://yandex.ru/search/?text=на%20фьючерсе%20лучше%20торговать%20чем%20на%20форекс&clid=1955453&win=208&lr=50
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=на%20фьючерсе%20лучше%20торговать%20чем%20на%20форекс&gws_rd=ssl
да, и если возникает вопрос почему, то вам сюда
https://yandex.ru/search/?text=на%20фьючерсе%20лучше%20торговать%20чем%20на%20форекс&clid=1955453&win=208&lr=50
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=на%20фьючерсе%20лучше%20торговать%20чем%20на%20форекс&gws_rd=ssl
хорошо ок
можно по сколпировать сегодня покупками