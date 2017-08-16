Перспективы пары USD/JPY - страница 3

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Alexander Ivanov:
А для этого надо  ждать.
Т.е. раз в неделю искать в каких парах начинается откат, разворот или еще что.

да я в курсе этого

 

вот так динамику спроса на валюты наблюдаю.

доллар зелёный

йена белый 

фунт синий

франк рыжий


 
Uladzimir Izerski:

вот так динамику спроса на валюты наблюдаю.

доллар зелёный

йена белый 

фунт синий

франк рыжий



хотите сказать, что пойдет вниз? памойму должен еще по тестить уровень 112.12

 

это фьючерс йены, склоняюсь больше к перехаю, стало быть  на паре перевернуто, к перелою


 
Kirill Shushkevich:

хотите сказать, что пойдет вниз? памойму должен еще по тестить уровень 112.12


Ничего не хочу сказать. Не знаю я. По индикатору делаю предположения. По сути всегда находимся в положении угадай-ка. Иногда везёт, а иногда нет.

На показаниях индикатора можно поразмышлять, уже вижу больше информации, чем на графике пары.

 
Uladzimir Izerski:

Ничего не хочу сказать. Не знаю я. По индикатору делаю предположения. По сути всегда находимся в положении угадай-ка. Иногда везёт, а иногда нет.

На показаниях индикатора можно поразмышлять, уже вижу больше информации, чем на графике пары.


я не одному индикатору не верю 

 

главное цена на рынке а индюки они только с толку сбивают

 
Kirill Shushkevich:

я не одному индикатору не верю 


Это правильно. Тут без вопросов.

Но на чём то мы должны основываться для принятия решения покупать или продавать.

Во всяком случае делаем анализ ситуации на рынке и принимаем решение. Индикатор это или другое дерьмо неважно. 

 
Uladzimir Izerski:

Это правильно. Тут без вопросов.

Но на чём то мы должны основываться для принятия решения покупать или продавать.

Во всяком случае делаем анализ ситуации на рынке и принимаем решение. Индикатор это или другое дерьмо неважно. 


вот вот)

 

С помощью разных трейдерских хитростей можно невероятно точно  прогнозировать поведение цены.

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