Перспективы пары USD/JPY - страница 3
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А для этого надо ждать.
да я в курсе этого
вот так динамику спроса на валюты наблюдаю.
доллар зелёный
йена белый
фунт синий
франк рыжий
вот так динамику спроса на валюты наблюдаю.
доллар зелёный
йена белый
фунт синий
франк рыжий
хотите сказать, что пойдет вниз? памойму должен еще по тестить уровень 112.12
это фьючерс йены, склоняюсь больше к перехаю, стало быть на паре перевернуто, к перелою
хотите сказать, что пойдет вниз? памойму должен еще по тестить уровень 112.12
Ничего не хочу сказать. Не знаю я. По индикатору делаю предположения. По сути всегда находимся в положении угадай-ка. Иногда везёт, а иногда нет.
На показаниях индикатора можно поразмышлять, уже вижу больше информации, чем на графике пары.
Ничего не хочу сказать. Не знаю я. По индикатору делаю предположения. По сути всегда находимся в положении угадай-ка. Иногда везёт, а иногда нет.
На показаниях индикатора можно поразмышлять, уже вижу больше информации, чем на графике пары.
я не одному индикатору не верю
главное цена на рынке а индюки они только с толку сбивают
я не одному индикатору не верю
Это правильно. Тут без вопросов.
Но на чём то мы должны основываться для принятия решения покупать или продавать.
Во всяком случае делаем анализ ситуации на рынке и принимаем решение. Индикатор это или другое дерьмо неважно.
Это правильно. Тут без вопросов.
Но на чём то мы должны основываться для принятия решения покупать или продавать.
Во всяком случае делаем анализ ситуации на рынке и принимаем решение. Индикатор это или другое дерьмо неважно.
вот вот)
С помощью разных трейдерских хитростей можно невероятно точно прогнозировать поведение цены.