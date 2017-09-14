Регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы), Август месяц 2017 года - страница 7
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))))
Хочу Mercedes, да что то не очень доступно. А была бы цена в три раза подешевле, реализация была бы ближе в три раза. Также мыслит и подписчик, более доступный сигнал плюс статья к нему, который выграл в конкурсе. Это хорошо. Иное плохо.
Ирина, в общем записал Вас, Олег Автомат, правильную мысль толкает. Попробуйте, почему бы и нет.
Впишите меня на август. В июле не удалось поучаствовать, правда еще 5 дней есть.
Ирина, в общем записал Вас, Олег Автомат, правильную мысль толкает. Попробуйте, почему бы и нет.
Я же не просилась. Ладно в личку, напиши плиз, что к чему, новый счет нужен, когда первый торг и тд и тп.
Другой вопрос, а почему спонсорами не выступают брокеры? И призовой был бы, и брокерам хорошо?
Другой вопрос, а почему спонсорами не выступают брокеры? И призовой был бы, и брокерам хорошо?
У них свои конкурсы, а у нас форумчан свои, каждый занимается своим делом, и не пересекается.
Я же не просилась. Ладно в личку, напиши плиз, что к чему, новый счет нужен, когда первый торг и тд и тп.
Правила на август почти не изменятся, а может и вовсе останутся прежними
У них свои конкурсы, а у нас форумчан свои, каждый занимается своим делом, и не пересекается.
Правила на август почти не изменятся, а может и вовсе останутся прежними
Как-то картинка-ярлычок плохо вяжется...
Тут больше подойдёт нечто вроде забега:
А может быть это ?
Надо учесть, что там эмблема, а не картинка.
или так:
Всем спасибо - все свободны)
Может нужно подумать о расчётах второй номинации на август месяц?
...
Может нужно подумать о расчётах второй номинации на август месяц?
Вас не отпускает желание скрестить ежа и ужа (но они несовместимы, это разные виды) -- эту навязчивую идею надо устранять хирургическим путём ;))
Олег avtomat 2017.07.22 10:18 #58