Регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы), Август месяц 2017 года - страница 7

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Irina Grigoreva:

))))

Хочу Mercedes, да что то не очень доступно. А была бы цена в три раза подешевле, реализация была бы ближе в три раза. Также мыслит и подписчик, более доступный сигнал плюс статья к нему, который выграл в конкурсе. Это хорошо. Иное плохо.


Ирина,  в общем записал Вас,  Олег Автомат,  правильную мысль толкает. Попробуйте,  почему бы и нет. 

 

Впишите меня на август. В июле не удалось поучаствовать, правда еще 5 дней есть.

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Yuriy Zaytsev:

Ирина,  в общем записал Вас,  Олег Автомат,  правильную мысль толкает. Попробуйте,  почему бы и нет. 


Я же не просилась. Ладно в личку, напиши плиз, что к чему, новый счет нужен, когда первый торг и тд и тп.

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Другой вопрос, а почему спонсорами не выступают брокеры? И призовой был бы, и брокерам хорошо?

 
Irina Grigoreva:

Другой вопрос, а почему спонсорами не выступают брокеры? И призовой был бы, и брокерам хорошо?

У них свои конкурсы, а у нас форумчан свои, каждый занимается своим делом, и не пересекается. 


Irina Grigoreva:

Я же не просилась. Ладно в личку, напиши плиз, что к чему, новый счет нужен, когда первый торг и тд и тп.

Правила на август почти не изменятся, а может и вовсе останутся прежними

Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
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В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума  Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе или Нет ограничений на размер торгового лота Завершение конкурса: 28.07.2017 Призовой фонд делится между двумя номинациями, и на данный момент составляет: Идёт сбор ↑ Победитель будет определён по двум...
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Vitaly Muzichenko:

У них свои конкурсы, а у нас форумчан свои, каждый занимается своим делом, и не пересекается. 


Правила на август почти не изменятся, а может и вовсе останутся прежними


Как-то картинка-ярлычок плохо вяжется... 



Тут больше подойдёт нечто вроде забега:

 

 

А может быть это ?



Надо учесть, что там эмблема, а не картинка.

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или так:


 

Всем спасибо - все свободны)

Может нужно подумать о расчётах второй номинации на август месяц?

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Vitaly Muzichenko:

...

Может нужно подумать о расчётах второй номинации на август месяц?


Вас не отпускает желание скрестить ежа и ужа (но они несовместимы, это разные виды) -- эту навязчивую идею надо устранять хирургическим путём  ;))


Олег avtomat 2017.07.22 10:18  

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