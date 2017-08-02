Если Вас оскорбили, обидели на Форуме. Ваша реакция? - страница 51
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Ты уверен что я никогда в морду не получал?
Надо же, беда какая - очередной раз не удалось сумничать:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/953644
Интересно а что выдаст на это? :)
кандидат маг
За слова еще не получал. Видно только в инете их шлешь на право и налево. Не думая о последствиях. Иначе бы думал и слова выбирал.
Записывай - улица твоих нереализованных надежд, дом твоего вечного облома, квартира твоей несбывшейся мечты.
И что ты сделаешь?
Так запрещают же, ругаться то..
с уважением.
Ты правда дурачок или прикидываешься? Есть такая дисциплина, изучающая различные философские направления, она научная. Сама философия это не наука.
Афигеть! Тупей себя ищешь? Не найдешь.
тем не менее ругаются ведь, послушать, так всю страну уже переполошили, всех на уши поставили, психологов, философов, врачей, психиатров, нейрофизиологов, просто хирургов.
с уважением.
Пока ругаются, значит есть свобода слова.
Афигеть!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
пгидугак
Пока ругаются, значит есть свобода слова.
я понял что они не поделили и почему они друг на друга наезжают постоянно. )))
конфликт похоже следует за ними по всему форуму.
кто еще видел их посты на других ветках можете подтвердить это или нет?
с уважением.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
пгидугак
Проблемы с мышлением? Синтез, анализ, аналогия, различие - похрамывают.
Философия античности,
Философия Бердяева,
Философия возрождения,
Философия Гегеля...
И так далее для каждой буквы алфавита.
Причем здесь и сейчас философия науки?
Филосовские, Магические Религиозные.. Мусор как по мне. У нас в России философов пруд пруди, а вот не одного изобретения.