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Maxim Dmitrievsky:
Ты уверен что я никогда в морду не получал?
За слова еще не получал. Видно только в инете их шлешь на право и налево. Не думая о последствиях. Иначе бы думал и слова выбирал.
 
Dmitry Fedoseev:

Надо же, беда какая - очередной раз не удалось сумничать:

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/953644


Интересно а что выдаст на  это? :)

кандидат маг

[Удален]  
Реter Konow:
За слова еще не получал. Видно только в инете их шлешь на право и налево. Не думая о последствиях. Иначе бы думал и слова выбирал.

Записывай - улица твоих нереализованных надежд, дом твоего вечного облома, квартира твоей несбывшейся мечты.

И что ты сделаешь?

 
vladds:

Так запрещают же, ругаться то.. 

тем не менее ругаются ведь, послушать, так всю страну уже переполошили, всех на уши поставили, психологов, философов, врачей, психиатров, нейрофизиологов, просто хирургов.

с уважением.
 
Maxim Dmitrievsky:

Ты правда дурачок или прикидываешься? Есть такая дисциплина, изучающая различные философские направления, она научная. Сама философия это не наука.

Афигеть! Тупей себя ищешь? Не найдешь.


 
Andrey Kisselyov:
тем не менее ругаются ведь, послушать, так всю страну уже переполошили, всех на уши поставили, психологов, философов, врачей, психиатров, нейрофизиологов, просто хирургов.

с уважением.

Пока ругаются, значит есть свобода слова.

[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

Афигеть!



https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8

пгидугак

Философия науки — Википедия
Философия науки — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Философия науки как направление западной и отечественной философии представлена множеством оригинальных концепций, предлагающих ту или иную модель развития науки и эпистемологии. Она сосредоточена на выявлении роли и значимости науки, характеристик когнитивной, теоретической деятельности. Философия науки как философская дисциплина, наряду с...
 
vladds:

Пока ругаются, значит есть свобода слова.

я понял что они не поделили и почему они друг на друга наезжают постоянно. )))
конфликт похоже следует за ними по всему форуму.


кто еще видел их посты на других ветках можете подтвердить это или нет?

с уважением.

 
Maxim Dmitrievsky:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8

пгидугак


Проблемы с мышлением? Синтез, анализ, аналогия, различие - похрамывают.

Философия античности,

Философия Бердяева,

Философия возрождения,

Философия Гегеля...

И так далее для каждой буквы алфавита. 

Причем здесь и сейчас философия науки?

 

Филосовские, Магические Религиозные.. Мусор как по мне. У нас в России философов пруд пруди, а вот не одного изобретения.  

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