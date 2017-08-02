Если Вас оскорбили, обидели на Форуме. Ваша реакция? - страница 50

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Maxim Dmitrievsky:
...это как же так надо было про... всю свою жизнь

Вот это действительно интересно, как так можно - проучиться на философском и объявить за одно и философию лженаукой.

[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

Вот это действительно интересно, как так можно - проучиться на философском и объявить за одно и философию лженаукой.

Философия это не наука по определению, уж это то вы хотя бы должны знать
 
Andrey Kisselyov:
сраться в смысле "освобождать себя от фекалий", а применяя к этой ветке получаем "освобождать себя от фекалий и кидаем их на голову оппонента"? по вашему это весело, а кто потом со стен будет отскрёбывать какашки? за уборщиц бы подумали, им за это не платят.

с уважением.

P.S. фекалии должны быть в унитазе, а не на голове оппонента. не можете сходить в туалет и все прет через рот или клавиатуру, значит у вас запор и это лечиться.

Да не, вы что? Я наблюдатель, читатель, зритель. Периодически что-то могу подкинуть в разгоревшийся костёр:) 

 
начинаем следующий раунд


в красном углу Dmitry Fedoseev:
в синем углу Maxim Dmitrievsky:

делайте ставки Господа, кто будет проворнее другого в слово написании, в мате, в оскорблениях, и в другой всякой хрени.

с уважением.

 
Maxim Dmitrievsky:
Интеллектуально уже провалились, попробуйте по другому

Давайте так:


Здесь взрослые люди общаются, и им какой то чел оскорбления потоком шлет, уверенный в своей  безнаказонности и их безответности. Чисто подростковая психология маминькиного сынка, который за свой язык ниоткого еще в морду не получал. Так вот, за слова нужно отвечать. Оставьте у меня в личке свои данные. Я их дам людям которых Вы оскорбили, и поговорите с ними по-мужски.

 
vladds:

Да не, вы что? Я наблюдатель, читатель, зритель. Периодически что-то могу подкинуть в разгоревшийся костёр:) 

дровишек например.)))

попкорном запаслись?


продолжение следует, слушаем дальше что будет...........

с уважением.

 
Andrey Kisselyov:
начинаем следующий раунд


в красном углу Dmitry Fedoseev:
в синем углу Maxim Dmitrievsky:

делайте ставки Господа, кто будет проворнее другого в слово написании, в мате, в оскорблениях, и в другой всякой хрени.

с уважением.


Так запрещают же, ругаться то.. 

[Удален]  
Реter Konow:

Давайте так:


Здесь взрослые люди общаются, и им какой то чел оскорбления потоком шлет, уверенный в своей  безнаказонности и их безответности. Чисто подростковая психология маминькиного сынка, который за свой язык ниоткого еще в морду не получал. Так вот, за слова нужно отвечать. Оставьте у меня в личке свои данные у людей которых Вы оскорбили, и поговорите с ними по-мужски.

Ты уверен что я никогда в морду не получал?
 
Maxim Dmitrievsky:
Философия это не наука по определению, уж это то вы хотя бы должны знать

Надо же, беда какая - очередной раз не удалось сумничать:

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/953644

Кандидат философских наук - это... Что такое Кандидат философских наук?
Кандидат философских наук - это... Что такое Кандидат философских наук?
  • dic.academic.ru
Кандидат философских наук В российских вузах кандидатская степень является одним из достаточных условий для участия в конкурсе на должность доцента. В России учёная степень кандидата наук присуждается диссертационным советом по итогам защиты кандидатской диссертации. Затем ВАК России принимает решение о выдаче диплома кандидата наук. В...
[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

Надо же, беда какая - очередной раз не удалось сумничать:

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/953644


Ты правда дурачок или прикидываешься? Есть такая дисциплина, изучающая различные философские направления, она научная. Сама философия это не наука.
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