Если Вас оскорбили, обидели на Форуме. Ваша реакция? - страница 50
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...это как же так надо было про... всю свою жизнь
Вот это действительно интересно, как так можно - проучиться на философском и объявить за одно и философию лженаукой.
Вот это действительно интересно, как так можно - проучиться на философском и объявить за одно и философию лженаукой.
сраться в смысле "освобождать себя от фекалий", а применяя к этой ветке получаем "освобождать себя от фекалий и кидаем их на голову оппонента"? по вашему это весело, а кто потом со стен будет отскрёбывать какашки? за уборщиц бы подумали, им за это не платят.
с уважением.
P.S. фекалии должны быть в унитазе, а не на голове оппонента. не можете сходить в туалет и все прет через рот или клавиатуру, значит у вас запор и это лечиться.
Да не, вы что? Я наблюдатель, читатель, зритель. Периодически что-то могу подкинуть в разгоревшийся костёр:)
в красном углу Dmitry Fedoseev:
в синем углу Maxim Dmitrievsky:
делайте ставки Господа, кто будет проворнее другого в слово написании, в мате, в оскорблениях, и в другой всякой хрени.
с уважением.
Интеллектуально уже провалились, попробуйте по другому
Давайте так:
Здесь взрослые люди общаются, и им какой то чел оскорбления потоком шлет, уверенный в своей безнаказонности и их безответности. Чисто подростковая психология маминькиного сынка, который за свой язык ниоткого еще в морду не получал. Так вот, за слова нужно отвечать. Оставьте у меня в личке свои данные. Я их дам людям которых Вы оскорбили, и поговорите с ними по-мужски.
Да не, вы что? Я наблюдатель, читатель, зритель. Периодически что-то могу подкинуть в разгоревшийся костёр:)
попкорном запаслись?
продолжение следует, слушаем дальше что будет...........
с уважением.
начинаем следующий раунд
в красном углу Dmitry Fedoseev:
в синем углу Maxim Dmitrievsky:
делайте ставки Господа, кто будет проворнее другого в слово написании, в мате, в оскорблениях, и в другой всякой хрени.
с уважением.
Так запрещают же, ругаться то..
Давайте так:
Здесь взрослые люди общаются, и им какой то чел оскорбления потоком шлет, уверенный в своей безнаказонности и их безответности. Чисто подростковая психология маминькиного сынка, который за свой язык ниоткого еще в морду не получал. Так вот, за слова нужно отвечать. Оставьте у меня в личке свои данные у людей которых Вы оскорбили, и поговорите с ними по-мужски.
Философия это не наука по определению, уж это то вы хотя бы должны знать
Надо же, беда какая - очередной раз не удалось сумничать:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/953644
Надо же, беда какая - очередной раз не удалось сумничать:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/953644
Ты правда дурачок или прикидываешься? Есть такая дисциплина, изучающая различные философские направления, она научная. Сама философия это не наука.