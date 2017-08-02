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ну для тебя еще раз повторю, если ТЫ в танке :)) сознание это совокупность всего вышеперечисленного, и оно не стационарно и изменчиво, так же как изменчив мозг
Ничтожество безграмиотное в этом вопросе ты, он - академик и заведующий институтом мозга :) Который занимается реальной наукой, а не метафизической.
Сознание это просто определение твоей нервной деятельности, не более.. советники писать много ума не надо :)
яркий пример всезнайки... ученые нейрофизиологи и то никогда не скажут с такой уверенностью и твердостью...зато максим все знает....ура...дурень он и есть дурень разве что с техническим уклоном...
Ну как нет доказательств? С ампутированными руками и ногами чел может прожить, а вот с ампутированным мозгом... - кстати таких опытов по-моему ещё не проводилось)))
Проводились простые операции - у анорексичек подрезали немного лобные доли и они выздоравливали. Лобные доли отвечают за то эмпатию, дележку пищей и т.п. Т.е. проблема была в проблемах с этим отделом мозга. Сейчас эти операции запрещены по этическим соображениям и они просто умирают от анорексии теперь.. а могли бы жить.
Ну как нет доказательств? С ампутированными руками и ногами чел может прожить, а вот без ампутированного мозга... - кстати таких опытов по-моему ещё не проводилось)))
Половины мозга для человека достаточно.
Повезло, что лобную часть мозга потерял. Затылочная часть для жизнедеятельности важнее.
яркий пример всезнайки... ученые нейрофизиологи и то никогда не скажут с такой уверенностью и твердостью...зато максим все знает....ура...дурень он и есть дурень разве что с техническим уклоном...
Ученые нейрофизиологи это с уверенностью как раз и говорят. Откуда инфа опять, из космоса? ) ахахах
Хотя бы опирайся на какие-нибудь научные источники, не надо отебятины.. твои инсайты не соответствуют действительности, потмоу что мир нужно познавать через науку а не через инфантильные представления типа я так хочу значит но так и есть
Полушария как раз за образное и логическое мышление отвечают, в школе проходили не? Все давно известно как мир, и это поголовное нубачество просто удивляет
Ученые нейрофизиологи это с уверенностью как раз и говорят. Откуда инфа опять, из космоса? ) ахахах
Хотя бы опирайся на какие-нибудь научные источники, не надо отебятины.. твои инсайты не соответствуют действительности, потмоу что мир нужно познавать через науку а не через инфантильные представления типа я так хочу значит но так и есть
Полушария как раз за образное и логическое мышление отвечают, в школе проходили не? Все давно известно как мир, и это поголовное нубачество просто удивляет
А как эти ученые объясняют полноценную работу мозга в состоянии клинической смерти (нейрофизиологическая активность мозга на нуле), когда множество людей оживали и описывали потом все свои впечатления и воспоминания?
Хотя бы опирайся на какие-нибудь научные источники, не надо отебятины.. твои инсайты не соответствуют действительности, потмоу что мир нужно познавать через науку а не через инфантильные представления типа я так хочу значит но так и есть
Полушария как раз за образное и логическое мышление отвечают, в школе проходили не? Все давно известно как мир, и это поголовное нубачество просто удивляет
"Все давно известно как мир"....еще раз повторюсь...все известно для дураков..и так было всегда..тому есть много исторических примеров...раньше не вызывало сомнений о том что земля плоская или стоит на трех китах....это тоже было для всех известно....один из лучших мировых нейрохирургов Серджио Канаверо который готовится в первые в истории сделать пересадку головы, так вот он заявляет что верит
в существование разума вне мозга и говорит что хочет это доказать научно....так это величайший нейрохирург....ему не известно в отличии от тебя...ты же больше знаешь об этом стессно
Станислава Грофа прочитай "За пределами мозга"
А многочисленный данные из танатологии и реаниматололгии?? о необъяснимых явлениях продолжения сознательных функций и восприятия после смерти которое никак нельзя списать просто на гипоксические предсмертные галлюцинации...
а физик-теоретик Юджин Вигнер так высказался: «Последовательно формулировать законы квантовой механики не представляется возможным без ссылки на сознание». чем явно указывает на первичность сознания а не материи..
"потму что мир нужно познавать через науку " с чего ты взял что знаешь каким образом нужно познавать мир?
нихрена короче ты не знаешь ...надо быть на редкость твердолобым чтобы утверждать, что в нейрофизиологии наиболее загадочной и неизученной области науки все давным давно известно...это просто даже тупо на бытовом уровне для рядового человека не только для ученых...
в ньютоновско- картезианском подходе в свое время тоже "все было известно..и в химии Лавуазье тоже было "известно" ...до поры....а потом оказалось все намного сложнее..
а про медиаторную систему мозга и способов передачи импульсов я тоже могу много чего рассказать .....но это объясняет лишь тесную взаимосвязь с сознанием не более...
Если у радиоприемника отрезать антенну... это значит музыку антенна генерировала?
Максим не выдержал нагрузки на систему...перезагрузка...перезагрузка...перезагрузка.
Без роду, без памяти, и без мозгу тоже. Хотя тут наверное всё проще.
... KGB forever!!!
Вот даже и не знаю, может пожелать тебе "NKVD тебе в спину") в смысле "попутного ветра" и "полных парусов".
В затылке мозжечок - двигательный центр, при его поражении происходит в первую очередь обездвиживание, поэтому, выстрел в затылок, это в первую очередь забота стрелявшего о себе, что бы ответа не последовало, потому-что при поражении других частей тела, еще может отлететь обратно что-нибудь. Гуманисты хреновы.