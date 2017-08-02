Если Вас оскорбили, обидели на Форуме. Ваша реакция? - страница 15
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По большому счету, все примерно к этому и сводится. Правда за этим стоит личность, которая испытывает трудности с самодостаточностью. Дефекты психического аппарата, низкий уровень интеллекта, вбитые в подсознание стереотипы, самооценка и прочее... В общем вся психология в целом.
Допустим. Тогда: вампирам развиваться и созидать не нужно, они и так сыты; доноры развиваться и созидать не могут, потому что заняты самокопаниемвосстановлением.
Нет сомнений, это очень сбалансированная структура.
Допустим. Тогда: вампирам развиваться и созидать не нужно, они и так сыты; доноры развиваться и созидать не могут, потому что заняты самокопаниемвосстановлением.
Нет сомнений, это очень сбалансированная структура.
не совсем так, это ОЧЕНЬ не сбалансированная система. когда человек становиться паразитом, его собственные органы начинают атрофироваться, так как не нужны(он получает энергетику не от своего тела, а от донора напрямую), как следствие с большей степенью атрофированности аппарата, по получению энергетики от тела, растет потребность в получении энергетики напрямую. ему необходимо пополнять свои запасы, а это значит что он ищет своих новых жертв, кроме того какие то доноры не способны удовлетворить его потребности в полном объеме.P.S. то что жертва не в состоянии вырваться из лап ПАРАЗИТА самостоятельно, в этом можно не сомневаться. любой паразит отравляет жертву, смотрите пост.
с уважением.
https://www.mql5.com/ru/forum/206727/page13#comment_5387718
Санитары уже выехали
Так-так. Вообще то я щитал, что желудок, например, может атрофироваться у вегетарианцев. Теперь буду знать...
Итого имеем: вампиры атрофирующиеся (медики, ясен пень, таких скрывают, потому что сами принадлежат к одной из трёх категорий);
безвольные доноры;
прелестные люди, которым всё пофигу (видимо, потенциальные вампиры или доноры).
А баланс мироздания, значит, на этих пофигистах держится?
ps теперь я знаю, что ждёт человечество. Симбиоз. Время потрачено не зря. Всем спасибо.
Не только она, а они - женщины.
Откуда решил - так это же избитый сюжет множества Голливудских триллеров. Вот один из них - https://www.kinopoisk.ru/film/8157/
---
Между прочим. Банальные алкоголики очень не плохо умеют в душу влазить и давить на жалость.
Не смотрела этот фильм пока. Увы.
Но фильмы и сериалы - это одно, реальная жизнь - может отличаться.
Когда открыла для себя существование и описания этого явления, то потом долго думала, вспоминала, анализировала, сопоставляла многое. Очень сожалею о том, что это открытие не произошло для меня на много лет раньше.
А перверзный может выбирать себе жертву или жертв далеко не для брачно-интимных отношений. Если бы существование такого явления касалось лишь интимно-личных отношений между мужчиной и женщиной, я б тут о них не упоминала.
Кроме того, перверзный - не обязательно сильный мужчина. Вот умение обаять должно присутствовать. Это необходимое им качество.
И это вообще не обязательно мужчина (если исходить по разделению по половым признакам). Но, как понимаю, принято считать, что среди мужского пола перверзные преобладают.
Входят в состав, описываемый ещё и характеризуемый как "тёмная триада".
Инфа о них и остальном из "тёмной триады", может кому-то помочь не влипнуть в какие-либо уничтожающие отношения. Поэтому привела.
Кого выбирают себе перверзные в качестве жертв - описано в литературе по ним. Их интерес - не "серые мыши".
Полный обрыв общения и отношений с некоторыми из них - может быть очень сложен.
Попутно заметила, что перечислив моббинг и абьюз, не привела третьим ещё и такой термин, как газлайтинг, одно из видов проявления которого было любезно продемонстрировано выше некоторыми членами Сообщества
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Если Вас оскорбили, обидели на Форуме. Ваша реакция?
Dina Paches, 2017.07.03 02:30
Да, мы, люди - не ангелы. И поскольку вы заговорили о вампирах, поэтому дополню немного.
Этой весной я познакомилась с термином и его определениями: перверзные нарциссы. /*Жаль конечно, что лишь только этой весной. Инфа об этом мне, например, не была бы лишней с юных лет.*/
После этого стало более понятным многое из того, что ранее было непонятным, вызывало недоумение. В том числе, стали более понятными навязываемые или навязанные перверзными чувства вины там, где, по-сути, их быть не должно.
Стало более понятно, например, и о таких явлениях как называемое сейчас моббинг, абьюз и некоторых других.
Кроме того, предполагаю, что именно существование перверзных нарциссов привело к тому, что появились:
и многое другое.
- легенды о рептилоидах;
- такое понятие и явление как тролли в инете,
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Если Вас оскорбили, обидели на Форуме. Ваша реакция?
Dina Paches, 2017.07.03 05:18
....
Одна из черт перверзных нарциссов — способность перевернуть любую ситуацию с ног на голову, извратив ее детали и выводы партнера («перверзный» — от латинского «pervertere» — «извратить, вывернуть»).
...
не совсем так, это ОЧЕНЬ не сбалансированная система. когда человек становиться паразитом, его собственные органы начинают атрофироваться, так как не нужны(он получает энергетику не от своего тела, а от донора напрямую), как следствие с большей степенью атрофированности аппарата, по получению энергетики от тела, растет потребность в получении энергетики напрямую. ему необходимо пополнять свои запасы, а это значит что он ищет своих новых жертв, кроме того какие то доноры не способны удовлетворить его потребности в полном объеме.P.S. то что жертва не в состоянии вырваться из лап ПАРАЗИТА самостоятельно, в этом можно не сомневаться. любой паразит отравляет жертву, смотрите пост.
с уважением.
https://www.mql5.com/ru/forum/206727/page13#comment_5387718
Прям реально встречались такие крайние экземпляры, которые так сильно паразитировали на ком-то?
Прям реально встречались такие крайние экземпляры, которые так сильно паразитировали на ком-то?
Прям реально встречались такие крайние экземпляры, которые так сильно паразитировали на ком-то?
с уважением.
P.S. это реальный пример когда ПАРАЗИТ полностью разрушил жизнь человека. причем сам знакомый изначально имел высшее образование, работал в престижной фирме и зарабатывал очень даже не плохо.
...
Все они тут есть;)
Все они тут есть;)
С вампирами понятно. С донором так же. Но мне мой уровень интеллекта не позволяет понять - алкоголик то кто?