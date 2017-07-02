При каких условиях Трейдер может получить ГАРАНТИРОВАННУЮ прибыль...? - страница 2

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Serqey Nikitin:

Ну, да... коню может и понятно...

Но когда четыре основные пары прут обвально вниз, то тут даже конь начинает спокойно открываться вниз и получает ГАРАНТИРОВАННУЮ ПРИБЫЛЬ.

Вы, вероятно, имеете ввиду EURUSD-вниз, GBPUSD-вниз, USDJPY-вверх и USDCAD-вверх ? Или какие-то другие комбинации? Хочу проверить на практике.

 
Alexey Volchanskiy:
Гарантированная только на госслужбе )) Трейдинг непредсказуем.

Да и там бывает - посадили с конфискацией (слил депозит).

 

При таких обстоятельствах всегда есть прибыль, и пусть это кому-то не нравится, но это могу при необходимости подтвердить стейтментом

Движение было не правильное, поэтому наоткрывалась вот такая борода, но это не столь важно, важно что прибыль получена

В отличии от тех, кому это не нравится, у них кроме несвязанных слов доказательств нет.

 
Serqey Nikitin:
  • Просто посмотрю мнения других трейдеров

при условиях, которые не доступны и не достижимые

 

Можно ограничить убыток, купив опционы - тут есть гарантия не слить больше запланированного при любом раскладе, а если будет откат, после движения не в вашу сторону, то и часть вернуть обратно.

 
вроде человек с опытом и надо же такую ерунду спрашивать....гарантированная прибыль...на форекс?...no comment
 

Гарантированную прибыль получается тогда, когда у вас есть хорошая стратегия и прибыль не превышает 1-3% в месяц. 

В форексе это можно доказать.

 

Но если вы все торгуете от уровней,кто же в этом виноват

 
Victor Ziborov:

Вы, вероятно, имеете ввиду EURUSD-вниз, GBPUSD-вниз, вверх и USDCAD-вверх ? Или какие-то другие комбинации? Хочу проверить на практике.

Пример:

Если EURUSD - вверх и USDJPY - вверх, то открываться по EURJPY  вверх -  практически ГАРАНТИРОВАННАЯ прибыль.


 
Petros Shatakhtsyan:

Гарантированную прибыль получается тогда, когда у вас есть хорошая стратегия и прибыль не превышает 1-3% в месяц. 

В форексе это можно доказать.

ну и как вы получите эту гарантию? кто вам ее даст...Гермес? бог коммерции и торговли..

вот у вас клиент с бошими бабками...серьезный клиент...он готов вам дать большие деньги в управление под 3% месяц..но вы должны дать гарантию..в противном случае вас закатают в асфальт..вы пойдете на это? только честно..от души...

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