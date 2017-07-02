При каких условиях Трейдер может получить ГАРАНТИРОВАННУЮ прибыль...? - страница 2
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Ну, да... коню может и понятно...
Но когда четыре основные пары прут обвально вниз, то тут даже конь начинает спокойно открываться вниз и получает ГАРАНТИРОВАННУЮ ПРИБЫЛЬ.
Вы, вероятно, имеете ввиду EURUSD-вниз, GBPUSD-вниз, USDJPY-вверх и USDCAD-вверх ? Или какие-то другие комбинации? Хочу проверить на практике.
Гарантированная только на госслужбе )) Трейдинг непредсказуем.
Да и там бывает - посадили с конфискацией (слил депозит).
При таких обстоятельствах всегда есть прибыль, и пусть это кому-то не нравится, но это могу при необходимости подтвердить стейтментом
Движение было не правильное, поэтому наоткрывалась вот такая борода, но это не столь важно, важно что прибыль получена
В отличии от тех, кому это не нравится, у них кроме несвязанных слов доказательств нет.
при условиях, которые не доступны и не достижимые
Можно ограничить убыток, купив опционы - тут есть гарантия не слить больше запланированного при любом раскладе, а если будет откат, после движения не в вашу сторону, то и часть вернуть обратно.
Гарантированную прибыль получается тогда, когда у вас есть хорошая стратегия и прибыль не превышает 1-3% в месяц.
В форексе это можно доказать.
Но если вы все торгуете от уровней,кто же в этом виноват
Вы, вероятно, имеете ввиду EURUSD-вниз, GBPUSD-вниз, вверх и USDCAD-вверх ? Или какие-то другие комбинации? Хочу проверить на практике.
Пример:
Если EURUSD - вверх и USDJPY - вверх, то открываться по EURJPY вверх - практически ГАРАНТИРОВАННАЯ прибыль.
Гарантированную прибыль получается тогда, когда у вас есть хорошая стратегия и прибыль не превышает 1-3% в месяц.
В форексе это можно доказать.
ну и как вы получите эту гарантию? кто вам ее даст...Гермес? бог коммерции и торговли..
вот у вас клиент с бошими бабками...серьезный клиент...он готов вам дать большие деньги в управление под 3% месяц..но вы должны дать гарантию..в противном случае вас закатают в асфальт..вы пойдете на это? только честно..от души...